ETV Bharat / state

বৰষুণ দিলেই পাঠদান বন্ধ হোৱা এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়

দুবাৰকৈ বেঁকী নদীত জাহ যোৱা বৰপেটাৰ কামাৰপাৰা হাইস্কুলত নাই পৰ্যাপ্ত শ্ৰেণীকোঠা, শিক্ষক ।

dilapidated high school in Barpeta
বেঁকী নদীত জাহ যোৱা বৰপেটাৰ কামাৰপাৰা হাইস্কুলত নাই পৰ্যাপ্ত শ্ৰেণীকোঠা, শিক্ষক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 13, 2026 at 2:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

জনীয়া: ১৯৪৭ চনতেই স্থাপন কৰা এখন বিদ্য়ালয় । এই বিদ্য়ালয়খন দহ বছৰ পূৰ্বে বেঁকী নদীৰ ভয়াবহ খহনীয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গৈছিল । ইয়াকে ধৰি বিদ্য়ালয়খন দুবাৰকৈ নদীত জাহ যায় । পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজে মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ কমাৰশালিখনি নদীৰ পৰা প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ আঁতৰলৈ স্থানান্তৰ কৰে ।

পিছে শ্ৰেণীকোঠা আৰু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ অভাৱত আজি আঠ শতাধিক শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্য়ত অন্ধকাৰৰ দিশলৈ গতি কৰিছে । ভাৰত স্বাধীন হোৱা বৰ্ষতেই স্থাপিত এই চৰকাৰী বিদ্যালয়খনৰ পঁয়ালগা দৃশ্যই চৰকাৰী বিদ্য়ালয়ৰ উন্নয়নৰ স্বৰূপ উদঙাই দিছে ।

বেঁকী নদীত জাহ যোৱা বৰপেটাৰ কামাৰপাৰা হাইস্কুলত নাই পৰ্যাপ্ত শ্ৰেণীকোঠা, শিক্ষক (ETV Bharat Assam)

বেঁকী নদীত জাহ গৈছিল বিদ্য়ায়খন :

বিদ্যালয়খন হৈছে বৰপেটা জিলাৰ ৰূপসী প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত তথা বৰপেটা জিলা অধিবিদ্যা পৰিষদৰ অধীনৰ কামাৰপাৰা হাইস্কুল । এইখন হাইস্কুল ১৯৪৭ চনত স্থাপন হৈছিল যদিও বেঁকী নদীৰ কাল খহনীয়াৰ কবলত ২০১৬ চনত সম্পূৰ্ণৰূপে নৈৰ বুকুত জাহ যায় ।

নাই পৰ্যাপ্ত শ্ৰেণীকোঠা-শিক্ষক :

পৰৱৰ্তী সময়ত ২০১৮ চনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে জমেৰকুৰ গাঁৱত প্ৰায় তিনি বিঘা মাটি ক্ৰয় কৰি উক্ত বিদ্যালয়খন স্থানান্তৰ কৰে । সম্প্ৰতি বিদ্যালয়খনত ৮৫০ গৰাকী ছাত্ৰ -ছাত্ৰী আছে যদিও নাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ শ্ৰেণীকোঠা আৰু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী । ফলত উপযুক্ত শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ।

dilapidated high school in Barpeta
বেঁকী নদীত জাহ যোৱা বৰপেটাৰ কামাৰপাৰা হাইস্কুলত নাই পৰ্যাপ্ত শ্ৰেণীকোঠা, শিক্ষক (ETV Bharat Assam)

শ্ৰেণীকোঠাত নাই বৈদ্যুতিক পাংখা :

বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ মান উন্নত যদিও পৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱত জৰাজীৰ্ণ শ্ৰেণীকোঠাতেই প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে । কেৱল সেয়াই নহয়, শ্ৰেণীকোঠাত বৈদ্যুতিক পাংখা নথকাৰ ফলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত সমস্য়াৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে । বিদ্যালয়খনত প্ৰায় ২০ টাকৈ শ্ৰেণী কোঠাৰ প্ৰয়োজন আছে যদিও মাত্ৰ ছয়টা পকী শ্ৰেণীকোঠা আবণ্টন দিছে চৰকাৰে । তদুপৰি বিদ্যালয়খনত সীমাত বেৰ নথকা বাবে বিদ্যালয়খনত সঘনাই সংঘটিত হৈ আহিছে চুৰি-কাণ্ড । উপযুক্ত ৰান্ধনীশাল, ছোৱালী জিৰণি কোঠা, শিক্ষক জিৰণি কোঠা, পাৰ্কিং স্থান আদিৰো অভাৱ ।

জৰাজীৰ্ণ শ্ৰেণীকোঠা:

জৰাজীৰ্ণ শ্ৰেণীকোঠাতেই পাঠদান কৰিবলগীয়া হৈছে । সেইবাবে ধুমুহা-বৰষুণ আহিলেই সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে পাঠদান । শিক্ষাৰ্থীসকলে বৰষুণত তিতিবলগীয়া পৰিস্থিৰো সৃষ্টি হৈছে । তাৰ পিচতো চৰকাৰৰ সুদৃষ্টি পৰা নাই ।

এই সন্দৰ্ভত বিদ্য়ালয়খনৰ প্ৰধানশিক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "এই বিদ্য়ালয়খন ২০১৬ চনত বেঁকী নৈৰ বুকুত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় । আগতে বিদ্য়ালয়খন আছিল কামাৰপাৰাত । বেঁকী নৈৰ বুকুত দুবাৰকৈ জাহ গৈছে । ২০১৮ চনত জমেৰকুৰ গাঁৱত বিদ্য়ালয়খন স্থাপন কৰা হয় ।"

dilapidated high school in Barpeta
বেঁকী নদীত জাহ যোৱা বৰপেটাৰ কামাৰপাৰা হাইস্কুলত নাই পৰ্যাপ্ত শ্ৰেণীকোঠা, শিক্ষক (ETV Bharat Assam)

বিদ্য়ালয়খনৰ ফলাফল উন্নতমানৰ :

বিগত সময়ত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত বিদ্য়ালয়খনৰ ফলাফল উন্নতমানৰ বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "২০২৬ চনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ১১৭গৰাকী শিক্ষাৰ্থী । ইয়াৰে ৪২গৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগ উত্তীৰ্ণ হয় । বিদ্য়ালয়খনৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৯১.৬০ শতাংশ । শ্ৰেণীকোঠাৰ অৱস্থা জৰাজীৰ্ণ । চৰকাৰে যদি বিদ্য়ালয়গৃহ নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয়কৈ উৎসাহিত হ'ম । আমি ছয়টা পকী শ্ৰেণীকোঠা লাভ কৰিছো । আমাক এতিয়া কমেও ১০-১১টা শ্ৰেণীকোঠাৰ প্ৰয়োজন ।"

dilapidated high school in Barpeta
বেঁকী নদীত জাহ যোৱা বৰপেটাৰ কামাৰপাৰা হাইস্কুলত নাই পৰ্যাপ্ত শ্ৰেণীকোঠা, শিক্ষক (ETV Bharat Assam)

সম্প্ৰতি অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ ব্যাপক উন্নয়ন হোৱা বুলি চৰকাৰে ঢাক ঢোল বজাই থাকিলেও প্ৰকৃততে শিক্ষাখণ্ডৰ উন্নয়নৰ স্বৰূপ উদঙাই দিছে এইখন কামাৰপাৰা হাইস্কুলৰ দৃশ্যই । সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু স্থানীয় বিধায়কক অতি শীঘ্ৰেই কামাৰপাৰা হাইস্কুলখনত পৰ্যাপ্ত শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী নিযুক্তি দিয়াৰ দাবী জনাইছে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ লগতে সহকাৰী শিক্ষকসকলে ।

লগতে পঢ়ক:চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মধ্যাহ্ন ভোজনত ওলাল সাপৰ পোৱালি

সংগীতৰ মাধ্যমৰে শিক্ষা, সকলো কষ্ট সামৰি শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত গঢ়াত ব্যস্ত এজন শিক্ষক

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
বেঁকী নদী
খহনীয়া
খহনীয়াত জাহ বিদ্য়ালয়
DILAPIDATED HIGH SCHOOL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.