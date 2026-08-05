নোৱা নৈৰ সোঁতে ছিঙিলে মথাউৰি, মঙলদৈত প্লাৱিত ১০ খনৰো অধিক গাঁও
মঙলবাৰে পুৱা নোৱা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে মঙলদৈৰ ঔতলাৰ বেঙাবৰা গাঁৱত এটা মথাউৰি ছিঙি নিয়ে ৷
Published : August 5, 2026 at 5:02 PM IST
মঙলদৈ: উজনি অসমৰ পাছত এইবাৰ দৰং জিলাত বানৰ বিভীষিকা ৷ মঙলবাৰে পুৱা নোৱা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে মঙলদৈৰ ঔতলাৰ বেঙাবৰা গাঁৱত এটা মথাউৰি ছিঙি নিয়ে ৷ নোৱা নৈৰ পশ্চিম পাৰে থকা মথাউৰিটো ছিঙি নিয়াৰ ফলত সমীপৱৰ্তী গাঁওসমূহ বানত প্লাৱিত হৈছে ৷
মঙলবাৰৰ পৰা হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত নদীসমূহৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে ৷ ফলত এইদৰে মথাউৰি ছিঙি বাঢ়নী পানীয়ে বহু মানুহৰ চোতাল, খেতিপথাৰ আদি বুৰাই পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ এই বানত তাৎক্ষণিকভাৱে বেঙাবৰা, মঠঙা, অহকা, অকলিবাৰীকে ধৰি প্ৰায় ১০ খনতকৈও অধিক গাঁও প্লাৱিত হৈছে । পানী বাঢ়ি থাকিলে আৰু অধিক গাঁও প্লাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ঔতলাৰ এজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, ‘‘ঔতলা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত নোৱা নৈৰ মথাউৰিটো বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙি পেলায় । পুৱা ১০ মান বজাত মথাউৰিটো ছিঙিলে । এই পানীয়ে যথেষ্ট কেইখন গাঁও প্লাৱিত কৰে । লগতে ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰো বহু গাঁও প্লাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । মথাউৰিটো মেৰামতি কৰিব লগা হৈ আছিল, কিন্তু কি কাৰণত কৰা হোৱা নাছিল নাজানো ৷ কেৱল এই অঞ্চলেই নহয়, আশে পাশে উত্তৰ আৰু দক্ষিণ দিশত আটাইখিনি মথাউৰিয়েই বেয়া হৈ আছে । যিকোনো সময়তে অন্য ঠাইতো মথাউৰি ছিঙাৰ সম্ভাৱনা আছে ।’’
ইফালে জিলা আয়ুক্ত আয়ুসী জৈনে এই মথাউৰিৰ ছিগা অংশ পৰিদৰ্শন কৰি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আদেশ দিয়ে । পানী কিছু কমিলে জিঅ’বেগ স্থাপন কৰি মেৰামতি কৰা হ’ব বুলিও জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷ মীন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ গুৰুজ্যোতি দাস, জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী শেৱালী গোস্বামী কলিতা, মঙলদৈৰ পৌৰপতি নিৰ্মালী দেৱী শৰ্মাৰ লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বিষয়া কৰ্মচাৰী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷
লগতে পঢ়ক: নেৰানেপেৰা বৰষুণত পাহাৰৰ মাটি-শিল খহি বন্ধ বুঢ়াপাহাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ