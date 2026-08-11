ETV Bharat / state

অসম ৰাজ্যিক শিক্ষক বঁটা ২০২৬ৰ অনলাইন আবেদন তথা স্ব-মনোনয়নৰ সময়সীমা বৃদ্ধি

শিক্ষকসকলক ৰাজ্যিক বঁটা ২০২৬ৰ অনলাইন আবেদন/স্ব-মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ ১২ আগষ্টৰ বিয়লি ৫:০০ বজালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷

State Award to Teachers 2026
শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2026 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অসম চৰকাৰৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত প্ৰদান কৰা ৰাজ্যিক শিক্ষক বঁটা ২০২৬ (State Award to Teachers 2026)ৰ অনলাইন আবেদন তথা স্ব-মনোনয়নৰ (Self-Nomination) জমা দিয়াৰ অন্তিম তাৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।

শিক্ষকসকলক ৰাজ্যিক বঁটা ২০২৬ৰ বাবে অনলাইন আবেদন/স্ব-মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ ১২ আগষ্টৰ বিয়লি ৫:০০ বজালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷

শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে সামাজিক মাধ্যমত এই তথ্য সদৰী কৰে ৷ তেওঁ লগতে শিক্ষা বিভাগৰ অন্তৰ্গত সকলো যোগ্য আৰু ইচ্ছুক শিক্ষকক নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত আবেদন দাখিল কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷

শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ পেগুৱে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে জাৰি কৰা জাননীখন সামাজিক মাধ্যম এক্সত শ্বেয়াৰ কৰি কয়, "শিক্ষকসকলক ৰাজ্যিক বঁটা ২০২৬ৰ বাবে অনলাইন আবেদন/স্ব-মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ ২০২৬ চনৰ ১২ আগষ্টৰ বিয়লি ৫:০০ বজালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । অসম চৰকাৰৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ অন্তৰ্গত সকলো যোগ্য আৰু ইচ্ছুক শিক্ষকে সময়সীমাৰ দিনা বা তাৰ আগতে আবেদন দাখিল কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল ।"

ইফালে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালিকা মমতা হোজাইৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত জাননীখনত সকলো ইচ্ছুক যোগ্য শিক্ষকক ৱেব পৰ্টেল http://shikshak.assam.gov.in আবেদন জমা দিবলৈ আহ্বান জনোৱা হয় ৷

সঞ্চালিকা মমতা হোজায়ে লগতে আৱেদন পূৰণৰ সকলো প্ৰয়োজনীয় তথ্য আৰু নিৰ্দেশনা ৱেব পৰ্টেলত উপলব্ধ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।

উল্লেখ্য যে, শিক্ষা খণ্ডলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই গণ-স্বীকৃতি লাভ কৰা শিক্ষকসকলক ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যিক বঁটাৰে সন্মানিত কৰি আহিছে ৷

ৰাজ্যিক শিক্ষক বঁটা ২০২৬ (State Award to Teachers 2026)ৰ অনলাইন আৱেদন তথা স্ব-মনোনয়ন (Self-Nomination) ২৯ জুলাইৰ দুপৰীয়া ১২:০০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু আৱেদনৰ অন্তিম তাৰিখ ১০ আগষ্ট ২০২৬ চনৰ বিয়লি ৫:০০ বজালৈ আছিল ৷

লগতে পঢ়ক : দুই সহস্ৰাধিক গোচৰত ভাৰাক্ৰান্ত ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ, সদনত তথ্য দাখিল মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ

TAGGED:

ৰাজ্যিক শিক্ষক বঁটা ২০২৬
শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু
মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়
ইটিভি ভাৰত অসম
STATE AWARD TO TEACHERS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.