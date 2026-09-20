উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত এদিনত হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণ বৃদ্ধি, খৰাঙৰ সময় হৈছে দীঘলীয়া

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত এদিনত হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণ বৃদ্ধি, খৰাঙৰ সময় হৈছে দীঘলীয়া
আইএমডি-এনচিএমআৰডব্লিউএফৰ গৱেষণাত ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ ।
Published : September 20, 2026 at 4:25 PM IST
গুৱাহাটী : গোলকীয় উষ্ণতাৰ লগতে জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনে স্বাভাৱিক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে । বিশ্বৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততেই ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ স্বাভাৱিক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশো ব্যতিক্ৰম নহয় ।
জলবায়ুৰ ভয়ংকৰ বৈপৰীত্যই উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ স্বাভাৱিক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ক্ৰমান্বয়ে জটিল কৰি তুলিছে । ১৯৭১ চনৰ পৰা ২০২২ চনলৈকে বিগত ৫২ বছৰৰ দেশৰ বতৰ নিৰীক্ষণ কৰি প্ৰস্তুত কৰা এক নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা প্ৰতিবেদনে এই উদ্বেগজনক ছবিখন উদঙাই দিছে ।
এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল বৰ্তমান দুটা চৰম বিপৰীতমুখী সংকটৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে । এফালে মাত্ৰ এদিনৰ ভিতৰতে হোৱা অস্বাভাৱিক মুষলধাৰ বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি আৰু আনফালে বৰষুণহীন দীঘলীয়া খৰাং সদৃশ বতৰৰ সময় বাঢ়িছে ।
অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ছিকিমকে ধৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোৱেই এতিয়া প্ৰকৃতিৰ এই চৰম তাণ্ডৱৰ সন্মুখীন হৈছে ।
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ (আইএমডি) আৰু ‘নেচনেল চেণ্টাৰ ফৰ মিডিয়াম ৰেঞ্জ ৱেডাৰ ফৰকাষ্টিং’ (এনচিএমআৰডব্লিউএফ)ৰ বিজ্ঞানীসকলে যৌথভাৱে সম্পন্ন কৰা এই গৱেষণা পত্ৰখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে সমাদৃত, বিশেষজ্ঞ-পৰ্যালোচিত ‘ইণ্টাৰনেচনেল জাৰ্নেল অৱ ক্লাইমেট’লজী’ত প্ৰকাশ পাইছে ।
‘ইভলিউচন অৱ ক্লাইমেট এক্সট্ৰিমছ অভাৰ দ্য ইণ্ডিয়ান ছাবকণ্টিনেণ্ট ইউজিং এ ৰিভাইজড চিইআই’ শীৰ্ষক এই গৱেষণাত ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ বিগত ৫২ বছৰৰ তথ্যসমৃদ্ধ পৰ্যবেক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এক সুকীয়া ‘ইণ্ডিয়া ক্লাইমেট এক্সট্ৰিমছ ইনডেক্স’ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
দিনৰ ভাগৰ প্ৰচণ্ড উত্তাপ, অস্বস্তিকৰ আৰ্দ্ৰ গৰম, ভয়াৱহ তাপ প্ৰৱাহ আৰু খৰাঙকে ধৰি সাতটাকৈ পৃথক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ তথ্যক এই একক সূচকাংকত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে । উল্লেখ্য যে, এই পৰিৱৰ্তনৰ ধাৰা প্ৰখ্যাত ‘মান-কেণ্ডেল’ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি অতি নিখুঁতভাৱে পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।
লক্ষ্যণীয় যে, এই অধ্যয়নে সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰত কেৱল উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলতেই এদিনৰ অতি প্ৰবল মুষলধাৰ বৃষ্টিপাতৰ ঘটনা স্পষ্ট আৰু পৰিসাংখ্যিকভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হাৰত বৃদ্ধি পোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহেছে ।
গৱেষকসকলৰ মতে, "উত্তপ্ত হৈ পৰা বংগোপসাগৰ, বায়ুমণ্ডলত বৃদ্ধি পোৱা জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণ আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জটিল ভৌগোলিক ভূ-প্ৰকৃতিৰ সৈতে এই অস্বাভাৱিক বৃষ্টিপাতৰ পোনপটীয়া সম্পৰ্ক আছে । সমান্তৰালভাৱে অঞ্চলটোত বৰষুণহীন শুকান দিনৰ ব্যৱধান আৰু খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতিও ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িছে । বতৰৰ এনে উত্থান-পতনক গৱেষকসকলে কোনো নিৰ্দিষ্ট আৰ্দ্ৰ বা শুকান জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন হিচাপে নহয়, একে সময়তে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আকাশত মৌচুমী বায়ুৰ ক্ৰমবৰ্ধমান অস্থিৰতাৰ স্পষ্ট প্ৰতিফলন হিচাপেহে চিহ্নিত কৰিছে ।"
গৱেষক এম ৰাজীৱনে কয়, "সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল এতিয়া চৰম বিপৰীতমুখী সংকটৰ দোমোজাত দিশহাৰা হৈ পৰিছে । এফালে এদিনৰ ভিতৰতে হোৱা প্ৰলয়ংকৰী মুষলধাৰ বৰষুণ আৰু আনফালে বৰষুণহীন দীঘলীয়া শুকান দিনৰ স্থিতি । বতৰৰ এই ভয়ংকৰ সংমিশ্ৰণে অঞ্চলটোত মৌচুমী বায়ুৰ ক্ৰমবৰ্ধমান অস্থিৰতাকেই উদঙাই দিছে । সেয়েহে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে বান প্ৰতিৰোধৰ সমান্তৰালকৈ খৰাং ব্যৱস্থাপনাৰ আগতীয়া পৰিকল্পনা যুগুত কৰাটো এতিয়া সময়ৰ আহ্বান হৈ পৰিছে ।"
গৱেষক থোটা মোহনে কয়, "সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰত কেৱল উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলতেই এদিনৰ চমু কিন্তু অতি প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাতৰ মাত্ৰা স্পষ্টভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে অঞ্চলটোত বৰষুণহীন শুকান দিনৰ সংখ্যাও দীঘলীয়া হৈছে । দেশৰ অন্য প্ৰান্তত সততে দেখা পোৱা উৎকট গৰম আৰু খৰাঙৰ সংকটৰ তুলনাত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ এই স্থিতি সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰমী ।"
গৱেষণা প্ৰতিবেদনখনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ জলবায়ুৰ এই ভয়ংকৰ বৈপৰীত্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে বান প্ৰস্তুতি অধিক শক্তিশালী কৰা আৰু বৃষ্টিপাতৰ তাৰতম্য ব্যৱস্থাপনাক সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে । গৱেষকসকলে কৃষি, জলসম্পদ ব্যৱস্থাপনা, স্বাস্থ্য আৰু আন্তঃগাঁথনিকে ধৰি সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ খণ্ডৰ যৌথ অংশগ্ৰহণেৰে এক সমন্বিত পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজনীয়তা স্পষ্ট কৰিছে ।
ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত মেঘালয়ত সৰ্বাধিক বৰষুণৰ পৰিমাণ হ্ৰাস হৈছে ৫৮ শতাংশ । ইয়াৰ পাছতে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত ৪৫ শতাংশ, মণিপুৰত ৪১ শতাংশ, অৰুণাচল প্ৰদেশত ৪০ শতাংশ, পঞ্জাবআৰু পুডুচেৰীত ৩৭ শতাংশ, বিহাৰত ৩৫ শতাংশ । আনহাতে অসম, কেৰালাম আৰু ৰাজস্থানত ২৪ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে ।
এই অঞ্চলটোৰ গড় বতৰৰ তথ্যই বান আৰু খৰাং সৃষ্টি কৰা স্থানীয় চৰম সংকটসমূহ আৱৰি ৰখাৰ সম্ভাৱনা থকা হেতুকে ক্ষুদ্ৰ তথা অঞ্চলভিত্তিক নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে । গৱেষকসকলে লগতে প্ৰকৃতিৰ এনে সংকটজনক চাপ ক'ত কেনেদৰে বৃদ্ধি হৈছে, সেয়া প্ৰতিবছৰে জুখি চাবলৈ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহক এই সূচকাংক এক কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা হিচাপে প্ৰয়োগ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে ।