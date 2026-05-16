উত্তৰ-পূব ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ মূল কৰিড'ৰ : মণিপুৰত উদ্বেগ বৃদ্ধি

উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ টাৰ্গেট । ইয়াৰ মাজেৰেই দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ সৰবৰাহ হয় নিচাজাতীয় সামগ্ৰী । প্ৰশাসনক পদক্ষেপ লোৱাৰ আহ্বান মণিপুৰ কংগ্ৰেছৰ ।

আৰক্ষীৰ অভিযানত ড্ৰাগছ জব্দ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 16, 2026 at 8:58 PM IST

তেজপুৰ : উত্তৰ-পূবত প্ৰায় প্ৰতিদিনে আৰক্ষীৰ অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে নতুন নতুন ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ঘটনা । শেহতীয়াকৈ অসমৰ আমিনগাঁৱত অসম আৰক্ষীয়ে মণিপুৰৰ কোৱাক্টাৰ পৰা অহা এখন বাছত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰ'ইন আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহত পুনৰ ড্ৰাগছকলৈ উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে । অসম আৰক্ষীয়ে বাছখনৰ গোপন স্থানৰ পৰা প্ৰায় ২১ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছিল । উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীৰ ভিতৰত ১৯৭ টা চাবোনৰ বাকচত আছিল হেৰ'ইন আৰু ৮ কিলোগ্ৰাম নিচাজাতীয় সামগ্ৰী । ঘটনাৰ সৈতে জড়িত ৫ জন লোককো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ।

এই ঘটনাৰ পিছতে মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেণ সিঙেও এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে কেনেদৰে মণিপুৰ পুনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ চক্ৰৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "গ'ল্ডেন ট্ৰায়েংগল'ৰ ড্ৰাগছ নেটৱৰ্ক ম্যানমাৰৰ পৰা মণিপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ বৃহৎ ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে, যি ৰাজ্য আৰু দেশ দুয়োটাৰ বাবেই গভীৰ চিন্তাৰ বিষয় ।" তেওঁ আফিং খেতি বন্ধ, বনধ্বংস ৰোধ আৰু ড্ৰাগছ নেটৱৰ্ক ধ্বংস কৰিবলৈ অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো আহ্বান জনায় ।

গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে মণিপুৰত হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হোৱাৰ আঁৰত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰেণ সিঙৰ সময়ত ৰাজ্যখনত পাহাৰীয়া অঞ্চলত বৃহৎ সংখ্যক আফিং খেতি ধ্বংস কৰাও অন্যতম কাৰক আছিল ।

মণিপুৰ তথা উত্তৰ পূব যে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অন্যতম পথ হৈছে সেই কথাও ৰাজ্যখনৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কেইশাম মেঘাচন্দ্ৰ সিঙে স্বীকাৰ কৰিছে । তেওঁ ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে কোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত উত্তৰ-পূবত বৃদ্ধি পোৱা ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ পথসমূহক লৈও গুৰুতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁৰ মতে কুখ্যাত 'গ'ল্ডেন ট্ৰায়েংগল'ৰ সৈতে জড়িত ড্ৰাগছ নেটৱৰ্কসমূহে ম্যানমাৰৰ পৰা মণিপুৰ আৰু উত্তৰ-পূবৰ আন ৰাজ্যসমূহলৈ ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ বাবে একাধিক গোপন পথ ব্যৱহাৰ কৰি আছে ।

কেইশাম মেঘাচন্দ্ৰ সিঙৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ (ETV Bharat)

মেঘাচন্দ্ৰ সিঙে অভিযোগ কৰা অনুসৰি ম্যানমাৰ সীমান্তৰ ম'ৰে চহৰ হৈছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰ । তাৰ পিছত সৰবৰাহকাৰীয়ে ঘন অৰণ্য আৰু দুৰ্গম পাহাৰীয়া পথ ব্যৱহাৰ কৰি চুৰাচান্দপুৰ, টেংনৌপাল, কামজং আৰু উখৰুল জিলাৰ মাজেৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰে ।

তেওঁ উল্লেখ কৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ মুখ্য পথসমূহ -

ম'ৰে-ইম্ফল কৰিড'ৰ

ম্যানমাৰ সীমান্তৰ ম'ৰেৰ মাজেৰে ড্ৰাগছ ভাৰতলৈ আনি ইম্ফল আৰু মণিপুৰৰ আন অংশলৈ সৰবৰাহ কৰা হয় ।

পাহাৰীয়া অৰণ্যৰ পথ

টেংনৌপাল, কামজং, উখৰুল আৰু চুৰাচান্দপুৰ জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অৰণ্য অঞ্চলসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি আৰক্ষীৰ চকু ধুলি মাৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা হয় ।

উত্তৰ পূব ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ মূল কৰিড'ৰ

ইম্ফল–ডিমাপুৰ পথ

মণিপুৰৰ পৰা নাগালেণ্ড হৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বাবে এই পথ অন্যতম মুখ্য পথ বুলি মেঘাচন্দ্ৰই দাবী কৰে ।

কাছাৰ হৈ শিলচৰ-গুৱাহাটী কৰিড'ৰ

অসমৰ কাছাৰ জিলাৰ শিলচৰ পথ ব্যৱহাৰ কৰি গুৱাহাটী আৰু তাৰ পিছত দেশৰ অন্যান্য স্থানলৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা হৈছে বুলিও মেঘাচন্দ্ৰই অভিযোগ কৰে ।

আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হোৱা ড্ৰাগছ

মিজোৰাম সংযোগ

মেঘাচন্দ্ৰই উল্লেখ কৰা মতে বিশেষকৈ আইজল সংলগ্ন পথসমূহো এই আন্তঃৰাজ্যিক ড্ৰাগছ নেটৱৰ্কৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । ইয়াৰ উপৰিও ম্যানমাৰ সীমান্ত সংলগ্ন পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত আফিং খেতি আৰু হেৰ'ইন প্ৰস্তুত কৰা গোপন কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি পাইছে বুলিও মণিপুৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে । তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক কঠোৰ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু সকীয়াই দিছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে অধিক কঠোৰ আৰু যুটিয়া অভিযান চলাব নোৱাৰিলে আগন্তুক সময়ত উত্তৰ-পূবত ড্ৰাগছ সংকটে আৰু ভয়াৱহ ৰূপ ল'ব পাৰে ।

