দীঘলীপুখুৰীত এডালো গছ কটা নাই, স্থানান্তৰহে কৰা হৈছে: বিভাগৰ চাফাই
দীঘলীপুখুৰীৰ গছ কটা প্ৰসংগত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অভিযন্তাই দিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ।
Published : October 22, 2025 at 7:50 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটীৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা নুনমাটিলৈ উৰণসেতু নিৰ্মাণৰ নামত দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ গছ কটাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । শেহতীয়াকৈ অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ সুযোগ লৈ পুনৰ দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ গছ কটা হৈছে বুলি বিভিন্নজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । যাক লৈ সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । তীব্ৰ বিতৰ্কৰ অন্তত অৱশেষত মুখ খুলিলে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে ।
দীৰ্ঘদিনীয়া বিতৰ্কৰ অন্তত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বিভাগৰ অভিযন্তাই । লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা ভাস্কৰ ভাগৱতীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "গুৱাহাটী ক্লাৱৰ পৰা ৰবীন্দ্ৰ ভৱনলৈ উৰণসেতু নিৰ্মাণ কৰাৰ সন্দৰ্ভত যিকেইডাল গছ কাটিবলগীয়া তাৰে ৭৭ জোপা গছ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল । তাৰে আমি এডালো গছ কটা নাই, গোটেইখিনিয়ে আমি স্থানান্তৰ কৰিছোঁ । আমি দিল্লীৰ এটা কোম্পানীৰ দ্বাৰা এই গছবোৰ স্থানান্তৰ কৰিছিলোঁ । আমি দুটা স্থানত এই গছবোৰ স্থানান্তৰ কৰিছিলো । এটা হ'ল টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটৰ চৌহদ আৰু এটা লাচিত ঘাটত । এতিয়ালৈকে এই গোটেই কেইডাল গছেই সজীৱ হৈ আছে ।"
অভিযন্তা ভাগৱতীয়ে লগতে কয়, "দীঘলীপুখুৰীত কোনো গছ কটা হোৱা নাই । তাৰ পাছত আমি নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ । দীঘলীপুখুৰী আৰু ৰবীন্দ্ৰ ভৱনৰ মাজৰ অংশটোৰ পৰাই আমাৰ উৰণসেতুখন আৰম্ভ হ'ব । কেৱল সংযোগী ৰাস্তাটো দীঘলীপুখুৰীৰ মূৰৰ পৰা সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাস্তাটোলৈ যাব । সংযোগী ৰাস্তাটো যাওঁতে ডিভাইডাৰৰ মাজত সৰু সৰু কেইজোপামান গছ আছে । প্ৰায় ১০ জোপামান হ'ব । সেইখিনি গছ আমি স্থানান্তৰ কৰি দিম ।"
স্থানান্তৰ কৰা গছকেইজোপাৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা সন্দৰ্ভত অভিযন্তাগৰাকীয়ে কয়, "আগৰ কেইজোপা দিল্লীৰ কোম্পানীটোক হস্তান্তৰ কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল । সেইবোৰ তেওঁলোকে চাই আছে । আগৰ সৰু সৰু গছবোৰ সজীৱ হৈ উঠিছে যদিও ডাঙৰ গছবোৰ বচোৱাৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণৰ নামত আমবাৰীৰ পৰা ১০ পৰা ৪০ বছৰীয়া কেইবাজোপা গছ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল । ইয়াৰে ৩৪ জোপা গছ টেক্সটাইল চৌহদলৈ আৰু ৪৩ জোপা গছ লাচিত ঘাটত স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল । এই কাৰ্যক লৈ সেই সময়ত সচেতন মহলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ । আনকি গছ কটাক লৈ সেই সময়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল জুবিন গাৰ্গেও । এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু পাছতে পুনৰ দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ গছ কটা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বহুজনে ।
