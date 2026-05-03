এনএফ ৰে'লৱে-আইআইটি গুৱাহাটীৰ বুজাবুজি চুক্তি: লক্ষ্য যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা আৰু ৰে'লপথৰ উন্নত নিৰীক্ষণ
ৰে'ল পৰিবহণ অধিক সুৰক্ষিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱে আৰু আইআইটি গুৱাহাটীৰ মাজত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুজাবুজি চুক্তি ।
By PTI
Published : May 3, 2026 at 4:20 PM IST
গুৱাহাটী : ৰে'লযাত্ৰাৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু ৰে'লপথ নিৰীক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ ৰে'ল বিভাগে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈছে । তাৰ অংশ হিচাপে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই আইআইটি গুৱাহাটীৰ সৈতে এক বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে । যাৰ লক্ষ্য হৈছে বৰ্ধিত নিৰাপত্তাৰ বাবে উন্নত কেমেৰা ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা আৰু ৰে'লপথৰ অৱস্থাৰ ধাৰাবাহিক নিৰীক্ষণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা ।
উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে এই ব্যৱস্থাত জিপিএছ প্ৰযুক্তিৰ লগতে উন্নত আইএমইউ চেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰি ৰে'লপথৰ অৱস্থা সঠিকৰূপত অবিৰতভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিব পৰা যাব । প্লাগ-এণ্ড-প্লে ফ্লিট-ৱাইড অনব'ৰ্ড ভাইব্ৰেচন আইএমইউ-জিপিএছ ইভেণ্ট কেমেৰা চিষ্টেমক ইঞ্জিন আৰু ডবাত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন নকৰাকৈ সহজে স্থাপন কৰিব পাৰি ।
এই ব্যৱস্থাত সঠিক সময়ত ৰে'লপথৰ অস্বাভাৱিক অৱস্থা ধৰা পেলাবলৈ আৰু বিশ্লেষণ কৰিবলৈ ইভেণ্ট-ভিত্তিক কেমেৰা প্ৰযুক্তিও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । যিয়ে সমগ্ৰ ৰে'লৱে নেটৱৰ্কত পথৰ দুৰ্বলতা অবিৰতভাৱে মেপিং কৰিব পৰা যাব আৰু সতৰ্কবাণী দিব পৰা যাব । যাৰ ফলত বিপদৰ তাৎক্ষণিক সঁহাৰিৰ দ্বাৰা সম্ভাৱ্য সুৰক্ষা লাভ কৰিব পৰা যাব । বিবৃতি অনুসৰি এই বুজাবুজিৰ জৰিয়তে আইআইটি গুৱাহাটীৰ গৱেষকৰ সহায় লৈ কম খৰচত বহনক্ষম সমাধান উলিয়াব পৰা যাব ।
এই ব্যৱস্থাই আগতীয়াকৈ ধৰা পেলাব পৰা সুবিধা আৰু যিকোনো পৰিস্থিতিত মেৰামতিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব । যাৰ ফলত মানৱ নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস পাব আৰু দুৰ্ঘটনা ঘটাৰ আগতেই প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰিব ।
এই পদক্ষেপে কাৰ্যকৰী দক্ষতা, নিৰ্ভৰযোগ্যতা আৰু যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা উন্নত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । একে সময়তে তথ্য-চালিত আৰু প্ৰযুক্তি-সক্ষম আন্তঃগাঁথনি ব্যৱস্থাপনাৰ বহল দৃষ্টিভংগীক সমৰ্থন কৰিব বুলিও বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
