লখিমপুৰ, ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ চিকিৎসা শিক্ষাৰ হ'ব পাঠদান
ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগে অনুমোদন জনালে লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ চিকিৎসা শিক্ষাৰ ৷
Published : November 6, 2026 at 8:29 PM IST
হায়দৰাবাদ :মেডিকেল ক্লিনিকেল শাখাত অধ্যয়ন কৰিব বিচৰা শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ ৰাজ্যৰ স্নাতকোত্তৰ চিকিৎসা শিক্ষাৰ আসনৰ সংখ্যা মুঠ ৮৩৯ খনলৈ বৃদ্ধি পালে । লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নতুনকৈ ৪৩খন স্নাতকোত্তৰ চিকিৎসা শিক্ষাৰ আসনৰ অনুমোদন জনাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগে । এই কথা জানিবলৈ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগে লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নতুনকৈ ৪৩খন স্নাতকোত্তৰ চিকিৎসা শিক্ষাৰ আসনৰ অনুমোদন জনাইছে । ইয়াৰ ফলত অসমত স্নাতকোত্তৰ চিকিৎসা শিক্ষাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা ৮৩৯খনলৈ বৃদ্ধি পালে ।"
This Dhanteras, Assam strikes gold! More MD seats added, opening more doors for our future doctors. Read more 👇🏼 https://t.co/YHV1zElE8i— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 6, 2026
তেওঁ লগতে কয়,"চিকিৎসা শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণ, আধুনিক স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনিৰ বিকাশ আৰু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ জৰিয়তে অসমে এক শক্তিশালী, সুলভ আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা গঢ়াৰ দিশত দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়িছে । দুয়োখনি চিকিৎসা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন।"
জানিব পৰা মতে, লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত অনুমোদিত ৪৩খন আসনেই ক্লিনিকেল শাখাৰ ৷ অনুমোদিত আসনসমূহ সাতটা শাখা আছে ৷ সেই সমূহৰ ভিতৰত আছে-
• এমডি এনেস্থেচিঅ'লজী (MD Anaesthesiology)
- এমডি জেনেৰেল মেডিচিন (MD General Medicine)
• এমডি পেডিয়াট্ৰিক্স (MD Paediatrics)
• এমডি পেথ'লজী (MD Pathology)
• এমডি ৰেডিঅ'-ডায়গ্ৰ'চিছ (MD Radio-Diagnosis)
• এমএছ জেনেৰেল ছাৰ্জাৰী (MS General Surgery)
• এমএছ অব্ষ্টেট্ৰিস্ক এণ্ড গাইনেক'লজী (MS Obstetrics & Gynaecology)
Assam’s capacity for advanced medical education receives a significant boost! Happy to inform that the National Medical Commission (NMC) has approved 43 additional postgraduate medical seats across Lakhimpur Medical College (28 seats across 7 courses) and Diphu Medical College (15 seats across 4 courses). This approval marks another step in our mission of strengthening Assam’s specialist medical workforce, creating a booming medical education ecosystem, and enhancing the capacity of our medical institutions to better serve the people of Assam.— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) November 6, 2026
মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে কয়,"ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগে লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (৭ টা পাঠ্যক্ৰমত ২৮ খন আসন) আৰু ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (৪ টা পাঠ্যক্ৰমত ১৫ খন আসন) সমূহত অতিৰিক্ত ৪৩ খন স্নাতকোত্তৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ আসন অনুমোদন জনাইছে ৷ এই অনুমোদনে অসমৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা কৰ্মীবাহিনীক শক্তিশালী কৰা, এক সমৃদ্ধিশালী চিকিৎসা শিক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা আৰু অসমৰ জনসাধাৰণক অধিক উন্নত সেৱা আগবঢ়াবলৈ আমাৰ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰ আন এক খোজ হিচাপে পৰিচিত হৈছে ৷"
লগতে পঢ়ক:
ছিকল চেল এনিমিয়াত আক্ৰান্ত অসমৰ শিশুৰ সফলতাৰে অস্থিমজ্জা সংৰোপণ
দেশৰ ভিতৰতে অসমত প্ৰথম চৰকাৰী প্ৰ'টন বীম থেৰাপীৰ চিকিৎসা: মুখ্যমন্ত্ৰী