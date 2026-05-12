জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীৰে আৱেগিক পাৰ্থ প্ৰতিম গোস্বামী

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীৰে আৱেগিক পাৰ্থ প্ৰতিম গোস্বামী
"জুবিনক ন্যায় দি মৰিব পাৰিলে মই সকলোতকৈ সুখী হ'ম আৰু মোৰ জীয়াই থকাটো সাৰ্থক হ'ব ৷" আৱেগিক একালৰ সতীৰ্থ ৷
Published : May 12, 2026 at 8:37 PM IST
যোৰহাট : হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাবে আমাৰ মাজত নথকা প্ৰায় ৯ মাহ হ'ল ৷ ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমানো অসমৰ আদালতত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ৷
প্ৰতিজন অসমীয়াই জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ উচিত বিচাৰ বা জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালে ন্যায় পোৱাটো বিচাৰে ৷ আনফালে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত নাম সাঙোৰ খোৱা শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, শেখৰজ্যোতি গোস্বামী, অমৃতপ্ৰভা মহন্তসহ জুবিন গাৰ্গৰ দুই দেহৰক্ষী বৰ্তমানো কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে ৷
আনফালে, মঙলবাৰে যোৰহাটৰ বঙালপুখুৰীৰ জুবিন গাৰ্গৰ পুৰণি বাসগৃহত উপস্থিত হৈ অতীতৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি জুবিনৰ বন্ধু পাৰ্থ প্ৰতিম গোস্বামী আৱেগিক হৈ পৰে । জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পালে এই জীৱন সাৰ্থক হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি পাৰ্থ গোস্বামীয়ে কয়,''জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুত দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগিব আৰু জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাবই লাগিব । এই বিষয়ত কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ কৰা নহ'ব । জুবিনক ন্যায় দি মই মৰিব পাৰিলে মই সকলোতকৈ সুখী হ'ম আৰু মোৰ জীয়াই থকাটো সাৰ্থক হ'ব ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"মই জুবিনৰ পুৰণি গৃহলৈ আহিছো মোৰ কলিজাত জ্বলি থকা জুইকুৰা আৰু জ্বলক বুলি ৷ অসমৰ ৰাইজ আৰু ভগৱান ওপৰত বিশ্বাস আছে ৷ কোনো নহ'লেও ভগৱানে দোষীক শাস্তি দিব ৷ ৩২ বছৰে মই দেখিছো জুবিন গাৰ্গে উত্তৰ-পূব আৰু অসমৰ কাৰণে সদায় মাত মাতি আহিছিল ৷ কিন্তু আমি তেওঁক অলপো ঘূৰাই দিব নোৱাৰিলে আমাৰ বাবে ধিক্কাৰ হ'ব। জীয়াই থকাৰ সাৰ্থক নহ'ব ৷"
'যন্ত্ৰ'ক দিয়া মৰম হৈছে জুবিন প্ৰতি মৰম বুলি উল্লেখ কৰি গোস্বামীয়ে কয়,"জুবিনৰ মৰম কাৰণে 'যন্ত্ৰ'ই মৰম আৰু আৰ্শীবাদ পাইছে ।" উল্লেখ্য যে জুবিন গাৰ্গৰ গৃহচহৰ যোৰহাটত সোমবাৰে নিশা 'যন্ত্ৰ' বেণ্ডে সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে ৷
লগতে পঢ়ক:নীট পৰীক্ষা বাতিলৰ পিছতেই মানসিক-শৈক্ষিক-আৰ্থিক চাপৰ সন্মুখীন পৰীক্ষাৰ্থী