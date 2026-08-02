পথ-দলং একো নাই, তিনিডাল বাঁহৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ বিদ্যালয়লৈ যাত্ৰা কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ

পথ-দলং একো নাই, তিনিডাল বাঁহৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ বিদ্যালয়লৈ যাত্ৰা কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ
অসম-মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী যোৰাবাটৰ একমাত্ৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ অৱস্থা দেখি আপুনি আচৰিত হ’ব । বিদ্যালয়খনলৈ যোৱাৰ বাবে নাই উন্নত পথ বা সুৰক্ষিত দলং ।
Published : August 2, 2026 at 5:07 PM IST
সোণাপুৰ: প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ফলক ওলমিল, কিন্তু নিৰ্মাণ নহ’ল দলং ! গৰমৰ বন্ধৰ পাছত বিদ্যালয়সমূহ পুনৰ আৰম্ভ হ’ল যদিও যোৰাবাটৰ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ বাবে নাই কোনো সুৰক্ষিত পথ । অৱশেষত উপায়হীন হৈ নিজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি ৰাইজে বাঁহৰ সাঁকো নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হৈছে ।
কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ডিমৰীয়া সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত অসম-মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী যোৰাবাটৰ একমাত্ৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ অৱস্থা দেখি আপুনি আচৰিত হ’ব । বিদ্যালয়খনলৈ যোৱাৰ বাবে নাই কোনো উন্নত পথ বা সুৰক্ষিত দলং । ফলত প্ৰতিদিনে হাতত জীৱটো লৈ পানীৰে উপচি থকা জানৰ ওপৰত দিয়া মাত্ৰ তিনিডাল বাঁহৰ সাঁকোৰে পাৰ হ’বলগীয়া হৈছে কণ-কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ।
আৰ্থিকভাৱে অত্যন্ত দুৰ্বল পৰিয়ালৰ বেছিভাগ শিশুৱে এই বিদ্যালয়খনত অধ্যয়ন কৰে । দৰিদ্ৰতাৰ বাবে অভিভাৱকসকলৰ পক্ষে সন্তানক দূৰ-দূৰণিৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়লৈ পঠোৱাটো একেবাৰেই অসম্ভৱ । ফলত শিক্ষাৰ পোহৰ পাবলৈ পুৱাই কিতাপৰ মোনা কান্ধত লৈ ভয় আৰু শংকাৰে ফেনে-ফোটোকাৰে বৈ অহা জান পাৰ হোৱাৰ বাহিৰে এইসকল নিষ্পাপ শিশুৰ আন কোনো বিকল্প পথ নাই ।
স্থানীয় ৰাইজ, বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি আৰু অভিভাৱকসকলে বহুবাৰ নিজৰ টকা ভাঙি জানটোৰ ওপৰত বাঁহৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰি দিছে । কিন্তু পাহাৰীয়া এলেকা হোৱাৰ বাবে ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ’লেই পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ঢলে প্ৰায়েই এই অস্থায়ী সাঁকোখন উটুৱাই লৈ যায় ।
লক্ষণীয় যে ঢলে সাঁকো ভঙাৰ পাছত ৰাইজে পুনৰ কষ্টৰে নতুন সাঁকো সাজি নিদিয়ালৈকে শিশুসকলৰ বিদ্যালয়লৈ যোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে । ইয়াৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ নিয়মীয়া পঢ়া-শুনা ।
এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ক লৈ তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে অঞ্চলটোৰ সচেতন ৰাইজ, জাতীয় সংগঠন আৰু অভিভাৱকসকলে । তেওঁলোকে প্ৰশাসনক তৎকালীনভাৱে জানটোৰ ওপৰত এখন স্থায়ী পকী দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ সজোৰে দাবী জনাইছে । ইয়াৰ উপৰিও, বিদ্যালয়খনৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰি শিক্ষানুষ্ঠানটোৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ বাবেও দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে । লগতে স্থানীয় ৰাইজে ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ড৹ তপন দাসক সমগ্ৰ বিষয়টোত পোনপটীয়াকৈ হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
বীৰ লাচিত সেনাৰ এগৰাকী সদস্যই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘যোৰাবাটৰ একমাত্ৰ চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনলৈ যোৱা পথটোৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া ৷ বাঁহৰ সাঁকোৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পাৰ হ’ব লাগে ৷ আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী জনোৱাৰ পাছত এখন দলং পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ ৷ দহ লাখ টকা অনুমোদন দিয়া হৈছিল ৷ ফলক লগোৱা হ’ল, কিন্তু দলংখন আজিলৈকে নিৰ্মাণ নহ’ল ৷ কৃত্ৰিমবানৰ ফলত ৰাইজে বনোৱা সাঁকো পানীয়ে উটুৱাই লৈ যায় ৷ আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ যে চৰকাৰী বিভাগ আছেনে নাই ? এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ এনে অৱস্থা দেখি আমি দুখ পাইছোঁ ৷ এই সমস্যাসমূহৰ শীঘ্ৰেই সমাধান বিচাৰিছোঁ ৷’’
লগতে পঢ়ক: আৰ্ত শিশুক সহায়ৰ পদক্ষেপ : বৰঙণিৰ বিনিময়ত লাভ কৰিব আপোনাৰ কাৰ্টুন কেৰিকেছাৰ