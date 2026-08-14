অসমত কয়লা নাই: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক লৈ সৰৱ দেৱব্ৰত শইকীয়া; বেকাজান নদীত কয়লাৰ অৱশিষ্ট!

অসমত কয়লা নাই: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক লৈ সৰৱ দেৱব্ৰত শইকীয়া; বেকাজান নদীত কয়লাৰ অৱশিষ্ট!
উজনিৰ বান বনাম অসমৰ কয়লা । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যক প্ৰত্যাহ্বান কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ । যোৰহাটৰ তিতাবৰৰ বেকাজানত খেতিপথাৰত পৰা কয়লাৰ চামনিয়ে সৃষ্টি কৰিছে উদ্বেগ ।
Published : August 14, 2026 at 8:55 PM IST
গুৱাহাটী : শেহতীয়াভাৱে উজনি অসমত যি সংহাৰী বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল তাৰ বাবে সৰ্বত্ৰে এটা কথা চৰ্চিত হৈ আহিছে যে এই বান সমস্যা প্ৰাকৃতিক নহয়, ই মানৱসৃষ্ট । ইয়াৰ বাবে মূলতঃ দায়ী কৰা হৈছে অবৈধ শিল, বালি আৰু কয়লা খননক । নাগালেণ্ডৰ পাহাৰৰ লগতে অসমতো অবৈধ কয়লা আৰু শিল-বালি খননক এই বান সমস্যাৰ বাবে প্ৰায় সকলো পক্ষই জগৰীয়া কৰি আহিছে ।
কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীত স্থিতিত আছে অসম চৰকাৰ । অসম চৰকাৰে এইবাৰৰ উজনিৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে নাগালেণ্ডত হোৱা অত্যধিক বৰষুণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে অবৈধ কয়লা, শিল বা বালি খননক একপ্ৰকাৰ নস্যাৎ কৰা হৈছে । তাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমত কয়লা নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে । চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ এই স্ববিৰোধী বক্তব্য তথা স্থিতিয়ে বিষয়টো অতি স্পৰ্শকাতৰ কৰি তুলিছে ।
কিন্তু তাৰ মাজতে উজনি অসমৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্যক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উজনিৰ বান পৰিস্থিতিৰ অন্যতম কাৰক হিচাপে অবৈধ কয়লা আৰু শিল-বালি খনন বুলি নিজৰ স্থিতিত অটল আছে ।
ইয়াৰ মাজতে কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ এক বক্তব্যই এই বিষয়ত পুনৰ এক নতুন চিন্তাৰ খোৰাক আনি দিছে । আনহাতে, শেহতীয়াভাৱে যোৰহাটৰ খেতিপথাৰত নৈৰ সৈতে উটি অহা কয়লাৰ চামনি পৰা বুলি একাংশই কৰা দাবীক লৈও এই বিষয়ত আন এক ৰহস্যৰ উমান দিছে ।
আজিৰ এই প্ৰতিবেদনত কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই অসমৰ কয়লা সন্দৰ্ভত দাঙি ধৰা ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যোৰহাটৰ তিতাবৰৰ বেকাজানত কয়লাৰ চামনিৰ বিষয়ে কৰা দাবী সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ দাবী
এইবাৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উভতি ধৰিলে প্ৰাক্তন বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই । উজনিৰ চাৰিখন জিলাত হোৱা ভয়াৱহ বানৰ প্ৰসংগক লৈ অবাধ কয়লা খননৰ বিষয়টো চৰ্চালৈ আহিছে । এই চৰ্চাৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত কয়লা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছিল । মুখ্যমন্ত্রীৰ সেই মন্তব্যক লৈ সৰৱ হৈ পৰিছে প্ৰাক্তন বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে অসমত কয়লা নাই বুলি মিছা দাবী কৰি সত্য লুকুৱাব নোৱাৰি । অবৈধ কয়লা মাফিয়া আৰু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অপচেষ্টা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় কৰিছে বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
চৰকাৰী নথি বনাম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য
তেওঁ কয়, "শেহতীয়াকৈ দিখৌৰ সংহাৰী বানৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়লা খননৰ বিষয়টো অস্বীকাৰ কৰি দিয়া মন্তব্য অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু সন্দেহজনক । বৈজ্ঞানিক তদন্ত নহওঁতেই অসমত অবৈধ খনন নস্যাৎ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইমান ব্যস্ততা কাৰ স্বাৰ্থত ।"
চৰকাৰী নথি আৰু তথ্যই বাস্তৱ ছবি উদঙাইছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "ভাৰত চৰকাৰৰ কয়লা মন্ত্ৰণালয়ৰ ‘ক'ল ডাইৰেক্টৰী অব ইণ্ডিয়া ২০২৪-২৫’ অনুসৰি, অসমত ৫২৫.০১ মিলিয়ন টন কয়লা সম্পদ মজুত আছে । ইণ্ডিয়ান ব্যুৰো অব মাইনছৰ তথ্য মতে, কেৱল মাকুম ক’লফিল্ডতেই আছে ৪৫২.৭৯ মিলিয়ন টন কয়লা । ২০২০ চনত চৰকাৰে গঠন কৰা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ জাষ্টিচ বি পি কটকীৰ নেতৃত্বত কমিছনৰ প্ৰতিবেদনত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ক’লফিল্ডছৰ দ্বাৰা বন আৰু খনন অনুমোদন নোহোৱাকৈ ৪,৮৭২ কোটি টকাৰ কয়লা লুণ্ঠন আৰু অবৈধ ৰেট-হ’ল মাইনিঙৰ ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল । উমৰাংছ'ৰ ভয়াৱহ ঘটনাৰ পিছত খোদ বিধানসভাত চৰকাৰে ২৬৩ টা অবৈধ ৰেট-হ’ল মাইনিং চিনাক্ত কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছিল । তথাপিও আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিহৰ ভিত্তিত অসমত অবৈধ মাইনিং নাই বুলি দাবী কৰিছে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পাঁচ প্ৰত্যাহ্বান
মুখ্যমন্ত্রীলৈ প্ৰশ্ন কৰি তেওঁ কয়, "উমৰাংছ'ত প্ৰাণ হেৰুওৱা শ্ৰমিকসকল, টিকক পাটকাই অঞ্চলৰ ৩ গৰাকী শ্ৰমিক আৰু প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ অকাল মৃত্যুক অস্বীকাৰ কৰিব পাৰিবনে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীক পাঁচটা প্ৰত্যাহ্বান জনাই তেওঁ কয়, "জাষ্টিচ বি পি কটকী নেতৃত্বৰ কমিছনৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবেদন আৰু চৰকাৰৰ এক্সন টেকেন ৰিপ'ৰ্ট পুনৰ ৰাজহুৱা কৰক । ২০০৩ চনৰ পৰা চিনাক্ত কৰা ২৬৩টা অবৈধ ৰেট-হ'ল মাইনিঙৰ জিলাভিত্তিক তালিকা, মালিক আৰু অপাৰেটৰৰ নাম ৰাজহুৱা কৰক । অবৈধ খননৰ বিৰুদ্ধে কিমান এজাহাৰ, গ্ৰেপ্তাৰ, চাৰ্জশ্বীট আৰু শাস্তি হৈছে তাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰক । বন, আৰক্ষী, খনি আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ কিমানজন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ল তাৰ তথ্য উলিয়াওক । দিখৌৰ বানৰ সত্য উদঘাটনৰ বাবে হাইড্ৰ'লজিষ্ট, জিঅ'লজিষ্ট আৰু নদী বিশেষজ্ঞৰে গঠিত এখন স্বাধীন বিশেষজ্ঞ কমিটী গঠন কৰি ২০ বছৰৰ চেটেলাইট চিত্ৰৰ ভিত্তিত প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰক ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সত্যক অস্বীকাৰ কৰি ইতিহাস আৰু তথ্য মচি পেলাব নোৱাৰি । দিখৌৰ বানত সৰ্বস্বান্ত হোৱা ৰাইজে কোনো ৰাজনৈতিক ফাঁকি নিবিচাৰে । ৰাইজে বিচাৰে ন্যায়, সত্য আৰু প্ৰশাসনৰ জবাবদিহিতা ।"
নেপালী খুঁটি, চণ্টকৰ দৰে ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে তিতাবৰৰ বেকাজান
যোৰহাট : ইফালে অসম-নগালেণ্ড সীমান্তৰ তিতাবৰ সমজিলাৰ অৰ্ন্তগত বেকাজানত অবৈধ কয়লা খননৰ ভয়ংকৰ কুপ্ৰভাৱ পৰা বুলি দাবী উঠিছে । নগা পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা বেকাজান নদীয়ে কাল বিভীষিকা মাতি অনা বুলিও চৰ্চিত হৈছে । কিয়নো কয়লাৰ অৱশিষ্ট, পলসৰ ঘেলে পুতি পেলাইছে পথাৰৰ ধান । ফলত ভয়ংকৰ বিপদৰ আশংকাত পৰিছে বেকাজানৰ কেইবাখনো দাঁতিকাষৰীয়া গাঁও ।
মানৱসৃষ্ট বিপৰ্যয়ৰ ফলত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বেকাজান অঞ্চলত । নগা পাহাৰত অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে চলি থকা অবৈধ কয়লা খননৰ বাবে এতিয়া কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে বেকাজান নদীয়ে । নদীখনে কঢ়িয়াই অনা বোকা, পলস আৰু কয়লাৰ অৱশিষ্টই নিঃশেষ কৰাৰ দিশে লৈ গৈছে কেইবাখনো গাঁও । পাহাৰৰ পৰা তীব্র সোঁতেৰে বৈ অহা বেকাজান নদীয়ে নিজৰ লগত কঢ়িয়াই আনিছে কয়লাৰ বিষাক্ত অৱশিষ্ট আৰু ঘনীভূত বোকা-পলস ।
এই বোকা আৰু কয়লাৰ অৱশিষ্টই পুতি পেলাইছে বিঘাৰ পিছত বিঘা খেতিপথাৰৰ লগতে বহু বাসগৃহ । পথাৰৰ সোণগুটি ধানখেতি ধ্বংস হৈ পৰাত মূৰে-কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষকসকলে । যদিহে প্ৰশাসনে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেন্তে বেকাজান নদীৰ এই কাল বিভীষিকাই অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ কেইবাখনো গাঁও মানচিত্ৰৰ পৰাই মচি পেলাব বুলি উল্লেখ কৰি এই সন্দৰ্ভত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয়, "অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে বেকাজান নদী খনন কৰাৰ ফলতেই আজি সাধাৰণ এজাক পাহাৰত দিয়া বৰষুণেই এই অঞ্চলটোত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে । খৰস্ৰোতা বেকাজান নদীত প্ৰাকৃতিক ধ্বংসযজ্ঞ চলোৱাৰ বাবেই, অসাধু ব্যৱসায়ীসকলে অবৈধভাৱে কাঠমিল আৰু কয়লা খনন কৰাৰ ফলত তাৰ অলশিষ্টসমূহ উটি আহিছে ।"
নদীৰ সোঁতত অহা পানীৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "এই যিখিনি পানী উটি আহিছে সেয়া পানী নহয়, সম্পূৰ্ণ ঘেল । এই ঘেলসমূহ অহাৰ ফলত ইয়াত যিসমূহ মানুহৰ কৃষি আছিল, ধানখেতি সঁজাল ধৰাৰ সময়তে এই ঘেলবিলাকে সম্পূৰ্ণ মাৰি পেলাইছে । পাহাৰত বন ধ্বংসযজ্ঞ আৰু অবৈধ কয়লা ব্যৱসীয়াসকলে তাত অবৈধভাৱে কয়লা খনন কৰাৰ ফলত তাৰ অৱশিষ্টসমূহ বৰষুণত উটি আহি এই অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলৰ কৃষিসমূহ পুতি পেলাইছে ।"