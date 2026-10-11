যাত্ৰীৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰে'লত অন-বৰ্ড সেৱা আৰম্ভ এনএফআৰ কৰ্তৃপক্ষৰ
স্বচ্ছতা, অনাময় সুবিধা উন্নত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰে'লত অন-বৰ্ড সেৱা আৰম্ভ ৷
Published : October 11, 2026 at 8:38 PM IST
গুৱাহাটী : বহুসময়ত ৰে'ল যাত্ৰীয়ে অভিযোগ কৰে যে ৰে'লৰ টইলেট বা চিট বা কভাৰসমূহ অপৰিষ্কাৰ বুলি ৷ সেই অভিযোগ শেষ কৰিবলৈ উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ যাতে যাত্ৰীসকলৰ যাত্ৰা আৰামদায়ক হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্বচ্ছতা, অনাময় সুবিধা উন্নত কৰাৰ উদ্দেশ্যে অন-বৰ্ড (on-board) সেৱা এনএফআৰ কৰ্তৃপক্ষই আৰম্ভ কৰিছে ।
- অন-বৰ্ড সেৱাত কি কি সুবিধা থাকিব ?
নতুন সেৱাসমূহৰ ভিতৰত আছে নিয়মীয়াকৈ ডবা পৰিষ্কাৰ কৰা, শৌচাগাৰৰ ব্যৱস্থাৰ উন্নত কৰা, সঠিক সময়ত বিচনাৰ চাদৰ-গাৰুৰ কাপোৰ বিতৰণ আৰু যাত্ৰীৰ অভিযোগ থাকিলে মাত্ৰ দুই ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সমাধান কৰা ৷
এই সন্দৰ্ভত উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া কপিঞ্জল কিশোৰ শৰ্মাই জনোৱা মতে, সমগ্ৰ যাত্ৰাটোত যাতে স্বচ্ছতা, উন্নত শৌচাগাৰৰ ব্যৱস্থা আৰু যাত্ৰীৰ অভিযোগসমূহৰ ক্ষিপ্ৰগতিৰে সমাধান কৰিব পাৰে ৷ তাৰ বাবে পাঁচখন ৰে'লত বিশেষ সেৱা দল নিয়োজিত কৰা হৈছে ৷
- অন-ব’ৰ্ড সেৱা কোন পাঁচখন ৰে'লত উপলব্ধ হ'ব
এনএফআৰৰ বিষয়া শৰ্মাই জনোৱা অনুসৰি, এই সেৱা উপলব্ধ থকা ৰে’লকেইখন হ’ল-
- কামাখ্যা এছএমভিটি বাংগালুৰু এক্সপ্ৰেছ,
- গুৱাহাটী-কলকাতা গৰীৱ ৰথ এক্সপ্ৰেছ,
- ডিব্ৰুগড়-মুম্বাই এলটিটি এক্সপ্ৰেছ,
- নিউ জলপাইগুড়ী-পাটনা বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ আৰু
- নিউ জলপাইগুড়ী-গুৱাহাটী বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৷
- যাত্ৰীসকলে কি কি সুবিধা পাব ?
এই নতুন সেৱাৰ দ্বাৰা যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে কেতবোৰ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি আৰু খৰতকীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ৰে'লৰ ভিতৰত যাত্ৰীৰ যিকোনো সমস্যা বা অভিযোগ সৰ্বাধিক ২ ঘণ্টাৰ ভিতৰত সমাধান কৰিবলৈ বিশেষ দল মোতায়েন কৰা হৈছে ।
আনহাতে নিয়মীয়াকৈ ডবা আৰু এচি ডবাসমূহ চাফা কৰা, শৌচাগাৰৰ অনাময় ব্যৱস্থাৰ উন্নতি আৰু আৱৰ্জনা নিষ্কাষণৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া, ডিজিটেল নিৰীক্ষণ কৰা ৷
লগতে যাত্ৰীসকলে প্ৰদান কৰা ৰিয়েল-টাইম মতামত, ষ্টাৰ ৰেটিং আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ভিত্তিক মূল্যায়নৰ জৰিয়তে পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ মানদণ্ড নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণ কৰা হ’ব । যাত্ৰীসকলক সময়মতে পৰিষ্কাৰ বিচনাৰ কাপোৰ যোগান আৰু সংগ্ৰহ নিশ্চিত কৰা হ’ব ।
- ইউনিফৰ্মত থলুৱা শিল্পকলাৰ পৰশ
থলুৱা শিপিনীসকলক উদগনি যোগোৱাৰ বাবেও এই প্ৰকল্পত এক বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে । উত্তৰ-পূব অঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্ৰণালয়ৰ (MDoNER) অধীনস্থ NEDFi-ৰ সহযোগত স্থানীয় শিপিনীসকলে অন-বৰ্ড কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বিশেষ ইউনিফৰ্ম প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে ।
লগতে পঢ়ক: পুনৰ এহাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ : পাঁচ মাহত ৯৮৫০ কোটি টকাৰ ঋণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ