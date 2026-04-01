উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য চেমুৱেল চাংচনৰ দেহাবসান

চেমুৱেল চাংচনৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷ উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচায়ো চাংচনৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই শোকপ্ৰকাশ কৰে ৷

Samuel Chagnsan passes away
চেমুৱেল চাংচনৰ দেহাবসান (ETV Bharat Assam)
Published : April 1, 2026 at 11:32 PM IST

হাফলং: বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধীনত থকা স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য চেমুৱেল চাংচনৰ দেহাবসান । বুধবাৰ সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ এখন বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চাংচনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।

হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰা চেমুৱেল চাংচনৰ মৃত্যুৰ খবৰ ডিমা হাছাও জিলাত বিয়পি পৰাৰ লগে লগে জিলা বিজেপি আৰু ৰাজনৈতিক মহলত শোকৰ ছাঁ পৰে ৷ মৃত্যুৰ সময়ত নেতাগৰাকীৰ বয়স হৈছিল মাত্ৰ ৬০ বছৰ ।

চেমুৱেল চাংচনে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধীনত থকা দিগেৰ সমষ্টিৰ পৰা তিনিবাৰকৈ নিৰ্বাচনত জয় লাভ কৰি পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য হিচাপে দায়িত্বভাৰ পালন কৰি আহিছিল ।

বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য চেমুৱেল চাংচনৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই ৷ চাংচনৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি গাৰ্লোচাই কয় যে চেমুৱেল চাংচনৰ মৃত্যু পাহাৰীয়া জিলাখনৰ বিজেপি দলৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি ৷ বিজেপি দল আৰু দলৰ প্ৰতিগৰাকী নিষ্ঠাবান সেৱকৰ মনত তেওঁ চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিব ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশ

জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা চেমুৱেল চাংচনৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ জৰিয়তে শোক প্ৰকাশ কৰি এনেদৰে পোষ্ট কৰে, ‘‘ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা আমাৰ প্ৰিয় সহকৰ্মী চেমুৱেল চাংচন ডাঙৰীয়াৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছো ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে, ‘‘চেমুৱেল ডাঙৰীয়াই জনসেৱাৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল আৰু ডিমা হাছাওৰ জনসাধাৰণৰ বাবে বহুতো পৰিৱৰ্তনশীল পদক্ষেপৰ নেতৃত্ব দিছিল । এয়া আমাৰ সকলোৰে বাবে এক বৃহৎ ক্ষতি । তেখেতৰ পৰিয়াল আৰু শুভাকাংক্ষীলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।’’

