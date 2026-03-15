অসমৰ ক্ৰমবৰ্ধমান কৰ্কট চিকিৎসালয়ৰ পৰিসৰৰ তুলনা আন কোনো ৰাজ্যই কৰিব নোৱাৰে : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী
গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ জনসভা ৷ নিৰ্বাচনী চমক সৃষ্টিৰে অসমত দুখনকৈ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয় মুকলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৷
By ANI
Published : March 15, 2026 at 5:40 PM IST
গুৱাহাটী: ‘‘অসমত এতিয়া দুখন কৰ্কট চিকিৎসালয় কাৰ্যক্ষম হৈ আছে আৰু চৰকাৰীখণ্ডৰ ভিতৰত দেশৰ আন কোনো ৰাজ্যত কৰ্কট চিকিৎসালয়ৰ ইমান বিস্তৃত পৰিসৰ নাই ৷’’ দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ।
অসম চৰকাৰ আৰু টাটা ট্ৰাষ্টৰ যুটীয়া পদক্ষেপ আছাম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্বন(এ চি চি এফ) ৰ অধীনত অসমত ১৭ খন কৰ্কট চিকিৎসালয় স্থাপন কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰে ১২ খন চিকিৎসালয় বৰ্তমান সময়ত কাৰ্যক্ষম হৈ থকা বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই দাবী কৰে ৷
১৩৫ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এ চি চি এফৰ অধীনত গোলাঘাট আৰু তিনিচুকীয়াত নিৰ্মাণ কৰা দুটাকৈ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰ দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ভাৰ্চুৱেলী উদ্বোধন কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, ‘‘আপোনালোক সকলোৰে হয়তো মনত আছে যে ক’ভিডৰ পূৰ্বে গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত ৰতন টাটা অসমলৈ আহিছিল আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে ৰতন টাটাক কৈছিল যে আপুনি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰিব লাগে । তেতিয়া অসমে এটা ডাঙৰ সপোন দেখিলে । আমি ৰতন টাটা আৰু গৃহমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত এক বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিলো, অসম চৰকাৰে ৫০% আৰু টাটা ট্ৰাষ্টে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ১৭ খন কৰ্কট চিকিৎসালয় নিৰ্মাণৰ বাবে ৫০% অৱদান আগবঢ়াব বুলি সন্মতি দিলো ।’’
‘‘কেম’থেৰাপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰেডিঅ’থেৰাপি আৰু অস্ত্ৰোপচাৰলৈকে সকলো সুবিধা উপলব্ধ হ’ব লাগে । আজি আমাৰ হাতত ১২ খন কৰ্কট চিকিৎসালয় আছে ৷ গোলাঘাট আৰু তিনিচুকীয়াত গৃহমন্ত্ৰীয়ে আজি আৰু দুখন চিকিৎসালয় উদ্বোধন কৰে আৰু তিনিখন চিকিৎসালয়ৰ সৈতেহে আমাৰ এই সপোন পূৰণ হ'ব । আজি মই অনুভৱ কৰো যে অসমৰ দৰে আন কোনো ৰাজ্যত চৰকাৰী খণ্ডত কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয়ৰ এনে নেটৱৰ্ক নাই ৷’’ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এইদৰে কয় ।
দেওবাৰে পুৱা অমিত শ্বাহে গুৱাহাটী মহানগৰীত নৱনিৰ্মিত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল মুকলি কৰে । লগতে গোলাঘাট আৰু তিনিচুকীয়া কৰ্কট কেন্দ্ৰও উদ্বোধন কৰে । ইয়াৰোপৰি শ্বাহে ডিফু, যোৰহাট, আৰু বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি চিকিৎসালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ।
আনহাতে, গুৱাহাটীৰ ছয়মাইলত স্বাস্থ্য ভৱন আৰু অভয়াপুৰী জিলা চিকিৎসালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সকলো প্ৰকল্পৰ আধাৰাশিলা ভাৰ্চুুৱেলী স্থাপন কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটীৰ খানাপাৰত এখন সভাত ভাষণ দি শ্বাহে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যখনক স্বাস্থ্যখণ্ডত সম্পূৰ্ণ ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰচেষ্টাকো প্ৰশংসা কৰে ।
গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে ভাষণত কয়, ‘‘তেওঁ নিজৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ আগতেই অসমক স্বাস্থ্যখণ্ডত স্বাৱলম্বী কৰি তুলিছে । হিমন্তই আজি মোক গাড়ীত কৈ আছিল যে তেওঁ অসমক এনেকুৱা কৰি তুলিব বিচাৰে, যাতে কোনো ৰোগীয়ে চিকিৎসাৰ বাবে অসমৰ বাহিৰলৈ যাব নালাগে । আমি এনে এখন ৰাজ্য সৃষ্টি কৰিব বিচাৰো য'ত বংগ আৰু উত্তৰ-পূবৰ দৰিদ্ৰ ৰোগীয়ে চিকিৎসা লাভ কৰিব পাৰে ৷ মই অতি সুখী যে আগতে ইয়াৰ পৰা চেন্নাই, মুম্বাই, কৰ্ণাটক আৰু দিল্লীলৈ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে যাত্ৰা কৰা ৰোগীয়ে এতিয়া ঘৰৰ ওচৰৰে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ৷’’
