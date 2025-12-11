প্ৰকৃতিৰ অম্লান প্ৰেমত অংকুৰিত ডেফোডিল নাৰ্ছাৰী, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ ‘থ্ৰী ষ্টাৰ’ স্বীকৃতিৰে ডিমৰীয়াৰ গৌৰৱ
সপোন খেদি দিঠক কৰা এখন নাৰ্ছাৰীত অনেকে লাভ কৰিছে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ । ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীত আছে আঠ লাখ বিশ হেজাৰ টকাৰ বনচাই ।
Published : December 11, 2025 at 6:01 PM IST
সোণাপুৰ: প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু ফুলপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এখন নাৰ্ছাৰী এক বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে । মানুহৰ ফুলৰ প্ৰতি থকা সহজাত ভালপোৱাৰ বাবেই বহুতে নিজৰ ঘৰত সৰুকৈ হ’লেও একোখন ফুলনি পতাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে । এই আগ্ৰহক অধিক প্ৰাণৱন্ত কৰি তুলিবলৈ ডিমৰীয়াৰ ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীয়ে আগবঢ়াইছে মনৰ পচন্দৰ ফুল বা ফলৰ পুলি সংগ্ৰহ কৰি নিজৰ ঘৰখনক নন্দন কাননলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ সুযোগ ।
এনে সময়তে ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । সাধাৰণতে গছৰ মূল্য দুই-এশ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয় যদিও, এই নাৰ্ছাৰীখনত আছে এক বিৰল বনচাই গছ যাৰ মূল্য শুনি সকলো আচৰিত হ'ব । নাৰ্ছাৰীখনত থকা এজোপা বনচাই গছৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৮ লাখ ২০ হেজাৰ টকা ।
এজোপা গছৰ এই আকাশলংঘী মূল্যই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে যদিও, ইয়ে নাৰ্ছাৰীখনত থকা উচ্চমানৰ আৰু দুষ্প্ৰাপ্য বনচাই সংগ্ৰহৰ বিষয়ে স্পষ্ট ইংগিত দিয়ে । ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীত সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে উপযুক্ত সৰুবৰ গছ-গছনি উপলব্ধ, যিবোৰে আপোনাৰ উদ্যান সজোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰিব পাৰে ।
ফুলপ্ৰেমীৰ বাবে নন্দন কানন:
যেন এখন প্ৰকৃতিৰ নানাৰঙী দলিছা 'ডেফোডিল'। এইখন এখন নাৰ্ছাৰী নহয় যেন স্বৰ্গীয় তীৰ্থ । ১৯৯১ চনত প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি থকা অপাৰ প্ৰেমৰ তাড়নাত অংকুৰিত হৈছিল ডিমৰীয়াৰ ধোপগুৰি ভেৰাকুছিত ডেফোডিল নাৰ্ছাৰী । সামান্য অৰ্থ, মাত্ৰ ৪ জন বনুৱা-কৰ্মী আৰু নিজৰ দেহমনৰ জোৰকে সম্বল কৰি আৰম্ভ কৰা ডেফোডিল নাৰ্ছাৰী আজি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে এখন লেখত ল’বলগীয়া বৃহৎ নাৰ্ছাৰীলৈ ৰূপান্তৰ ঘটিছে ।
শেহতীয়াকৈ এই নাৰ্ছাৰীখনে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ 'থ্ৰী ষ্টাৰ নাৰ্ছাৰী' হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰি ডিমৰীয়া অঞ্চললৈ এক বিৰল গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
মূল্যায়নকাৰী বিশেষজ্ঞৰ ভূয়সী প্ৰশংসা :
এই সৰ্বাংগ সুন্দৰ নাৰ্ছাৰীখনক কেন্দ্ৰীয় উদ্যান শস্য বিভাগে মূল্যায়ন কৰি সৰ্বোচ্চ ৰেংকিং প্ৰদান কৰিছিল । মূল্যায়নকাৰী বিশেষজ্ঞৰ দলটোৱে বিশেষকৈ নাৰ্ছাৰীখনত লিচু, আম, মধুৰী, কাজি নেমু আৰু ড্ৰেগন ফলৰ মাদাৰ প্লেন্টৰ প্ৰণালীৱদ্ধ ৰোপণ আৰু ব্যৱস্থাপনাক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে ।
বৰ্তমান ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীয়ে ৩০০ জনৰো অধিক মহিলা-পুৰুষক কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ মুকলি কৰি দিছে । এই সফলতাৰ মূলতে আছে স্বত্বাধিকাৰী ৰাজীৱ শৰ্মাৰ লগতে সহধৰ্মিনী দীপামনি শৰ্মাৰ শ্ৰম আৰু নিষ্ঠা । তেওঁলোকে নিজৰ চাকৰি বাদ দি সম্পূৰ্ণ সময় নাৰ্ছাৰীৰ তদাৰক আৰু ব্যৱস্থাপনাত নিয়োজিত হৈ আছে ।
ফল-ফুলৰ দুই তিনি হেজাৰো অধিক ভেৰাইটিৰ সমাহাৰ:
কেৱল আকাৰতে নহয়, মানদণ্ড আৰু বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষেত্ৰতো ডেফোডিল শীৰ্ষত । নাৰ্ছাৰীখনত আছে ভিন্ন তথা উন্নত মানদণ্ডৰ ফল আৰু ফুলৰ জাত । আম, আপেল, আঙুৰ, নাচপতি আদিৰ লগতে থলুৱা ফল যেনে - নগাটেঙা, কৰ্দৈ, পনিয়ল, লেতেকুৰ উন্নত মানৰ পুলিও উপলব্ধ ।
ফুলৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত বিলাতী আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো জাতৰ কপৌ, অৰ্কিড, ফিলনফচিছ, ভাণ্ডা, দেন্দ্ৰবিয়াম ইত্যাদি প্ৰসিদ্ধ জাত বছৰজুৰি পোৱা যায় । দেশ-বিদেশৰ পৰা আমদানি কৰা ফল আৰু ফুলৰ সমাহাৰ দেখি পৰিচালক ৰাজীৱ শৰ্মা গৌৰৱান্বিত । তেওঁৰ তত্বাৱধানত গুৱাহাটীৰ আছক্লেণ্ড, চিৰিয়াখানা, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কানন, নেহৰু উদ্যানৰ দৰে স্থান সুশোভিত কৰি তোলা হৈছিল ।
কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰতিষেধক বনৌষধী গছ 'ছাবাহ স্নেক গ্ৰাছ', ডিমৰীয়াৰ ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীত উপলদ্ধ:
বৰ্তমান সময়ত কল-কাৰখানাৰ ধোঁৱা আৰু বিভিন্ন প্ৰদূষণৰ ফলত কৰ্কট ৰোগৰ দৰে মাৰাত্মক ব্যাধিয়ে বহু লোকক আক্ৰান্ত কৰা দেখা গৈছে । এনে এক ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ মাজতে, এক বিশেষ বনৌষধী গছে দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগৰ মহৌষধ হিচাপে আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে ।
'ছাবাহ স্নেক গ্ৰাছ' নামৰ এই দুষ্প্ৰাপ্য গছবিধত আছে কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা বিশেষ গুণ । সম্প্ৰতি ডিমৰীয়াৰ ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীত এই বনৌষধী গছৰ পুলি উপলব্ধ হৈছে ।
ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীখনৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজীৱ শৰ্মাই জনোৱা মতে, এই গছবিধ ব্যৱহাৰ কৰি মাত্ৰ দুই মাহতে বহুকেইজন কৰ্কট ৰোগীয়ে নতুন জীৱন লাভ কৰিছে । তেওঁ শিৱসাগৰৰ জয় দত্ত বৰুৱা নামৰ এজন ব্যক্তিৰ পৰা এই গছৰ পুলিসমূহ সংগ্ৰহ কৰি ডিমৰীয়াৰ নাৰ্ছাৰীত সহজলভ্য কৰি তুলিছে ।
ৰাজীৱ শৰ্মাৰ মন্তব্য অনুসৰি, কৰ্কট, মধুমেহৰ লগতে চালৰ বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে এই গছৰ পাতৰ ৰস এক বিশেষ পদ্ধতিৰে নিয়মীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয়কৈ বহুখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব । এই বিশেষ গুণসম্পন্ন বনৌষধী গছৰ পুলি ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীত অতি কম মূল্যতে উপলব্ধ হৈছে, যিয়ে ৰোগীসকলৰ মাজত আশাৰ কিৰণ কঢ়িয়াই আনিছে ।
যুৱক-যুৱতীক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা, অনেকৰ স্বাৱলম্বনৰ পথ:
নাৰ্ছাৰী ব্যৱসায়ৰ উপৰিও ডেফোডিলে কৃষক আৰু যুৱক-যুৱতীসকলক বাডিং-গ্ৰাফটিং আদিৰ প্ৰশিক্ষণ দি স্বাৱলম্বী কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । নাগালেণ্ড, অৰুণাচল, মেঘালয়ৰ বহু যুৱক-যুৱতীয়ে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ লৈ নিজাকৈ ফাৰ্মিং আৰম্ভ কৰিছে ।
স্বত্বাধিকাৰী ৰাজীৱ শৰ্মাৰ মন্তব্য:
এই নাৰ্ছাৰীখন পৰিচালনা কৰাৰ সন্দৰ্ভত ৰাজীৱ শৰ্মাই কয়,"১৯৯১ চনৰ পৰা আমি নাৰ্ছাৰীখন আৰম্ভ কৰিছিলো । বৰ্তমান ইয়াত ৬ জন মেনেজাৰ, ৩০০ৰো অধিক বনুৱা নিয়োজিত হৈ থকাৰ লগতে কাষৰীয়া গাঁৱৰ ২ হেজাৰৰো অধিক পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে । মই বিভিন্ন স্থানত ঘূৰি য’তেই যি ফল-মূলৰ ভেৰাইটি পাইছো, সকলো আনি মোৰ নাৰ্ছাৰীত ৰাখিছোঁ । অতি কমেও দুইৰ পৰা তিনি হেজাৰ ফল-মূলৰ ভেৰাইটি আছে । ইয়াৰ ভিতৰত হিম সাগৰ, অমৰাপলি আদিৰ উপৰি জাপানৰ জনপ্ৰিয় মিয়াজাকি আমৰ ভেৰাইটিও আছে ।
তেওঁ লগতে কয়, "গ্ৰাহকে সংগ্ৰহ কৰি ভাল ফলাফল পোৱা বুলি আমাক জনাইছে । আমাৰ নাৰ্ছাৰীত বিভিন্ন ধৰণৰ বনছাই আছে । এইবোৰে ৰাইজৰ মাজত এক উৎসুকতাৰ সৃষ্টি কৰে । মোৰ নাৰ্ছাৰীখনত সকলোতকৈ বেছি মূল্যৰ বনছাই জোপাৰ দাম ৮ লাখ ২০ হাজাৰ টকা ।"
ডেফোডিল নাৰ্ছাৰীৰ কাৰ্যকৰী সমিতিয়ে ভৱিষ্যতে এক টিছু কালচাৰ লেব স্থাপন কৰি নতুন যুৱক-যুৱতীসকলক নাৰ্ছাৰী বিষয়ক জ্ঞান দি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক উদ্যান শস্যৰ ব্যৱসায়ত আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ লক্ষ্যৰে কাম কৰি যোৱাৰ লক্ষ্য আছে । নতুন যুৱক-যুৱতীসকলক নাৰ্ছাৰী বিষয়ক জ্ঞান দি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক উদ্যান শস্যৰ ব্যৱসায়ত আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ লক্ষ্যৰে কাম কৰি যোৱাৰ লক্ষ্য আছে ।