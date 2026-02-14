উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো জৰুৰীকালীন বিমান অৱতৰণৰ ELF উদ্বোধনৰ বাবে সাজু
মৰাণত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো জৰুৰীকালীন সময়ত বায়ুসেনাৰ বিমান অৱতৰণৰ ELF উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ ।
Published : February 14, 2026 at 9:05 AM IST
ডিব্ৰুগড় : আজি (শনিবাৰ) মৰাণত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো জৰুৰীকালীন সময়ত বায়ুসেনাৰ বিমান অৱতৰণৰ ELF উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । মৰাণৰ জটিয়নীত নৱ-নিৰ্মিত ৪.২ চাৰিলেনযুক্ত পথত নিৰ্মাণ কৰা জৰুৰীকালীন বিমান অৱতৰণ ELF ত বিমান অৱতৰণ কৰি পথচোৱা শুভ উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ।
দিল্লীৰ পৰা পোনে পোনে ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাৰ বায়ুসেনাৰ চাউনীত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । তাৰ পৰা পোনে পোনে এখন বিশেষ বিমানেৰে মৰাণৰ ৰানৱেত অৱতৰণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ।
এই ৰানৱেত আধা ঘণ্টা সময় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী থাকিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী থকা অৱস্থাতেই ৰাফেল, চুখয়, মিগ, কাৰ্গো এয়াৰ ক্ৰাফটকে আদি কৰি ১৬ খনকৈ যুদ্ধ বিমানে পথত অৱতৰণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে আকাশমাৰ্গতো যুদ্ধৰ কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰিব ।
মৰাণত আধা ঘণ্টা সময় থকাৰ পাছত গুৱাহাটীত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাওনা হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । ৰানৱেটোৰ কাষতে আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰি তোলা হৈছে এখন সভাকক্ষ । য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ পোনপটীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব’ ।
ইফালে ৰাণৱেটোৰ কাষৰ পৰা যুদ্ধ বিমানৰ কৌশল উপভোগ কৰিব পাৰিব স্থানীয় লোকে । ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ জিলাৰ কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰশাসনে এই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।
আনহাতে এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ভিতৰত পুৱাৰ পৰা ডাম্পাৰ, নিৰ্মাণ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাহন আৰু অন্যান্য গধুৰ বাহনৰ চলাচলত পুৱা ৫:০০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫:০০ বজালৈ কঠোৰভাৱে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ।