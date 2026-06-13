বৰষুণ দিলেই পাঠদান বন্ধ হোৱা এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়
দুবাৰকৈ বেঁকী নদীত জাহ যোৱা বৰপেটাৰ কামাৰপাৰা হাইস্কুলত নাই পৰ্যাপ্ত শ্ৰেণীকোঠা, শিক্ষক ।
Published : June 13, 2026 at 2:41 PM IST
জনীয়া: ১৯৪৭ চনতেই স্থাপন কৰা এখন বিদ্য়ালয় । এই বিদ্য়ালয়খন দহ বছৰ পূৰ্বে বেঁকী নদীৰ ভয়াবহ খহনীয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গৈছিল । ইয়াকে ধৰি বিদ্য়ালয়খন দুবাৰকৈ নদীত জাহ যায় । পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজে মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ কমাৰশালিখনি নদীৰ পৰা প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ আঁতৰলৈ স্থানান্তৰ কৰে ।
পিছে শ্ৰেণীকোঠা আৰু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ অভাৱত আজি আঠ শতাধিক শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্য়ত অন্ধকাৰৰ দিশলৈ গতি কৰিছে । ভাৰত স্বাধীন হোৱা বৰ্ষতেই স্থাপিত এই চৰকাৰী বিদ্যালয়খনৰ পঁয়ালগা দৃশ্যই চৰকাৰী বিদ্য়ালয়ৰ উন্নয়নৰ স্বৰূপ উদঙাই দিছে ।
বেঁকী নদীত জাহ গৈছিল বিদ্য়ায়খন :
বিদ্যালয়খন হৈছে বৰপেটা জিলাৰ ৰূপসী প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত তথা বৰপেটা জিলা অধিবিদ্যা পৰিষদৰ অধীনৰ কামাৰপাৰা হাইস্কুল । এইখন হাইস্কুল ১৯৪৭ চনত স্থাপন হৈছিল যদিও বেঁকী নদীৰ কাল খহনীয়াৰ কবলত ২০১৬ চনত সম্পূৰ্ণৰূপে নৈৰ বুকুত জাহ যায় ।
নাই পৰ্যাপ্ত শ্ৰেণীকোঠা-শিক্ষক :
পৰৱৰ্তী সময়ত ২০১৮ চনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে জমেৰকুৰ গাঁৱত প্ৰায় তিনি বিঘা মাটি ক্ৰয় কৰি উক্ত বিদ্যালয়খন স্থানান্তৰ কৰে । সম্প্ৰতি বিদ্যালয়খনত ৮৫০ গৰাকী ছাত্ৰ -ছাত্ৰী আছে যদিও নাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ শ্ৰেণীকোঠা আৰু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী । ফলত উপযুক্ত শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ।
শ্ৰেণীকোঠাত নাই বৈদ্যুতিক পাংখা :
বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ মান উন্নত যদিও পৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱত জৰাজীৰ্ণ শ্ৰেণীকোঠাতেই প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে । কেৱল সেয়াই নহয়, শ্ৰেণীকোঠাত বৈদ্যুতিক পাংখা নথকাৰ ফলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত সমস্য়াৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে । বিদ্যালয়খনত প্ৰায় ২০ টাকৈ শ্ৰেণী কোঠাৰ প্ৰয়োজন আছে যদিও মাত্ৰ ছয়টা পকী শ্ৰেণীকোঠা আবণ্টন দিছে চৰকাৰে । তদুপৰি বিদ্যালয়খনত সীমাত বেৰ নথকা বাবে বিদ্যালয়খনত সঘনাই সংঘটিত হৈ আহিছে চুৰি-কাণ্ড । উপযুক্ত ৰান্ধনীশাল, ছোৱালী জিৰণি কোঠা, শিক্ষক জিৰণি কোঠা, পাৰ্কিং স্থান আদিৰো অভাৱ ।
জৰাজীৰ্ণ শ্ৰেণীকোঠা:
জৰাজীৰ্ণ শ্ৰেণীকোঠাতেই পাঠদান কৰিবলগীয়া হৈছে । সেইবাবে ধুমুহা-বৰষুণ আহিলেই সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে পাঠদান । শিক্ষাৰ্থীসকলে বৰষুণত তিতিবলগীয়া পৰিস্থিৰো সৃষ্টি হৈছে । তাৰ পিচতো চৰকাৰৰ সুদৃষ্টি পৰা নাই ।
এই সন্দৰ্ভত বিদ্য়ালয়খনৰ প্ৰধানশিক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "এই বিদ্য়ালয়খন ২০১৬ চনত বেঁকী নৈৰ বুকুত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় । আগতে বিদ্য়ালয়খন আছিল কামাৰপাৰাত । বেঁকী নৈৰ বুকুত দুবাৰকৈ জাহ গৈছে । ২০১৮ চনত জমেৰকুৰ গাঁৱত বিদ্য়ালয়খন স্থাপন কৰা হয় ।"
বিদ্য়ালয়খনৰ ফলাফল উন্নতমানৰ :
বিগত সময়ত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত বিদ্য়ালয়খনৰ ফলাফল উন্নতমানৰ বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "২০২৬ চনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ১১৭গৰাকী শিক্ষাৰ্থী । ইয়াৰে ৪২গৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগ উত্তীৰ্ণ হয় । বিদ্য়ালয়খনৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৯১.৬০ শতাংশ । শ্ৰেণীকোঠাৰ অৱস্থা জৰাজীৰ্ণ । চৰকাৰে যদি বিদ্য়ালয়গৃহ নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয়কৈ উৎসাহিত হ'ম । আমি ছয়টা পকী শ্ৰেণীকোঠা লাভ কৰিছো । আমাক এতিয়া কমেও ১০-১১টা শ্ৰেণীকোঠাৰ প্ৰয়োজন ।"
সম্প্ৰতি অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ ব্যাপক উন্নয়ন হোৱা বুলি চৰকাৰে ঢাক ঢোল বজাই থাকিলেও প্ৰকৃততে শিক্ষাখণ্ডৰ উন্নয়নৰ স্বৰূপ উদঙাই দিছে এইখন কামাৰপাৰা হাইস্কুলৰ দৃশ্যই । সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু স্থানীয় বিধায়কক অতি শীঘ্ৰেই কামাৰপাৰা হাইস্কুলখনত পৰ্যাপ্ত শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী নিযুক্তি দিয়াৰ দাবী জনাইছে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ লগতে সহকাৰী শিক্ষকসকলে ।
লগতে পঢ়ক:চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মধ্যাহ্ন ভোজনত ওলাল সাপৰ পোৱালি
সংগীতৰ মাধ্যমৰে শিক্ষা, সকলো কষ্ট সামৰি শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত গঢ়াত ব্যস্ত এজন শিক্ষক