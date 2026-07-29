বানত হেৰোৱা এডমিট কাৰ্ড, মাৰ্কশ্বীট, পঞ্জীয়ন পত্ৰৰ ডুপ্লিকেট কপি দিব চৰকাৰে

বানত হেৰোৱা এডমিট কাৰ্ড, মাৰ্কশ্বীট, পঞ্জীয়ন পত্ৰৰ ডুপ্লিকেট কপি দিব চৰকাৰে
বানত শৈক্ষিক নথি হেৰুওৱাসকলক ডুপ্লিকেট কপি যোগানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ চৰকাৰৰ ৷ শিক্ষাৰ্থীক পাঠ্যপুথি, ইউনিফৰ্ম আদি প্ৰদানৰ বাবেও বিশেষ পেকেজ ঘোষণা ৷
Published : July 29, 2026 at 2:07 PM IST
গুৱাহাটী: উজনিৰ তিনি জিলাৰ মানুহৰ কেৱল ঘৰ-বাৰী, খেতি-পথাৰেই ধ্বংস কৰা নাই প্ৰলয়ংকৰী বানে ৷ এই বানৰ সোঁতত উটি গ’ল বহুতৰে ভৱিষ্যৎ ৷ বানে কঁকাল ভাঙি কঙাল কৰি থৈ গ’ল লোকসকলক ৷ আগৰ অৱস্থালৈ উভতি আহিবলৈ আৰু বহু বছৰ সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব এই মানুহখিনিয়ে ৷
ঘৰ-দুৱাৰ গ’ল, খেতি পথাৰ বোকা আৰু পলসে পুতিলে ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কিতাপ বহী, বহুতৰে শৈক্ষিক জীৱনৰ নথি-পত্ৰ নষ্ট হ’ল বানত ৷ ইতিমধ্যে চৰকাৰে উজনিৰ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাৰ বানাক্ৰান্ত লোকৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ পদক্ষেপ ৷ বানত শৈক্ষিক নথি নষ্ট হোৱা সকলক ডুপ্লিকেট নথি যোগান ধৰিব শিক্ষা বিভাগে ৷
📢 Free uniforms, textbooks and financial support for students in flood-affected districts.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) July 29, 2026
In yesterday's Facebook Live, HCM Dr. @himantabiswa announced a comprehensive education support package for students affected by the floods.
Schools in Sivasagar and Charaideo will… pic.twitter.com/wrSDRnyqfD
চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এক সিদ্ধান্ত অনুসৰি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা, হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰমাণ পত্ৰ, মাৰ্কশ্বীট, এডমিট কাৰ্ড আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেষশ্যন কাৰ্ডৰ ডুপ্লিকেট কপি প্ৰদান কৰা হ’ব বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত সকলক ৷ ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে বানত আক্ৰান্ত হোৱাৰ প্ৰমাণ দেখুৱাই আবেদন কৰিব লাগিব ৷ অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত কোনো আৰক্ষীৰ ৰিপ’ৰ্টৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ এক জাননীযোগে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদক এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে চৰকাৰে ৷
As I announced yesterday, the notification has been issued for the free issuance of duplicate admit cards, marksheets and other documents to flood affected students in the four districts.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 29, 2026
No police report is required. A self-declaration will suffice.@ranojpeguassam pic.twitter.com/ecDKfjbeFF
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সত এটা পোষ্টত লিখিছে- ‘‘কালি ঘোষণা কৰা অনুসৰি চাৰিখন জিলাৰ বানপীড়িত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ডুপ্লিকেট এডমিট কাৰ্ড, মাৰ্কশ্বীট আৰু অন্যান্য নথি-পত্ৰ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদানৰ বাবে অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছে । কোনো ধৰণৰ আৰক্ষীৰ ৰিপৰ্টৰ প্ৰয়োজন নাই । এটা আত্মঘোষণাই যথেষ্ট হ’ব ।’’
𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐟𝐥𝐨𝐨𝐝-𝐚𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬.— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) July 29, 2026
To support students who lost their academic documents in the recent floods, Assam State School Education Board (ASSEB) has decided to issue duplicate HSLC/AHM & HS Final Pass… pic.twitter.com/uQRZYAQ0XZ
শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে এক পোষ্টত উল্লেখ কৰিছে- ‘‘শেহতীয়া বানপানীত শৈক্ষিক নথি-পত্ৰ হেৰুওৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰিবলৈ অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা ব’ৰ্ডে গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ সিদ্ধান্ত ৷ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা/হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূডান্ত পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰমাণপত্ৰ, এডমিট কাৰ্ড, মাৰ্কশ্বীট আৰু পঞ্জীয়ন পত্ৰৰ বাবে ডুপ্লিকেট কপি প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ব’ৰ্ডে ৷ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাৰ পৰা বানাক্ৰান্ত লোকসকলে লাভ কৰিব এই সুবিধা ।’’
‘‘আবেদনকাৰীয়ে বানপীড়িত ব্যক্তি হিচাপে প্ৰমাণপত্ৰ আপলোড কৰি অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰে- ইয়াৰ বাবে আৰক্ষীৰ পৰীক্ষণ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ এই বিশেষ সাহায্য ব্যৱস্থাৰ লক্ষ্য হৈছে ক্ষতিগ্ৰস্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সন্মুখীন হোৱা অসুবিধাসমূহ লাঘৱ কৰা ।’’ মন্ত্ৰী পেগুৱে লগতে উল্লেখ কৰে ৷
ইফালে মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিক্ষাৰ্থীক পাঠ্যপুথি বিতৰণৰ সন্দৰ্ভতো এক ঘোষণা কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা অনুসৰি বানৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম, পাঠ্যপুথি আৰু আৰ্থিক সাহায্যৰ এক পেকেজ আগবঢ়োৱা হ’ব ৷
শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহে প্ৰাথমিকৰ পৰা দশম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত শিক্ষাৰ্থীক পাঠ্যপুথি আৰু ইউনিফৰ্ম আগবঢ়োৱাৰ বাবে পুঁজি লাভ কৰিব ৷ অহা ১ আগষ্টৰ পৰা তেওঁলোকে এই পুঁজি লাভ কৰিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলক সহায়ৰ বাবে অসম চৰকাৰে আৰ্থিক অনুদানৰো এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ সেই অনুসৰি-
- হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীক পাঠ্যপুথি আৰু লাগতিয়াল সৰঞ্জাম ক্ৰয়ৰ বাবে ১০০০ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ’ব ৷
- স্নাতক পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীক প্ৰদান কৰা হ’ব ৩০০০ টকা
- চৰাইদেউ আৰু শিৱসাৰ জিলাৰ স্নাতকোত্তৰ শাখা তথা বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থীক আগবঢ়োৱা হ’ব ৫০০০ কৈ টকা
চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তই দুৰ্যোগৰ মাজতো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সকাহ প্ৰদান কৰিব ৷
লগতে পঢ়ক: বানাক্ৰান্ত জিলাসমূহত ১ আগষ্টত ২,৫০০ টকাকৈ লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন : ফেচবুক লাইভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা