ETV Bharat / state

বান নিয়ন্ত্ৰণ তথা ক্ষুদ্ৰ উদ্য়োগৰ বাবে এটকাও নাই বাজেটত: অসম চৰকাৰক সমালোচনা অখিল গগৈৰ

নীতিগত অগ্ৰাধিকাৰক লৈ চৰকাৰক সমালোচনা কৰি গগৈয়ে বাজেটত বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু গ্ৰাম্য নিয়োগ সৃষ্টিৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা বাদ পৰা কথা উল্লেখ কৰে ।

ASSAM BUDGET 2026
অসম চৰকাৰক সমালোচনা অখিল গগৈৰ (ETV Bharat)
author img

By ANI

Published : July 12, 2026 at 6:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্যিক বাজেট দাখিলৰ পিছতে ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে অসম চৰকাৰৰ ওপৰত তীব্ৰ আক্ৰমণ চলাইছে ৷ নতুনকৈ দাখিল কৰা বাজেট সন্দৰ্ভত এএনআইৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত গগৈয়ে অভিযোগ কৰে যে ৰাজ্যৰ মুঠ ঋণে এতিয়া মুঠ বাজেট আৱণ্টন অতিক্ৰম কৰি চিন্তনীয় বিত্তীয় অৱস্থাৰ সংকেত দিছে ।

ৰাইজৰ দলৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, ‘‘পুৰণি বাজেটখন নতুন স্তৰলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছে । চৰকাৰৰ বাজেট বিবৃতি দিয়া হ'ল; সেয়া আছিল সাৰাংশ বিবৃতি । ইয়াত উল্লেখ আছে যে আজিৰ মুঠ ঋণ ১,৯৬,০০০ কোটি টকা । ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আমাৰ বাজেটতকৈ আমাৰ ঋণ অধিক ।"

Akhil Gogoi
ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈ (ANI)

নীতিগত অগ্ৰাধিকাৰক লৈ চৰকাৰক সমালোচনা কৰি গগৈয়ে বাজেটত বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু গ্ৰাম্য নিয়োগ সৃষ্টিৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা বাদ পৰা কথা উল্লেখ কৰিছে ।

‘‘অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে বান আৰু গৰাখহনীয়া । এই সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে বাজেটত এটকাও আবণ্টন দিয়া হোৱা নাই ।’’ গগৈয়ে এয়া দাবী কৰে।

তেওঁ স্থানীয় ব্যৱসায় আৰু গ্ৰাম্য উদ্যোগীকৰণৰ বাবে আৰ্থিক সহায়ৰ অভাৱৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, ‘‘ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব । ইয়াৰ বাবে এটকাও আবণ্টন দিয়া হোৱা নাই । প্ৰতিখন গাঁৱতে এম এছ এম ই নিৰ্মাণৰ বাবে এটকাও ধাৰ্য কৰা হোৱা নাই ।’’

বাজেটখনক অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ বিপৰীতমুখী বুলি অভিহিত কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘এই অসম বাজেট উন্নয়নৰ বাজেট নহয়; এইখন অসমৰ জনসাধাৰণক অপেছাদাৰী কৰি তোলাৰ বাজেট, মানুহক অধিক এলেহুৱা কৰাৰ বাজেট ।’’

অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই শুকুৰবাৰে বিধানসভাত ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ ৰাজ্যৰ বাজেট দাখিল কৰিছিল।

বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল, ‘‘যোৱা দশকত অসম অস্থিৰতাৰ পৰা শান্তিলৈ, অৱহেলাৰ পৰা জাতীয় অগ্ৰাধিকাৰলৈ আৰু অনিশ্চয়তাৰ পৰা নিৰ্ণায়ক উন্নয়নলৈ আগবাঢ়িছে । এই নবীকৃত কাৰ্যকালত আমাৰ চৰকাৰে এই শক্তিশালী ভেটিৰ ওপৰত কাম কৰি অসমক বিকশিত ভাৰত আৰু বিকশিত অসমৰ দৃষ্টিভংগীৰ অগ্ৰণী অৱদানকাৰী হিচাপে গঢ়ি তুলিব ।’’

সদনত অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল, চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ পৰা চাহ বাগিচালৈ আগবাঢ়ি যোৱা এখন জ্ঞান-চালিত অসম গঢ়ি তোলা ৷

‘‘আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে এখন উৎপাদনশীল, সৰ্বাংগীন আৰু জ্ঞান-চালিত অসম গঢ়ি তোলা -- যিখন অসম বানপানীৰ দুৰ্বলতাৰ পৰা জলবায়ুৰ স্থিতিস্থাপকতালৈ, জীৱিকাৰ বাবে কৃষিৰ পৰা উচ্চ মূল্যৰ উৎপাদনলৈ, গতানুগতিক জীৱিকাৰ পৰা উদ্যোগ, উদ্যোগীকৰণ আৰু ডিজিটেল অৰ্থনীতিৰ নতুন সুযোগলৈ গতি কৰা হ’ব ৷ য'ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পৰা বৰাক উপত্যকালৈকে, পাহাৰৰ পৰা চাহ বাগিচালৈকে প্ৰতিটো অঞ্চলতে প্ৰগতিৰ সমান অংশীদাৰিত্ব থাকিব ।’’ জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই উল্লেখ কৰিছিল।

বাজেট সন্দৰ্ভত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্স পোষ্টত উল্লেখ কৰিছিল যে ৰাজ্য চৰকাৰে ধান, মাহ, সৰিয়হ ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সহযোগিতাৰে আঁচনি আৰু নীতিৰে কৃষকক সৱলীকৰণ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ।

‘‘আমি আমাৰ কৃষকসকলক এনে আঁচনি আৰু নীতিৰে সৱল কৰি যাম যিয়ে তেওঁলোকৰ আয় বৃদ্ধিত সহায় কৰে । ধান, মাহ আৰু সৰিয়হ ক্ৰয়, দুগ্ধ ৰাজসাহায্য আৰু গৰ্ভৱতী চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক সহায়ৰ বাবে বিশেষ সহায় অব্যাহত ৰখা আৰু সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব ।’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছিল ৷

লগতে পঢ়ক: এইখন পৰনিৰ্ভৰশীল, নিকৃষ্ট বাজেট: প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ

TAGGED:

অখিল গগৈ
অসম বাজেট
অসম চৰকাৰ
ASSAM BUDGET
ASSAM BUDGET 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.