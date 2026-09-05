পথ নাই, শিক্ষকৰ অভাৱ, নাই সীমা বেৰ : শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থা

পথ নাই, শিক্ষকৰ অভাৱ, নাই সীমা বেৰ : শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থা
বিভিন্ন সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত ধেমাজিৰ মাছখোৱাৰ শ'লমাৰী অনুসূচীত জাতি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় । শিক্ষামন্ত্ৰীক শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান স্থানীয় ৰাইজৰ ।
Published : September 5, 2026 at 3:36 PM IST
জোনাই : "মামা আমাক স্কুললৈ অহা এটা ৰাস্তা লাগে । পানীৰ কাৰণে ৰাস্তাটোৰে অহা-যোৱাত অসুবিধা হয় । এটা ভাল স্কুল ঘৰ লাগে । আমাৰ শিক্ষকো নাই । মাত্ৰ ৩ গৰাকী শিক্ষক আছে । আমাক শিক্ষক লাগে ।" এই আহ্বান শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ গৃহ জিলাৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ । যিসময়ত চৰকাৰে অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ উন্নয়নৰ শ্ল'গান দিছে সেই সময়তে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থাই সকলোকে উদ্বিগ্ন কৰিছে ।
আমি আজি ধেমাজি জিলাৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ । বিদ্যালয়খন হৈছে ধেমাজি শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত মাছখোৱাৰ শ'লমাৰী অনুসূচীত জাতি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় ৷ বিদ্যালয়খনৰ অভাৱ অভিযোগৰ কথা শুনিলে আপুনিও ভাবিব এনেকৈও এখন বিদ্যালয় চলি আছে নে ?
- বিদ্যালয়লৈ অহা পথৰ দুৰৱস্থা
বৃহত্তৰ মাছখোৱা অঞ্চলৰ এই বিদ্যালয়খন ওচৰৰ বহু শিক্ষাৰ্থীৰ একমাত্ৰ ভৰসা । অঞ্চলটোৰ বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে চহৰলৈ বা ব্যক্তিগত বিদ্যালয়লৈ নিজৰ সন্তানক পঠিয়াব নোৱাৰে । সেয়ে এই চৰকাৰী বিদ্যালয়খনে তেওঁলোকৰ সন্তানৰ শিক্ষাৰ ভৱিষ্যতৰ কেন্দ্ৰ । কিন্তু যি পৰিস্থিতিত তেওঁলোকৰ সন্তানে বিদ্যালয়লৈ আহিব লাগে সেয়া অতি বিপজ্জনক ।
বিদ্যালয়খনলৈ অহা পথৰ চাৰিওফালে দ দ পুখুৰী । চাৰিওফালে পানী আৰু তাৰ মাজেৰে এটা সৰু পথ । ইফালে পথটোৰ আধা অংশ বছৰৰ প্ৰতিটো সময়তে পানীৰে ভৰি থাকে । যাৰ বাবে খৰালিও শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকসকলে একাঠু পৰ্যন্ত পানী গচকি বিদ্যালয়লৈ আহিব লাগে ।
যিকোনো মুহূৰ্তত তাত অঘটন ঘটিব পাৰে ! তাৰ আশংকাত অভিভাৱকসকলে প্ৰায়ে কণ কণ ল'ৰা-ছোৱালীবোৰক বিদ্যালয়লৈ আনিব লাগে আৰু ছুটীৰ পাছতো তেওঁলোকে ঘৰলৈ লৈ যাব লাগে । ইফালে এই সমস্যাৰ বিষয়ে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা শিক্ষামন্ত্ৰীক অৱগত কৰিছে যদিও পথটো মেৰামতি বা নিৰ্মাণ কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক সুৰক্ষিত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ।
এই সন্দৰ্ভত বিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিয়ে অভিযোগ কৰিছে, "মই ৫ বছৰে বিদ্যালয়ৰ সভাপতি দায়িত্বত আছো । ইয়াত এটা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰও আছে । কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰে কণ কণ শিশু বা শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকসকলৰ বাবে সুচল পথৰ ব্যৱস্থা নাই ।"
স্থানীয় এজনে কয়, "চাৰিওফালে পুখুৰী মাজত এই বিদ্যালয়খন । স্কুললৈ অহাৰ বাবে ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা নাই । কেইবছৰ মান আগত চৰকাৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে অলপ মাটি পেলাই দিলে কিন্তু পানীয়ে পুনৰ খহাই লৈ গ'ল । চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ সোনকালে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলে সুকলমে বিদ্যালয়লৈ আহিব পাৰে ।"
- শিক্ষকৰ অভাৱ
বিদ্যালয়খনৰ আন এটা প্ৰধান সমস্যা হৈছে শিক্ষকৰ অভাৱ । বহু বছৰ ধৰি শিক্ষাৰ্থী অনুপাতে শিক্ষক নাই । বিদ্যালয়খনত ৮ টাকৈ শ্ৰেণীত প্ৰায় ৮০ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী আছে । কিন্তু সেই অনুপাতে শিক্ষক মাত্ৰ ৩ গৰাকী । যাৰ বাবে নিয়মীয়া পাঠদানত ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী শিক্ষকে কয়, "আমাক শিক্ষাৰ্থী অনুপাতে শিক্ষক দিয়ক । এলপি আৰু এমই মুঠতে ৮ টা শ্ৰেণী আছে । ৩ গৰাকী শিক্ষকে চলাই নিয়াতো বহুত অসুবিধা । আমি বহুত কষ্ট ভোগ কৰিছে ।"
- সীমা বেৰ নাই
দ্বীপ সদৃশ পানীৰ মাজত থকা বিদ্যালয়খনত কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলে অতি সাৱধানে নিতৌ সময় কটাব লাগে । কাৰণ চাৰিওফালে পুখুৰী কিন্তু বিদ্যালয়ৰ চৌহদত সীমা বেৰ নাই । এই সন্দৰ্ভত শিক্ষকগৰাকীয়ে বিদ্যালয়খনত শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে এখন পকী সীমা বেৰ দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ।
কেৱল এয়াই নহয় বিদ্যালয়খনত আন্তঃগাঁথনিৰো অভাৱ আছে । যদিও বিদ্যালয়খনত ডিজিটেল শ্ৰেণীকোঠাৰ ব্যৱস্থা আছে তথাপিও শিক্ষাৰ্থীসকল মৌলিক সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে । খোৱাপানীৰো সুব্যৱস্থা নথকাৰ অভিযোগ আছে । শিক্ষাৰ্থী, শিক্ষক আৰু স্থানীয় লোকে এতিয়া চৰকাৰক তেওঁলোকৰ এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । অৱশ্যে কেতিয়া চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'ব সেয়া সময়ে ক'ব !
লগতে পঢ়ক : শিক্ষক দিৱস: কেৱল সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণেই নহয়, সফল ৰাজনীতিবিদৰ মাজতো আছিল শিক্ষক