প্ৰকৃতিৰ অম্লান প্ৰেমত অংকুৰিত ডেফোডিল নাৰ্ছাৰী, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ ‘থ্ৰী ষ্টাৰ’ স্বীকৃতিৰে ডিমৰীয়াৰ গৌৰৱ

সপোন খেদি দিঠক কৰা এখন নাৰ্ছাৰীত অনেকে লাভ কৰিছে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ । ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীত আছে আঠ লাখ বিশ হেজাৰ টকাৰ বনচাই ।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ ‘থ্ৰী ষ্টাৰ’ স্বীকৃতিৰে ডেফোডিল নাৰ্ছাৰী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 11, 2025 at 6:01 PM IST

সোণাপুৰ: প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু ফুলপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এখন নাৰ্ছাৰী এক বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে । মানুহৰ ফুলৰ প্ৰতি থকা সহজাত ভালপোৱাৰ বাবেই বহুতে নিজৰ ঘৰত সৰুকৈ হ’লেও একোখন ফুলনি পতাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে । এই আগ্ৰহক অধিক প্ৰাণৱন্ত কৰি তুলিবলৈ ডিমৰীয়াৰ ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীয়ে আগবঢ়াইছে মনৰ পচন্দৰ ফুল বা ফলৰ পুলি সংগ্ৰহ কৰি নিজৰ ঘৰখনক নন্দন কাননলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ সুযোগ ।

এনে সময়তে ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । সাধাৰণতে গছৰ মূল্য দুই-এশ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয় যদিও, এই নাৰ্ছাৰীখনত আছে এক বিৰল বনচাই গছ যাৰ মূল্য শুনি সকলো আচৰিত হ'ব । নাৰ্ছাৰীখনত থকা এজোপা বনচাই গছৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৮ লাখ ২০ হেজাৰ টকা ।

প্ৰকৃতিৰ অম্লান প্ৰেমত অংকুৰিত ডেফোডিল নাৰ্ছাৰী (ETV Bharat Assam)

এজোপা গছৰ এই আকাশলংঘী মূল্যই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে যদিও, ইয়ে নাৰ্ছাৰীখনত থকা উচ্চমানৰ আৰু দুষ্প্ৰাপ্য বনচাই সংগ্ৰহৰ বিষয়ে স্পষ্ট ইংগিত দিয়ে । ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীত সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে উপযুক্ত সৰুবৰ গছ-গছনি উপলব্ধ, যিবোৰে আপোনাৰ উদ্যান সজোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰিব পাৰে ।

ফুলপ্ৰেমীৰ বাবে নন্দন কানন:

যেন এখন প্ৰকৃতিৰ নানাৰঙী দলিছা 'ডেফোডিল'। এইখন এখন নাৰ্ছাৰী নহয় যেন স্বৰ্গীয় তীৰ্থ । ১৯৯১ চনত প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি থকা অপাৰ প্ৰেমৰ তাড়নাত অংকুৰিত হৈছিল ডিমৰীয়াৰ ধোপগুৰি ভেৰাকুছিত ডেফোডিল নাৰ্ছাৰী । সামান্য অৰ্থ, মাত্ৰ ৪ জন বনুৱা-কৰ্মী আৰু নিজৰ দেহমনৰ জোৰকে সম্বল কৰি আৰম্ভ কৰা ডেফোডিল নাৰ্ছাৰী আজি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে এখন লেখত ল’বলগীয়া বৃহৎ নাৰ্ছাৰীলৈ ৰূপান্তৰ ঘটিছে ।

শেহতীয়াকৈ এই নাৰ্ছাৰীখনে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ 'থ্ৰী ষ্টাৰ নাৰ্ছাৰী' হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰি ডিমৰীয়া অঞ্চললৈ এক বিৰল গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

ডেফোডিল নাৰ্ছাৰী (ETV Bharat Assam)

মূল্যায়নকাৰী বিশেষজ্ঞৰ ভূয়সী প্ৰশংসা :

এই সৰ্বাংগ সুন্দৰ নাৰ্ছাৰীখনক কেন্দ্ৰীয় উদ্যান শস্য বিভাগে মূল্যায়ন কৰি সৰ্বোচ্চ ৰেংকিং প্ৰদান কৰিছিল । মূল্যায়নকাৰী বিশেষজ্ঞৰ দলটোৱে বিশেষকৈ নাৰ্ছাৰীখনত লিচু, আম, মধুৰী, কাজি নেমু আৰু ড্ৰেগন ফলৰ মাদাৰ প্লেন্টৰ প্ৰণালীৱদ্ধ ৰোপণ আৰু ব্যৱস্থাপনাক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে ।

বৰ্তমান ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীয়ে ৩০০ জনৰো অধিক মহিলা-পুৰুষক কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ মুকলি কৰি দিছে । এই সফলতাৰ মূলতে আছে স্বত্বাধিকাৰী ৰাজীৱ শৰ্মাৰ লগতে সহধৰ্মিনী দীপামনি শৰ্মাৰ শ্ৰম আৰু নিষ্ঠা । তেওঁলোকে নিজৰ চাকৰি বাদ দি সম্পূৰ্ণ সময় নাৰ্ছাৰীৰ তদাৰক আৰু ব্যৱস্থাপনাত নিয়োজিত হৈ আছে ।

ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীত উপলব্ধ অৰ্কিড (ETV Bharat Assam)

ফল-ফুলৰ দুই তিনি হেজাৰো অধিক ভেৰাইটিৰ সমাহাৰ:

কেৱল আকাৰতে নহয়, মানদণ্ড আৰু বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষেত্ৰতো ডেফোডিল শীৰ্ষত । নাৰ্ছাৰীখনত আছে ভিন্ন তথা উন্নত মানদণ্ডৰ ফল আৰু ফুলৰ জাত । আম, আপেল, আঙুৰ, নাচপতি আদিৰ লগতে থলুৱা ফল যেনে - নগাটেঙা, কৰ্দৈ, পনিয়ল, লেতেকুৰ উন্নত মানৰ পুলিও উপলব্ধ ।

ফুলৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত বিলাতী আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো জাতৰ কপৌ, অৰ্কিড, ফিলনফচিছ, ভাণ্ডা, দেন্দ্ৰবিয়াম ইত্যাদি প্ৰসিদ্ধ জাত বছৰজুৰি পোৱা যায় । দেশ-বিদেশৰ পৰা আমদানি কৰা ফল আৰু ফুলৰ সমাহাৰ দেখি পৰিচালক ৰাজীৱ শৰ্মা গৌৰৱান্বিত । তেওঁৰ তত্বাৱধানত গুৱাহাটীৰ আছক্লেণ্ড, চিৰিয়াখানা, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কানন, নেহৰু উদ্যানৰ দৰে স্থান সুশোভিত কৰি তোলা হৈছিল ।

কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰতিষেধক বনৌষধী গছ 'ছাবাহ স্নেক গ্ৰাছ', ডিমৰীয়াৰ ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীত উপলদ্ধ:

বৰ্তমান সময়ত কল-কাৰখানাৰ ধোঁৱা আৰু বিভিন্ন প্ৰদূষণৰ ফলত কৰ্কট ৰোগৰ দৰে মাৰাত্মক ব্যাধিয়ে বহু লোকক আক্ৰান্ত কৰা দেখা গৈছে । এনে এক ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ মাজতে, এক বিশেষ বনৌষধী গছে দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগৰ মহৌষধ হিচাপে আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে ।

'ছাবাহ স্নেক গ্ৰাছ' নামৰ এই দুষ্প্ৰাপ্য গছবিধত আছে কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা বিশেষ গুণ । সম্প্ৰতি ডিমৰীয়াৰ ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীত এই বনৌষধী গছৰ পুলি উপলব্ধ হৈছে ।

ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীত পোৱা ফুল (ETV Bharat Assam)

ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীখনৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজীৱ শৰ্মাই জনোৱা মতে, এই গছবিধ ব্যৱহাৰ কৰি মাত্ৰ দুই মাহতে বহুকেইজন কৰ্কট ৰোগীয়ে নতুন জীৱন লাভ কৰিছে । তেওঁ শিৱসাগৰৰ জয় দত্ত বৰুৱা নামৰ এজন ব্যক্তিৰ পৰা এই গছৰ পুলিসমূহ সংগ্ৰহ কৰি ডিমৰীয়াৰ নাৰ্ছাৰীত সহজলভ্য কৰি তুলিছে ।

ৰাজীৱ শৰ্মাৰ মন্তব্য অনুসৰি, কৰ্কট, মধুমেহৰ লগতে চালৰ বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে এই গছৰ পাতৰ ৰস এক বিশেষ পদ্ধতিৰে নিয়মীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয়কৈ বহুখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব । এই বিশেষ গুণসম্পন্ন বনৌষধী গছৰ পুলি ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীত অতি কম মূল্যতে উপলব্ধ হৈছে, যিয়ে ৰোগীসকলৰ মাজত আশাৰ কিৰণ কঢ়িয়াই আনিছে ।

যুৱক-যুৱতীক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা, অনেকৰ স্বাৱলম্বনৰ পথ:

নাৰ্ছাৰী ব্যৱসায়ৰ উপৰিও ডেফোডিলে কৃষক আৰু যুৱক-যুৱতীসকলক বাডিং-গ্ৰাফটিং আদিৰ প্ৰশিক্ষণ দি স্বাৱলম্বী কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । নাগালেণ্ড, অৰুণাচল, মেঘালয়ৰ বহু যুৱক-যুৱতীয়ে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ লৈ নিজাকৈ ফাৰ্মিং আৰম্ভ কৰিছে ।

ছাবাহ স্নেক গ্ৰাছ উপলব্ধ ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীত (ETV Bharat Assam)

স্বত্বাধিকাৰী ৰাজীৱ শৰ্মাৰ মন্তব্য:

এই নাৰ্ছাৰীখন পৰিচালনা কৰাৰ সন্দৰ্ভত ৰাজীৱ শৰ্মাই কয়,"১৯৯১ চনৰ পৰা আমি নাৰ্ছাৰীখন আৰম্ভ কৰিছিলো । বৰ্তমান ইয়াত ৬ জন মেনেজাৰ, ৩০০ৰো অধিক বনুৱা নিয়োজিত হৈ থকাৰ লগতে কাষৰীয়া গাঁৱৰ ২ হেজাৰৰো অধিক পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে । মই বিভিন্ন স্থানত ঘূৰি য’তেই যি ফল-মূলৰ ভেৰাইটি পাইছো, সকলো আনি মোৰ নাৰ্ছাৰীত ৰাখিছোঁ । অতি কমেও দুইৰ পৰা তিনি হেজাৰ ফল-মূলৰ ভেৰাইটি আছে । ইয়াৰ ভিতৰত হিম সাগৰ, অমৰাপলি আদিৰ উপৰি জাপানৰ জনপ্ৰিয় মিয়াজাকি আমৰ ভেৰাইটিও আছে ।

তেওঁ লগতে কয়, "গ্ৰাহকে সংগ্ৰহ কৰি ভাল ফলাফল পোৱা বুলি আমাক জনাইছে । আমাৰ নাৰ্ছাৰীত বিভিন্ন ধৰণৰ বনছাই আছে । এইবোৰে ৰাইজৰ মাজত এক উৎসুকতাৰ সৃষ্টি কৰে । মোৰ নাৰ্ছাৰীখনত সকলোতকৈ বেছি মূল্যৰ বনছাই জোপাৰ দাম ৮ লাখ ২০ হাজাৰ টকা ।"

লাকী বেম্ব'ৰ পুলি (ETV Bharat Assam)

ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীৰ কাৰ্যকৰী সমিতিয়ে ভৱিষ্যতে এক টিছু কালচাৰ লেব স্থাপন কৰি নতুন যুৱক-যুৱতীসকলক নাৰ্ছাৰী বিষয়ক জ্ঞান দি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক উদ্যান শস্যৰ ব্যৱসায়ত আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ লক্ষ্যৰে কাম কৰি যোৱাৰ লক্ষ্য আছে । নতুন যুৱক-যুৱতীসকলক নাৰ্ছাৰী বিষয়ক জ্ঞান দি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক উদ্যান শস্যৰ ব্যৱসায়ত আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ লক্ষ্যৰে কাম কৰি যোৱাৰ লক্ষ্য আছে ।

