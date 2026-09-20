ETV Bharat / state

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত এদিনত হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণ বৃদ্ধি, খৰাঙৰ সময় হৈছে দীঘলীয়া

আইএমডি-এনচিএমআৰডব্লিউএফৰ গৱেষণাত ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ ।

In the northeast heavy rainfall in a single day has increased, and the dry period is long;research on climate
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত এদিনত হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণ বৃদ্ধি,খৰাঙৰ সময় হৈছে দীঘলীয়া (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 20, 2026 at 4:25 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : গোলকীয় উষ্ণতাৰ লগতে জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনে স্বাভাৱিক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে । বিশ্বৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততেই ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ স্বাভাৱিক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশো ব্যতিক্ৰম নহয় ।

জলবায়ুৰ ভয়ংকৰ বৈপৰীত্যই উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ স্বাভাৱিক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ক্ৰমান্বয়ে জটিল কৰি তুলিছে । ১৯৭১ চনৰ পৰা ২০২২ চনলৈকে বিগত ৫২ বছৰৰ দেশৰ বতৰ নিৰীক্ষণ কৰি প্ৰস্তুত কৰা এক নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা প্ৰতিবেদনে এই উদ্বেগজনক ছবিখন উদঙাই দিছে ।

এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল বৰ্তমান দুটা চৰম বিপৰীতমুখী সংকটৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে । এফালে মাত্ৰ এদিনৰ ভিতৰতে হোৱা অস্বাভাৱিক মুষলধাৰ বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি আৰু আনফালে বৰষুণহীন দীঘলীয়া খৰাং সদৃশ বতৰৰ সময় বাঢ়িছে ।

অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ছিকিমকে ধৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোৱেই এতিয়া প্ৰকৃতিৰ এই চৰম তাণ্ডৱৰ সন্মুখীন হৈছে ।

In the northeast heavy rainfall in a single day has increased, and the dry period is long;research on climate
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত এদিনত হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণ বৃদ্ধি,খৰাঙৰ সময় হৈছে দীঘলীয়া (ETV Bharat Assam)

ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ (আইএমডি) আৰু ‘নেচনেল চেণ্টাৰ ফৰ মিডিয়াম ৰেঞ্জ ৱেডাৰ ফৰকাষ্টিং’ (এনচিএমআৰডব্লিউএফ)ৰ বিজ্ঞানীসকলে যৌথভাৱে সম্পন্ন কৰা এই গৱেষণা পত্ৰখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে সমাদৃত, বিশেষজ্ঞ-পৰ্যালোচিত ‘ইণ্টাৰনেচনেল জাৰ্নেল অৱ ক্লাইমেট’লজী’ত প্ৰকাশ পাইছে ।

‘ইভলিউচন অৱ ক্লাইমেট এক্সট্ৰিমছ অভাৰ দ্য ইণ্ডিয়ান ছাবকণ্টিনেণ্ট ইউজিং এ ৰিভাইজড চিইআই’ শীৰ্ষক এই গৱেষণাত ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ বিগত ৫২ বছৰৰ তথ্যসমৃদ্ধ পৰ্যবেক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এক সুকীয়া ‘ইণ্ডিয়া ক্লাইমেট এক্সট্ৰিমছ ইনডেক্স’ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।

দিনৰ ভাগৰ প্ৰচণ্ড উত্তাপ, অস্বস্তিকৰ আৰ্দ্ৰ গৰম, ভয়াৱহ তাপ প্ৰৱাহ আৰু খৰাঙকে ধৰি সাতটাকৈ পৃথক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ তথ্যক এই একক সূচকাংকত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে । উল্লেখ্য যে, এই পৰিৱৰ্তনৰ ধাৰা প্ৰখ্যাত ‘মান-কেণ্ডেল’ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি অতি নিখুঁতভাৱে পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।

In the northeast heavy rainfall in a single day has increased, and the dry period is long;research on climate
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত এদিনত হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণ বৃদ্ধি,খৰাঙৰ সময় হৈছে দীঘলীয়া (ETV Bharat Assam)

লক্ষ্যণীয় যে, এই অধ্যয়নে সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰত কেৱল উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলতেই এদিনৰ অতি প্ৰবল মুষলধাৰ বৃষ্টিপাতৰ ঘটনা স্পষ্ট আৰু পৰিসাংখ্যিকভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হাৰত বৃদ্ধি পোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহেছে ।

গৱেষকসকলৰ মতে, "উত্তপ্ত হৈ পৰা বংগোপসাগৰ, বায়ুমণ্ডলত বৃদ্ধি পোৱা জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণ আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জটিল ভৌগোলিক ভূ-প্ৰকৃতিৰ সৈতে এই অস্বাভাৱিক বৃষ্টিপাতৰ পোনপটীয়া সম্পৰ্ক আছে । সমান্তৰালভাৱে অঞ্চলটোত বৰষুণহীন শুকান দিনৰ ব্যৱধান আৰু খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতিও ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িছে । বতৰৰ এনে উত্থান-পতনক গৱেষকসকলে কোনো নিৰ্দিষ্ট আৰ্দ্ৰ বা শুকান জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন হিচাপে নহয়, একে সময়তে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আকাশত মৌচুমী বায়ুৰ ক্ৰমবৰ্ধমান অস্থিৰতাৰ স্পষ্ট প্ৰতিফলন হিচাপেহে চিহ্নিত কৰিছে ।"

In the northeast heavy rainfall in a single day has increased, and the dry period is long;research on climate
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত এদিনত হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণ বৃদ্ধি,খৰাঙৰ সময় হৈছে দীঘলীয়া (ETV Bharat Assam)

গৱেষক এম ৰাজীৱনে কয়, "সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল এতিয়া চৰম বিপৰীতমুখী সংকটৰ দোমোজাত দিশহাৰা হৈ পৰিছে । এফালে এদিনৰ ভিতৰতে হোৱা প্ৰলয়ংকৰী মুষলধাৰ বৰষুণ আৰু আনফালে বৰষুণহীন দীঘলীয়া শুকান দিনৰ স্থিতি । বতৰৰ এই ভয়ংকৰ সংমিশ্ৰণে অঞ্চলটোত মৌচুমী বায়ুৰ ক্ৰমবৰ্ধমান অস্থিৰতাকেই উদঙাই দিছে । সেয়েহে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে বান প্ৰতিৰোধৰ সমান্তৰালকৈ খৰাং ব্যৱস্থাপনাৰ আগতীয়া পৰিকল্পনা যুগুত কৰাটো এতিয়া সময়ৰ আহ্বান হৈ পৰিছে ।"

গৱেষক থোটা মোহনে কয়, "সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰত কেৱল উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলতেই এদিনৰ চমু কিন্তু অতি প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাতৰ মাত্ৰা স্পষ্টভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে অঞ্চলটোত বৰষুণহীন শুকান দিনৰ সংখ্যাও দীঘলীয়া হৈছে । দেশৰ অন্য প্ৰান্তত সততে দেখা পোৱা উৎকট গৰম আৰু খৰাঙৰ সংকটৰ তুলনাত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ এই স্থিতি সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰমী ।"

গৱেষণা প্ৰতিবেদনখনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ জলবায়ুৰ এই ভয়ংকৰ বৈপৰীত্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে বান প্ৰস্তুতি অধিক শক্তিশালী কৰা আৰু বৃষ্টিপাতৰ তাৰতম্য ব্যৱস্থাপনাক সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে । গৱেষকসকলে কৃষি, জলসম্পদ ব্যৱস্থাপনা, স্বাস্থ্য আৰু আন্তঃগাঁথনিকে ধৰি সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ খণ্ডৰ যৌথ অংশগ্ৰহণেৰে এক সমন্বিত পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজনীয়তা স্পষ্ট কৰিছে ।

In the northeast heavy rainfall in a single day has increased, and the dry period is long;research on climate
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত এদিনত হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণ বৃদ্ধি,খৰাঙৰ সময় হৈছে দীঘলীয়া (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত মেঘালয়ত সৰ্বাধিক বৰষুণৰ পৰিমাণ হ্ৰাস হৈছে ৫৮ শতাংশ । ইয়াৰ পাছতে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত ৪৫ শতাংশ, মণিপুৰত ৪১ শতাংশ, অৰুণাচল প্ৰদেশত ৪০ শতাংশ, পঞ্জাবআৰু পুডুচেৰীত ৩৭ শতাংশ, বিহাৰত ৩৫ শতাংশ । আনহাতে অসম, কেৰালাম আৰু ৰাজস্থানত ২৪ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে ।

এই অঞ্চলটোৰ গড় বতৰৰ তথ্যই বান আৰু খৰাং সৃষ্টি কৰা স্থানীয় চৰম সংকটসমূহ আৱৰি ৰখাৰ সম্ভাৱনা থকা হেতুকে ক্ষুদ্ৰ তথা অঞ্চলভিত্তিক নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে । গৱেষকসকলে লগতে প্ৰকৃতিৰ এনে সংকটজনক চাপ ক'ত কেনেদৰে বৃদ্ধি হৈছে, সেয়া প্ৰতিবছৰে জুখি চাবলৈ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহক এই সূচকাংক এক কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা হিচাপে প্ৰয়োগ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে ।

লগতে পঢ়ক:উৎকট গৰমত বিপর্যস্ত জনজীৱন: অসমত কেতিয়া মুষলধাৰে বৰষুণ ?

আগন্তুক পাঁচ দিন ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা, সতৰ্কতা জাৰি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ

হ্ৰাস পাইছে বৰষুণৰ মাত্ৰা, ছেপ্টেম্বৰত দেশৰ কোন ৰাজ্যত কিমান বৰষুণৰ সম্ভাৱনা জানি লওক

TAGGED:

গোলকীয় উষ্ণতা
ইটিভি ভাৰত অসম
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ
মুষলধাৰ বৰষুণ বৃদ্ধি
CLIMATE HAZARDS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.