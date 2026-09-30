ETV Bharat / state

বিদ্যালয়ত সাধাৰণ নাগৰিকৰ প্ৰৱেশত বাধা নাই : শিক্ষা বিভাগৰ স্পষ্টীকৰণ

চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশীকৃত বিদ্যালয়ত অভিভাৱক তথা সাধাৰণ নাগৰিকৰ প্ৰৱেশ সম্পৰ্কত শিক্ষা বিভাগৰ মৌখিক নিৰ্দেশনা সঁচা নাছিল !

No restriction on parents, citizens visiting govt schools : Ranoj Pegu
বিদ্যালয়ত সাধাৰণ নাগৰিকৰ প্ৰৱেশত বাধা নাই : শিক্ষা বিভাগৰ স্পষ্টীকৰণ (x@drranojpegu/ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2026 at 4:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : "অসমৰ চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশীকৃত বিদ্যালয়ত অভিভাৱক তথা সাধাৰণ নাগৰিকৰ প্ৰৱেশত কোনো বাধা নাই । অভিভাৱক আৰু নাগৰিকসকলে বিদ্যালয়সমূহলৈ গৈ গঠনমূলক পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰে ।" অসমৰ শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিলে ।

চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশীকৃত বিদ্যালয়লৈ অভিভাৱক আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ প্ৰৱেশক লৈ সামাজিক মাধ্যম আৰু একাংশ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা বাতৰিক লৈ শিক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টীকৰণ দিছে । শিক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে বিদ্যালয়সমূহত কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰি বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে কোনো জাননী বা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা নাই ।

সামাজিক মাধ্যমত শিক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিছে, "মই স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে চৰকাৰী বা প্ৰাদেশীকৃত বিদ্যালয়লৈ কোনো ব্যক্তি যোৱাত বাধা আৰোপ কৰি কোনো জাননী বা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা নাই । এই সন্দৰ্ভত একাংশ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত বাতৰি সত্য নহয় ।"

তেওঁ লগতে লিখিছে, "অভিভাৱক আৰু নাগৰিকসকলে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহলৈ গৈ গঠনমূলক পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰে । অৱশ্যে নিয়মীয়া পাঠদানত ব্যাঘাত সৃষ্টি নকৰাকৈ বিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ অক্ষুণ্ণ ৰখাটো সকলোৰে দায়িত্ব ।"

এই সন্দৰ্ভত অপপ্ৰচাৰ বিয়পোৱা এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষা বিভাগে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে বুলিও শিক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিছে, "ইতিমধ্যে বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ নাম আৰু পদবী ব্যৱহাৰ কৰি অনুমোদনবিহীন বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগত নুৰুল হুছেইন নামৰ চিআৰচিচিক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে ।"

এই সম্পৰ্কত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়েও সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট কৰিছে । পোষ্টটোত লিখিছে, "চৰকাৰী বা প্ৰাদেশীকৃত বিদ্যালয়লৈ অহাত কোনো বাধা নাই । শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ নামত সামাজিক মাধ্যম আৰু বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰিত হৈ থকা এক নিৰ্দেশনাক লৈ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে । অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে এনে কোনো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা নাই । এই ভুৱা প্ৰচাৰৰ আঁৰত থকাসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ।"

আচলতে এই বিষয়টো ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ (চিজেপি) চৰকাৰী বিদ্যালয় পৰিদৰ্শনৰ পিছতে চৰ্চালৈ আহিছিল । শেহতীয়াকৈ চিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা আশুতোষ ৰাংকাৰ নেতৃত্বত এটা দলে অসমৰ কেইবাটাও স্থানত চৰকাৰী বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰে । সেই সময়ত অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ লগতে কেইবাটাও দিশ চিজেপিয়ে উদঙাই দিছিল ।

চন্দ্ৰপুৰ আৰু মিৰ্জাত চৰকাৰী বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি চিজেপিয়ে কেইবাটাও ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিছিল । য'ত তেওঁলোকে অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থা উদঙাই দিয়াৰ লগতে চৰকাৰক এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণৰো দাবী জনাইছিল ।

ইফালে মিৰ্জাত বিদ্যালয় ভ্ৰমণৰ সময়ত চিজেপিৰ কৰ্মীসকলৰ একাংশ লোকৰ সৈতে বাকবিতণ্ডাও হৈছিল । চিজেপিয়ে অভিযোগ কৰা মতে তেওঁলোকক বাধা দিয়াসকল বিজেপিৰ গুণ্ডাবাহিনী আছিল ।

এই সংঘাতক লৈ অসমত তীব্ৰ বিতৰ্ক আৰম্ভ হয় । তাৰ পিছতে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছিল যে শিক্ষা বিভাগে মৌখিক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি বিদ্যালয়ত অনুমতি অবিহনে প্ৰৱেশত বাধা দিছে ।

বিদ্যালয় চলি থাকোঁতে অনুমতি অবিহনে ফটো আৰু ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব বুলিও সেই নিৰ্দেশনাত কোৱা হয় বুলি প্ৰচাৰ হৈছিল । বহুতে দাবী কৰিছিল যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ত চিজেপিৰ অভিযানৰ পিছতে শিক্ষা বিভাগে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । সংবাদ মাধ্যমৰ সেই বাতৰিৰ পিছতে বিষয়টোৱে বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে । অৱশেষত শিক্ষা বিভাগে নিশ্চিত কৰিছে যে বিভাগে তেনেধৰণৰ কোনো নিৰ্দেশনা দিয়া নাই ।

লগতে পঢ়ক :

বল এতিয়া চিজেপিৰ ক’ৰ্টত, জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰালৈকে চলিব প্ৰতিবাদ: আশুতোষ ৰাংকা

TAGGED:

শিক্ষা বিভাগ
ৰণোজ পেগু
চিজেপি
চৰকাৰী বিদ্যালয়
EDUCATION DEPARTMENT NEW GUIDELINES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.