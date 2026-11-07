১২ নৱেম্বৰত ২৪ ঘণ্টীয়া পেট্ৰ'ল পাম্প বন্ধৰ ঘোষণা

১২ নৱেম্বৰত ২৪ ঘণ্টীয়া পেট্ৰ'ল পাম্প বন্ধৰ ঘোষণা
তেল কোম্পানীসমূহৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ পেট্ৰ'লিয়াম ডিলাৰ্ছ এছ'শ্বিয়েচনৰ । ডিলাৰবোৰে ১২ নৱেম্বৰত পেট্ৰ'ল পাম্পত তেল বিক্ৰী নকৰে ।
Published : November 7, 2026 at 10:33 AM IST
গুৱাহাটী : অহা ১২ নৱেম্বৰত পেট্ৰ'ল পাম্প বন্ধ থাকিব ! নর্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেট্র'লিয়াম ডিলাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্বনে ২৪ ঘণ্টীয়া পেট্ৰ'ল পাম্প বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে । ডিলাৰবোৰৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত এই বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে । মূলত তেল বিপণন কোম্পানীসমূহৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদস্বৰূপে সংগঠনটোৱে এই ঘোষণা কৰিছে ।
সংগঠনটোৰ সভাপতি ৰাজীৱ গোস্বামী আৰু সাধাৰণ সম্পাদক অৰূপ গোস্বামীয়ে স্বাক্ষৰ কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ১২ নৱেম্বৰৰ পুৱা ৬ বজাৰ পৰা ১৩ নৱেম্বৰৰ পুৱা ৬ বজালৈ ২৪ ঘণ্টীয়া "ন' পাৰ্চেজ, ন' ছেল" কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব ।
অৰ্থাৎ এই সময়ছোৱাত সংগঠনটোৱে মহানগৰীৰ তেল ডিপোত তেল ক্ৰয় আৰু বিক্ৰী বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । সংগঠনটোৰ অভিযোগ অনুসৰি ৰাজহুৱা খণ্ডৰ তেল বিপণন কোম্পানীসমূহে (আইঅ'চিএল, বিপিচিএল, এইচপিচিএল) পেট্ৰ'লিয়াম ডিলাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে স্বেচ্ছাচাৰী আচৰণ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন সময়ত আইনী প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ নকৰাকৈ ডিলাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । আনকি কোনো অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰত ডিলাৰক নিজৰ পক্ষ ৰখাৰ সুযোগ নিদিয়াকৈ পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ যোগান বন্ধ কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰো সংগঠনটোৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
সংগঠনটোৱে মুঠ ৬ টা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উত্থাপন কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত টেংকাৰ পৰিবহণৰ কনছৰ্টিয়াম ব্যৱস্থা বাতিল, তেল যোগান বন্ধ কৰাৰ ভাবুকি, ডিলাৰৰ ওপৰত লুব্ৰিকেণ্ট ক্ৰয়ৰ বাবে অতিৰিক্ত চাপ প্ৰয়োগ, ডিলাৰৰ এছএপি একাউণ্টৰ পৰা অনুমতি অবিহনে ধন কৰ্তন আৰু ডিলাৰে কৰা বিভিন্ন কামৰ বাবদ প্ৰাপ্য ধন তথা ৰাজসাহায্য আদায় নিদিয়াৰ অভিযোগ অন্যতম ।
বিশেষকৈ আইঅ'চিৰ একাংশ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ আৰু ডিলাৰবোৰক সংগঠনটোৱে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । আনহাতে ডিলাৰবোৰে নিজৰ খৰচত আইনী মেট্ৰ'লজী বিভাগত ডিইউ কেলিব্ৰেশ্বনৰ (DU Calibration) মাচুল আদায় দিয়াৰ পিছতো তেল কোম্পানীসমূহে বছৰ বছৰ ধৰি সেই ধন ঘূৰাই নিদিয়াৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰিছে । সংগঠনটোৱে দাবী কৰিছে যে ডিলাৰবোৰে কোম্পানীৰ হৈ বহন কৰা অনুমোদিত ৰাজসাহায্য, কেলিব্ৰেশ্বন মাচুল আৰু অন্যান্য খৰচৰ ধন ১৫ দিনৰ ভিতৰত ঘূৰাই দিব লাগিব । লগতে পূৰ্বৰ সকলো বকেয়া ধনো নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত আদায় দিব লাগিব ।
১২ নৱেম্বৰৰ ২৪ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ পিছতো যদি দাবীসমূহ পূৰণ নহয় তেন্তে ১১ দিনৰ পিছত অৰ্থাৎ ২৩ নৱেম্বৰৰ পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিবাদ হিচাপে অনিৰ্দিষ্টকালীন পেট্ৰ'ল পাম্প বন্ধৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ব বুলিও সংগঠনটোৱে সকীয়াই দিছে ।
লগতে পঢ়ক :
টেঙাখাটত অ'চিএছৰ গেছ পাইপত বিস্ফোৰণৰ কাৰণ কি আছিল? উত্তৰ বিচৰাত ব্যস্ত অইল কৰ্তৃপক্ষ