অসম ৰাজ্যিক শিক্ষক বঁটা ২০২৬ৰ অনলাইন আবেদন তথা স্ব-মনোনয়নৰ সময়সীমা বৃদ্ধি

অসম ৰাজ্যিক শিক্ষক বঁটা ২০২৬ৰ অনলাইন আবেদন তথা স্ব-মনোনয়নৰ সময়সীমা বৃদ্ধি
শিক্ষকসকলক ৰাজ্যিক বঁটা ২০২৬ৰ অনলাইন আবেদন/স্ব-মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ ১২ আগষ্টৰ বিয়লি ৫:০০ বজালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷
Published : August 11, 2026 at 1:19 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসম চৰকাৰৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত প্ৰদান কৰা ৰাজ্যিক শিক্ষক বঁটা ২০২৬ (State Award to Teachers 2026)ৰ অনলাইন আবেদন তথা স্ব-মনোনয়নৰ (Self-Nomination) জমা দিয়াৰ অন্তিম তাৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
শিক্ষকসকলক ৰাজ্যিক বঁটা ২০২৬ৰ বাবে অনলাইন আবেদন/স্ব-মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ ১২ আগষ্টৰ বিয়লি ৫:০০ বজালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷
📢 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝 𝐭𝐨 𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡𝐞𝐫𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟔— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) August 10, 2026
The last date for submission of online applications/self-nominations for the State Award to Teachers 2026 has been extended until 12 August 2026, 5:00 PM.
All eligible and willing teachers under the School Education… pic.twitter.com/5dXuDwdDjL
শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে সামাজিক মাধ্যমত এই তথ্য সদৰী কৰে ৷ তেওঁ লগতে শিক্ষা বিভাগৰ অন্তৰ্গত সকলো যোগ্য আৰু ইচ্ছুক শিক্ষকক নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত আবেদন দাখিল কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷
শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ পেগুৱে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে জাৰি কৰা জাননীখন সামাজিক মাধ্যম এক্সত শ্বেয়াৰ কৰি কয়, "শিক্ষকসকলক ৰাজ্যিক বঁটা ২০২৬ৰ বাবে অনলাইন আবেদন/স্ব-মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ ২০২৬ চনৰ ১২ আগষ্টৰ বিয়লি ৫:০০ বজালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । অসম চৰকাৰৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ অন্তৰ্গত সকলো যোগ্য আৰু ইচ্ছুক শিক্ষকে সময়সীমাৰ দিনা বা তাৰ আগতে আবেদন দাখিল কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল ।"
ইফালে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালিকা মমতা হোজাইৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত জাননীখনত সকলো ইচ্ছুক যোগ্য শিক্ষকক ৱেব পৰ্টেল http://shikshak.assam.gov.in আবেদন জমা দিবলৈ আহ্বান জনোৱা হয় ৷
সঞ্চালিকা মমতা হোজায়ে লগতে আৱেদন পূৰণৰ সকলো প্ৰয়োজনীয় তথ্য আৰু নিৰ্দেশনা ৱেব পৰ্টেলত উপলব্ধ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে, শিক্ষা খণ্ডলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই গণ-স্বীকৃতি লাভ কৰা শিক্ষকসকলক ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যিক বঁটাৰে সন্মানিত কৰি আহিছে ৷
ৰাজ্যিক শিক্ষক বঁটা ২০২৬ (State Award to Teachers 2026)ৰ অনলাইন আৱেদন তথা স্ব-মনোনয়ন (Self-Nomination) ২৯ জুলাইৰ দুপৰীয়া ১২:০০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু আৱেদনৰ অন্তিম তাৰিখ ১০ আগষ্ট ২০২৬ চনৰ বিয়লি ৫:০০ বজালৈ আছিল ৷
লগতে পঢ়ক : দুই সহস্ৰাধিক গোচৰত ভাৰাক্ৰান্ত ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ, সদনত তথ্য দাখিল মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ