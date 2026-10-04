কামাখ্যা-গুৱাহাটী তৃতীয় ৰে'লপথ প্রকল্পকে আদি কৰি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাম ত্বৰাণ্বিত কৰাৰ লক্ষ্য ৰে'লৱেৰ

কামাখ্যা-গুৱাহাটী তৃতীয় ৰে'লপথ প্রকল্পকে আদি কৰি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাম ত্বৰাণ্বিত কৰাৰ লক্ষ্য ৰে'লৱেৰ
আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাম ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে উত্তৰ-পূব ৰে'লৱেৰ বিশেষ পদক্ষেপ । ২০২৮ চনৰ ভিতৰত কামাখ্যা-গুৱাহাটী তৃতীয় ৰে'লপথ প্রকল্প সম্পূর্ণ কৰাৰ লক্ষ্য ।
Published : October 4, 2026 at 1:27 PM IST
গুৱাহাটী: উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই ৰে'ল সেৱাৰ ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূৰণ, পৰিচালনগত দক্ষতা উন্নত কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ সংযোগ ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত গুৰুত্বপূর্ণ আন্তঃগাঁথনি আৰু ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ প্রকল্প ৰূপায়ণ কৰিছে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰে'লৱে ।
কামাখ্যা-গুৱাহাটী তৃতীয় ৰে'লপথ প্রকল্প
এই সন্দৰ্ভত উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰে'লৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া কপিঞ্জল কিশোৰ শৰ্মাই কয়,"অঞ্চলটোৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ তথা উত্তৰ-পূব সীমান্তৰ ৰে'লৱেৰ মুখ্য কার্যালয় হিচাপে, গুয়াহাটী ৰে'ল ষ্টেচনে প্রতিদিনে ৫০,০০০ ৰো অধিক যাত্রীক সেৱা আগবঢ়াই আহিছে । ব্যস্ত সময়ছোৱাত এই সংখ্যা প্রায় ৬৫,০০০লৈ বৃদ্ধি হয় । প্রতিদিনে ২০০খনতকৈও অধিক ৰে'ল এই ষ্টেচনৰ মাজেৰে চলাচল কৰে ।"
তেওঁ কয়,"এই দিশত এক গুৰুত্বপূর্ণ প্রকল্প ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । ৪৬৭ কোটি টকাৰ ব্যয়সাপেক্ষে ৫.৭৪ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ কামাখ্যা-গুৱাহাটী তৃতীয় ৰে'লপথ প্রকল্প । এই অতিৰিক্ত ৰে'ল পথে লাইন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে যানজঁট হ্রাস কৰিব আৰু ৰে'ল চলাচল অধিক সুচল কৰাত সহায় কৰিব । ইয়াৰ ফলত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ যাত্রী আৰু বাসিন্দাসকল উপকৃত হ'ব আৰু প্রকল্পটো ২০২৮ চনৰ ভিতৰত সম্পূর্ণ কৰাৰ লক্ষ্য নির্ধাৰণ কৰা হৈছে ।"
আগিয়াঠুৰি-কামাখ্যা দ্বৈত ৰে'লপথ প্রকল্প
মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়,"আন এটা গুৰুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হৈছে ১,৪৭৪ কোটি টকাৰ অনুমোদিত ব্যয় সাপেক্ষে আগিয়াঠুৰি-কামাখ্যা দ্বৈত ৰে'লপথ প্রকল্প লগতে দ্বিতীয়খন শৰাইঘাট ৰে'ল-কাম-ৰোড সেতু নির্মাণ প্রকল্প । ৭.২০ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এই প্ৰকল্পৰ ভিতৰত ১.৩ কিলোমিটাৰ দীঘল দ্বিতীয়খন শৰাইঘাট ৰে'ল-কাম-ৰোড সেতু নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । এই সেতুখনত ডাবল লাইন ৰে'লপথ আৰু তিনিলেনযুক্ত পথ থাকিব ।"
এই প্ৰসংগতে তেওঁ কয়,"এই নতুন আন্তঃগাঁথনিয়ে ব্ৰহ্মপুত্রৰ ওপৰেৰে ৰে'ল আৰু পথ সংযোগ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে বৰ্তমানৰ শৰাইঘাট সেতুৰ ওপৰত থকা চাপ হ্রাস কৰিব আৰু গুৱাহাটী, উত্তৰ গুৱাহাটী তথা উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ অন্যান্য অঞ্চলৰ মাজৰ সংযোগ অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব । ইয়াৰ ফলত অতিৰিক্ত যাত্ৰীবাহী ৰে'ল চলাচল কৰাতো সহায়ক হ'ব ।"
নিউ গুৱাহাটীত মেগা কোচিং কমপ্লেক্স নির্মাণ প্ৰকল্প
ৰে'ল টার্মিনেল আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ আন্তঃগাঁথনি অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ২২৭ কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিউ গুৱাহাটীত মেগা কোচিং কমপ্লেক্স নির্মাণৰ কাম আগবাঢ়ি আছে । এই কমপ্লেক্সত তিনিটা পিট লাইন, চাৰিটা ষ্টেবলিং লাইন আৰু দুটা স্বয়ংক্রিয় কোচ-ৱাশ্চিং শ্লেট থাকিব । ইয়াৰ ফলত কোচিং ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ হোৱাৰ লগতে ৰক্ষণাবেক্ষণ ব্যৱস্থা উন্নত হ'ব তথা অধিক সুৰক্ষিত আৰু দক্ষ ৰে'ল পৰিচালনাত সহায়ক হ'ব ।
গুৱাহাটী আৰু কামাখ্যা ৰে'ল ষ্টেচনৰ পুনর্বিকাশ প্ৰকল্প
আধুনিক যাত্রী সুবিধা আৰু উন্নত যাতায়ত ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি গুৱাহাটী আৰু কামাখ্যা ৰে'ল ষ্টেচনৰ পুনর্বিকাশৰ কামো আগবঢ়াই নিয়া হৈছে । গুৱাহাটী ৰে'ল ষ্টেচনক আইটি-পার্কসহ এক আধুনিক সা-সুবিধাৰে সজ্জিত ষ্টেচন হিচাপে ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াক গ্রীণ-বিল্ডিং ধাৰণাৰ আধাৰত বিকশিত কৰা হৈ আছে ।
ইয়াত সৌৰ শক্তি উৎপাদন, আৱর্জনা ব্যৱস্থাপনা আৰু পানী ব্যৱস্থাপনাৰ দৰে ব্যৱস্থা অন্তর্ভুক্ত কৰা হৈছে । গুৱাহাটী ৰে'ল ষ্টেচনৰ দ্বিতীয়টো প্রবেশদ্বাৰ নির্মাণৰ কামো চলি আছে । ইয়াৰ ফলত যাত্ৰীসকলৰ বাবে অতিৰিক্ত প্ৰৱেশপথৰ সুবিধা হোৱাৰ লগতে ষ্টেচন চৌহদৰ চাৰিওফালে যানজঁট হ্রাস কৰাত ই সহায় কৰিব ।
নতুনকৈ মুকলি কৰা পানবজাৰ ৰোড অভাৰ ব্ৰীজে যান-বাহনৰ চলাচল অধিক সুচল কৰাৰ লগতে ষ্টেচনটোৰ পুনৰ উন্নয়নৰ কামতো সহায় কৰিছে । উন্নত সুবিধা আৰু বর্ধিত যাত্রীৰ সুবিধাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্রদানেৰে কামাখ্যা ৰে'ল ষ্টেচনৰ পুনর্বিকাশৰ কামো চলি আছে ।
কামাখ্যা-আজাৰা এলিভেটেড কৰিড'ৰ
কামাখ্যা-আজাৰা এলিভেটেড কৰিড'ৰ হৈছে ৰে'ল যোগাযোগ অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে পাৰিপার্শ্বিক আৰু বন্যপ্ৰাণী সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ বিবেচনাৰ বাবে গ্রহণ কৰা আন এক গুৰুত্বপূর্ণ প্রকল্প । এই অংশত, দীপৰ বিলৰ মাজেৰে অতিক্রম কৰা অংশটোকে ধৰি এটা এলিভেটেড ভায়াডাক্ট নির্মাণ কৰা হৈ আছে ।
ইয়াৰ জৰিয়তে হাতীকে ধৰি বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষিত আৰু বাধাহীন চলাচল নিশ্চিত কৰাৰ এক সুদক্ষ ৰে'লসংযোগ নিশ্চিত হ'ব । অৱশিষ্ট ১৩.২৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ আজাৰা-কামাখ্যা দ্বৈত ৰে'লপথ অংশটো ২০২৮ চনৰ জুলাই মাহৰ ভিতৰত সম্পূর্ণ কৰাৰ লক্ষ্য নির্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
গতি শক্তি কার্গো টার্মিনেলসমূহৰ বিকাশ
উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই গুৱাহাটী অঞ্চলত মালবাহী আৰু লজিষ্টিক আন্তঃগাঁথনি অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবেও কার্গো টার্মিনেলসমূহৰ গতি শক্তি বিকশিত কৰি আহিছে । গুৱাহাটীৰ সমীপৰ বাইহাটা জিচিটিৰ নির্মাণ কার্যও সম্পূর্ণ হৈছে যি অঞ্চলটোৰ মালবাহী সামগ্রী পৰিচালন আৰু লজিষ্টিক ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰি তুলিছে ।
ইয়াৰ উপৰি যোগীঘোপা ষ্টেচন য়ার্ড আৰু মাল্টি ম'ডেল লজিষ্টিকছ পার্ক (এমএমএলপি) জিচিটি চাইডিঙৰ মাজত ৰে'ল সংযোগৰ কাম সম্পূর্ণ হৈছে । এই সংযোগে যোগীঘোপাক এক গুৰুত্বপূর্ণ লজিষ্টিক হাব হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সম্ভাৱনা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানলৈ সামগ্রীৰ অবিৰত বহুমুখী পৰিবহণত সহায় কৰিব ।
সামগ্রিকভাবে, এই আন্তঃগাঁথনি প্রকল্পসমূহে গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা ৰে'ল নেটৱৰ্কৰ ক্ষমতা, দক্ষতা আৰু স্থিতিস্থাপকতা যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰি তুলিছে । অতিৰিক্ত ৰে'ল লাইন আৰু দ্বিতীয়খন শৰাইঘাট সেতুৱে বৰ্তমানৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত থকা চাপ হ্রাস কৰি ৰে'ল চলাচল অধিক সূচল কৰিব । আনহাতে, মেগা কোচিং কমপ্লেক্সে ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু টার্মিনেলৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কবি তুলিব ।
ষ্টেচনৰ পুনর্বিকাশৰ আৰু উন্নত প্রৱেশ ব্যৱস্তাই যাত্ৰীসকলৰ সা-সুবিধা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে এলিভেটেড ৰে'ল আন্তঃগাঁথনিয়ে ৰে'ল সংযোগৰ লগতে বন্যপ্রাণীৰ চলাচলতো সহায় কৰিব । গতি শক্তি কার্গো টার্মিনেলসমূহ মালবাহী আৰু বহুমুখী লজিষ্টিক ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰি গুৱাহাটী তথা সমগ্র উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলত দক্ষ, বহনক্ষম আৰু যাত্রীবাহী ৰে'ল যোগাযোগ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাত সহায়ক হ'ব ।