পথ-দলং নথকা পাণবাৰীলৈ দিছপুৰৰ পৰা ৰিং এটাৰ বাট: জীৱনটো হাতৰ মুঠিত লৈ যাত্ৰা কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ
গুৱাহাটীত নিৰ্মাণ এখনৰ পিছত আনখন দলং আৰু উৰণসেতু । নিচেই কাষতে থকা পাণবাৰীত ৰাইজৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ ভৰসা টুলুঙা নাও ।
Published : August 27, 2026 at 3:35 PM IST
গুৱাহাটী : চৰকাৰ আহে, চৰকাৰ যায় । নিৰ্বাচনৰ সময়ত উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ভৰি পৰে ৰাজনীতিৰ মঞ্চ । সময়ৰ মূৰে মূৰে সলনি হয় চৰকাৰ, সলনি হয় জনপ্ৰতিনিধি, সলনি হয় বিধানসভা সমষ্টিৰ সীমাও ।
কিন্তু কিছু কিছু অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ সমস্যাবোৰ যেন দশক দশক ধৰি তেনেদৰেই থাকি যায় । তাৰেই এক জলন্ত উদাহৰণ অসমৰ ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটীৰ সমীপৰ চন্দ্ৰপুৰৰ পাণবাৰী-বৰবিলা অঞ্চল ।
স্বাধীনতাৰ ৮০ বছৰ পিছতো তাত ডিগাৰু নৈ পাৰ হ'বলৈ এখন পকী দলং নাই । ফলত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে আজিও টুলুঙা নাৱৰে ভৰসা কৰি যাতায়াত কৰিব লাগে । বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তি আৰু স্মাৰ্ট চিটীৰ যুগত গুৱাহাটীৰ কাষতেই এই দৃশ্য এতিয়া উন্নয়নৰ দাবীৰ সন্মুখত এক বৃহৎ প্ৰশ্নবোধক ।
পূৰ্বৰ ৫২ নং দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টি আৰু বৰ্তমানৰ নৱগঠিত ৩৪ নং ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চন্দ্ৰপুৰ-পাণবাৰী-বৰবিলা সংযোগী পথত ডিগাৰু নৈৰ ওপৰত আজি পৰ্যন্ত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ নহ'ল । ফলত বৰবিলা, নেপালীবস্তি, টিলবস্তি, ডিগাৰুপাৰবস্তি, বিলপাৰবস্তি আদি অঞ্চলৰ বাসিন্দাই বছৰ বছৰ ধৰি একে দুৰ্ভোগ ভোগ কৰি আহিছে ।
শিক্ষাৰ পথতেই জীৱনৰ বিপদ
এই সমস্যাৰ আটাইতকৈ কৰুণ দিশটো হৈছে অঞ্চলটোৰ শিক্ষাৰ্থীৰ দৈনন্দিন যাত্ৰা । শতাধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিদিনে ডিগাৰু নৈ এখন টুলুঙা নাৱেৰে পাৰ হৈ পাণবাৰী হাইস্কুললৈ যাব লাগে ।
নৈৰ মাজেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰাৰ পিছতো দুৰ্ভোগ শেষ নহয় । হাবিৰ মাজেৰে, বোকাময় আৰু জৰাজীৰ্ণ পথেৰে তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি বিদ্যালয়লৈ যাব লাগে । আনহাতে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে নৈ পাৰ হৈ পাণবাৰী ৰে'ল ষ্টেচনলৈ গৈ তাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা কৰিব লাগে । শিক্ষাৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ কথা কোৱা সমাজত এই শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰথমে জয় কৰিবলগীয়া হয় এখন নদী আৰু এটা দুৰ্গম পথ ।
পাণবাৰী হাইস্কুলৰ শিক্ষক তথা কৰ্তৃপক্ষৰ বক্তব্যই পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহতাক আৰু স্পষ্ট কৰি তোলে । ডিগাৰু নৈ পাৰ হৈ শিক্ষাৰ্থীসকল বিদ্যালয়ত উপস্থিত নোহোৱালৈকে শিক্ষকসকল চিন্তিত হৈ থাকে ।
আনকি বিদ্যালয় ছুটীৰ পিছতো তেওঁলোকে নিৰাপদে নৈ পাৰ নোহোৱালৈকে অভিভাৱকসকলে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় । অৰ্থাৎ দলঙৰ অভাৱে কেৱল যাতায়াতৰ সমস্যাই সৃষ্টি কৰা নাই প্ৰতিদিনে বহু অভিভাৱক আৰু শিক্ষককো উদ্বেগৰ মাজত ৰাখিছে ।
ভয়াৱহ নৌকা যাত্ৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে কয়, "আমি সাঁতুৰিব নাজানো । বহুত ভয় লাগে । ইফালে ভাল এটা পথো নাই । কেতিয়াবা অকলে অকলে জংঘলৰ মাজেৰে যাব লাগে । বৰষুণ দিলে বহুত বোকা হয় । বহু দূৰ স্কুললৈ । সৰু-লৰা ছোৱালীও এনেদৰে নদীৰ ওপৰেৰে নাৱেৰে পাৰ হৈ আহে । এখন দলং আৰু পথটো বনাই দিব লাগে ।"
২০১১ চনৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা
অঞ্চলবাসীৰ আশংকা যে অমূলক নহয়, তাৰ সাক্ষী ২০১১ চনৰ এক দুৰ্ঘটনা । যেতিয়া দশম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰ মৃত্যুমুখত পৰিছিল । এই সন্দৰ্ভত পাণবাৰী হাইস্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ এজনে কয়, "নদীখনৰ বাবে বহু বিপদ হৈছে । প্ৰায় ৫০-৬০ বছৰ হ'ল এনেদৰেই আছে । প্ৰথমে কম সংখ্যক মানুহে নদী পাৰ হৈ আহিছিল যদিও এতিয়া নদীৰ সিপাৰৰ পৰা বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে কাম কৰা বহু মানুহ আহে । ২০১১ চনত এজন দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল । তেওঁৰ মৃতদেহ ৪-৫ দিনৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত উদ্ধাৰ হৈছিল । একমাত্ৰ তেওঁৰ পকেটত থকা প্ৰশ্নকাকতৰ পৰা ছাত্ৰজনক চিনাক্ত কৰিব পৰা গৈছিল । স্কুলৰ পৰা নদী ঘাটলৈ এই পথছোৱা বনাই দিলে ভাল হয় । নাৱৰীয়াৰ বেমাৰ হ'লে নাও নাথাকিলে সাঁতুৰিও কিছু লোক পাৰ হয় ।"
আচৰিত কথাটো হ'ল এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যুৰ পিছতো সুৰক্ষিত যাত্ৰাৰ বাবে এখন দলং নিৰ্মাণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা চিন্তা নকৰিলে চৰকাৰে । অথচ প্ৰাক্তন বিধায়ক অতুল বৰাক অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বহুবাৰ এই বিষয়ে আবেদন কৰিছিল যদিও আজিলৈ কোনো গুৰুত্ব নিদিলে বুলি ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে ।
ৰোগীৰো অন্যতম ভৰসা নাও
অঞ্চলটোৰ কোনো লোৰ হঠাৎ অসুস্থ হ'লে জৰুৰী চিকিৎসাৰ বাবে নাৱেৰে লৈ যাব লাগে । নিশা হ'লে এই সমস্যা অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰে । ই কেৱল যাতায়াতৰ সমস্যা নহয় জৰুৰীকালীন স্বাস্থ্যসেৱা লাভৰ ক্ষেত্ৰতো এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈয়ে আছে ।
আচৰিত কথাটো হ'ল যে গুৱাহাটীৰ নিচেই কাষতে থকা এই অঞ্চলটোত ৰাইজে এখন নাৱকে ভৰসা কৰি থাকিব লাগে । যি সময়ত ৰাজ্যজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, উৰণসেতু, নতুন নতুন দলং আৰু বৃহৎ আন্তঃগাঁথনিৰ কাম চলি আছে । তেনে সময়ত পাণবাৰী-বৰবিলাৰ দৰে অঞ্চলত আজিও শিক্ষাৰ্থীসকলে বিদ্যালয়লৈ নাৱেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰিব লাগে । এতিয়া ৰাইজে কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু স্থানীয় বিধায়কৰ সঁহাৰি বিচাৰিছে । নৈৰ ওপৰত এখন পকী দলঙৰ লগতে বিদ্যালয়লৈ যোৱা জৰাজীৰ্ণ পথটো মেৰামতি কৰি দিবলৈ শিক্ষাৰ্থী তথা ৰাইজে দাবী জনাইছে ।
কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল এই দাবীও কি বছৰ বছৰ ধৰি কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতিতে সীমাবদ্ধ থাকিব নেকি ? নে বিপদসংকুল নৌকা যাত্ৰা অৱসান ঘটাই চৰকাৰে শিক্ষাৰ্থী আৰু ৰাইজক সুৰক্ষিত যাতায়াতৰ অধিকাৰ দিব ? ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে এটাই উত্তৰ বিচাৰিছে-আৰু কিমান বছৰ এখন দলঙৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব ?
লগতে পঢ়ক :
ৰং-বিৰঙৰ ১৬৫ বিধ প্ৰজাতিৰ পখিলাৰ বাসস্থান দিহিং-পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান