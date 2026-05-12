চমকৰ বিপৰীতে শিক্ষাখণ্ডৰ শোচনীয় ছবি: দেশৰ ভিতৰতেই আধাতে বিদ্যালয় এৰাৰ হাৰ সৰ্বাধিক অসমত

চমকৰ বিপৰীতে শিক্ষাখণ্ডৰ শোচনীয় ছবি: দেশৰ ভিতৰতেই আধাতে বিদ্যালয় এৰাৰ হাৰ সৰ্বাধিক অসমত
আধাতে বিদ্যালয় এৰা শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ আৰু দুৰ্বল শিক্ষণ ফলাফলৰ দৰে প্ৰত্যাহ্বানসমূহ অসমৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বাবে জটিল প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে ৷ নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ ৷
Published : May 12, 2026 at 3:42 PM IST
গুৱাহাটী: দেশৰ শিক্ষাৰ গুণগত মান সম্পৰ্কে নীতি আয়োগে প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে সবল আৰু দুৰ্বল দুয়োটা অৱস্থা ৷ ‘‘ভাৰতত বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যৱস্থা: গুণগত মান বৃদ্ধিৰ বাবে সাময়িক বিশ্লেষণ আৰু নীতিৰ কাৰ্যপ্ৰণালী’’ (SCHOOL EDUCATION SYSTEM IN INDIA:Temporal Analysis and Policy Roadmap for Quality Enhancement) শীৰ্ষক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্যসমূহ ৷
এই প্ৰতিবেদনে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ভাৰতত স্কুল পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ গণিত, পাঠ ব্যাখ্যা আৰু যুক্তিৰ দক্ষতা (Reasoning Skills) অতি শোচনীয় ৷ সাৰ্বজনীন নামভৰ্তিৰ অভিযানৰ পাছতো ভাৰতত শিক্ষণ ফলাফল দুৰ্বল দেখা গৈছে ৷ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাত্ৰ ২৭.১ শতাংশইহে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পাঠ পঢ়িব পাৰে ৷ একেদৰে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ মাত্ৰ ৩০.৭% ছাত্ৰইহে এটা হৰণ অংক সমাধান কৰিব পাৰে ।
প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ভাৰতৰ ১৪.৭১ লাখ বিদ্যালয়ে ২৪.৬৯ কোটিৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিক্ষা আগবঢ়ায় । প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত প্ৰায় সাৰ্বজনীন নাম ভৰ্তি নিশ্চিত কৰা হৈছে যদিও উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত নামভৰ্তি, ৫৮.৪% ৰাষ্ট্ৰীয় মুঠ নামভৰ্তি অনুপাত (GER) আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মাজত তাৰতম্য দেখা যায় ৷ যিয়ে নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াক অধিক সম্প্ৰসাৰণৰ এক উল্লেখযোগ্য সুযোগ প্ৰদান কৰে ।
প্ৰতিটো পৰ্যায়তে, বিশেষকৈ উচ্চ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পিছত সংহত বিদ্যালয় চৌহদৰ জৰিয়তে পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ শক্তিশালী কৰিলে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মসৃণ অগ্ৰগতি আৰু স্থায়ী নিয়োজন নিশ্চিত কৰাত সহায় কৰিব পাৰি বুলিও প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
অসমৰ শিক্ষা যাত্ৰাই মুডলিয়াৰৰ বৃত্তিগত পদ্ধতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নতুন শিক্ষা নীতিৰ ডিজিটেল আৰু সৰ্বাংগীন দৃষ্টিভংগীলৈকে ভাৰতৰ ব্যাপক সংস্কাৰ প্ৰতিফলিত কৰে ৷ কিন্তু আধাতে বিদ্যালয় এৰাৰ হাৰ আৰু দুৰ্বল শিক্ষণ ফলাফলৰ দৰে প্ৰত্যাহ্বানসমূহ অসমৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বাবে জটিল প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে ৷
অসম: সামূহিক নামভৰ্তি আৰু পৰিৱৰ্তন (২০২৪-২৫) (Gross Enrolment & Transition)
ছাত্ৰীৰ সামূহিক নামভৰ্তিৰ অনুপাত (মাধ্যমিক): ৭৯.৯৫ শতাংশৰ পৰা ৮৯.৭ শতাংশলৈ বৃদ্ধি
ছাত্ৰীৰ সামূহিক নামভৰ্তিৰ অনুপাত (উচ্চতৰ মাধ্যমিক): ৪৭.৪ শতাংশ
সামগ্ৰিকভাৱে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত সামূহিক নামভৰ্তিৰ অনুপাত: দেশৰ ভিতৰতে এইক্ষেত্ৰত অতি শোচনীয় প্ৰদৰ্শন অসমৰ ৷ চণ্ডীগড়ৰত এই অনুপাত সৰ্বাধিক ১০৭.৪ শতাংশ, তাৰ বিপৰীতে অসমত এই অনুপাত সৰ্বনিম্ন ৪৩.৫ শতাংশ । এই ক্ষেত্ৰত তালিকাৰ তলত থকা আন কেইখনমান ৰাজ্য হৈছে- অৰুণাচল (৪৩.৭), জম্মু-কাশ্মীৰ (৪৪.৮), মধ্যপ্ৰদেশ (৪৫), গুজৰাট (৪৭.৩). ঝাৰখণ্ড (৪৮.৬) আৰু ছিক্কিম (৪৯.৬)
দশকজোৰা উন্নয়ন: অসমে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত সামূহিক নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে এক বৃহৎ উন্নয়ন সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ এটা দশকত ২৮.৫৫ শতাংশৰ পৰা এই অনুপাত ৪৩.৫ শতাংশলৈ উত্থান ঘটিছে ।
উচ্চ প্ৰাথমিকৰ পৰা মাধ্যমিকলৈ পৰিৱৰ্তন: ২০১৪ ৰ পৰা ২০২৪ চনলৈ এটা দশকত এই অনুপাত ৮৩.৮২ শতাংশৰ পৰা ৮৭.৩ শতাংশলৈ উন্নীত হৈছে ।
মাধ্যমিকৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ পৰিৱৰ্তন: এইক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থান সকলোতকৈ তলত, মাত্ৰ ৬১.৪ শতাংশ । তুলনামূলকভাৱে দিল্লী আৰু চণ্ডীগড়ে ১০০ শতাংশ হাৰেৰে এই তালিকাত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে । তালিকাত শেষৰফালে স্থান লাভ কৰা আন কেইখনমান ৰাজ্য হৈছে লাডাখ (৬১.৬), কৰ্ণাটক (৬২.৫), বিহাৰ (৬৫.৮), মধ্যপ্ৰদেশ (৬৮.৯) ।
বিশেষকৈ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত নিম্ন পৰ্যায়ত নামভৰ্তি আৰু পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত অসমে শক্তিশালী উন্নয়ন প্ৰদৰ্শন কৰে যদিও উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে, দেশৰ ভিতৰতে অসমত সামূহিক নামভৰ্তি আৰু পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ সৰ্বনিম্ন ।
স্থায়ী বাধা: অসমত দশম শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষাৰ্থীসকল শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত থাকে যদিও দশম শ্ৰেণীৰ পিছৰ পৰ্যায়সমূহ এই আইনৰ অধীনলৈ নাহে । আৰ্থিক বাধা, কৰ্মক্ষেত্ৰত আগতীয়াকৈ প্ৰৱেশ আৰু সামাজিক চাপৰ দৰে কাৰকসমূহে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তি নিশ্চিত কৰিবলৈ স্থায়ী নীতি আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
আধাতে বিদ্যালয় এৰাৰ প্ৰৱণতা (২০২৪-২৫)
অসমত এনে বহু অঞ্চল দেখা যায়, য’ত কিছুমান শিশু বিদ্যালয়লৈ গ’লেও আধাতেই বিদ্যালয় এৰি দিয়ে ৷ যাৰ ফলত সাক্ষৰতাৰ হাৰত প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায় ৷ বিভিন্ন কাৰণত এই সমস্যা উদ্ভৱ হোৱা দেখা যায় ৷ যিয়ে শিক্ষাখণ্ডৰ অগ্ৰগতিত হেঙাৰ হৈ পৰে ৷
প্ৰাথমিক স্তৰ: নীতি আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি দেশৰ ২২ খন ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত আধাতে বিদ্যালয় এৰা শিশুৰ সংখ্যা একেবাৰেই কম । কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰিসংখ্য বিপৰীত ৷ অসমত আধাতে বিদ্যালয় এৰাৰ হাৰ দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ৩.৮ শতাংশ ৷
উচ্চ প্ৰাথমিক স্তৰ: আন বেছিভাগ ৰাজ্যৰ ন্যূনতম মাত্ৰাৰ তুলনাত অসমত আধাতে বিদ্যালয় এৰা শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ ৫.০% পোৱা গৈছে ৷ এই পৰিসংখ্যাই ধাৰণ ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত অসমান অগ্ৰগতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
মাধ্যমিক স্তৰ: এই স্তৰত আধাতে বিদ্যালয় এৰা শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ অতি উদ্বেগজনক ৷ অসমত ২০২৪-২৫ বৰ্ষত এই হাৰ ১৭.৫ শতাংশ ।
বিগত দশকত বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু বৈদ্যুতিকৰণৰ বৃহৎ উন্নতিৰ ফলত অসমে বিদ্যালয় ত্যাগ কৰা শিক্ষাৰ্থীৰ হাৰ হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত দ্ৰুতগতিত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । বিশেষকৈ প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত বিদ্যালয়সমূহত বিদ্যুৎযোগান, শৌচাগাৰ, ডিজিটেল সুবিধাৰ দ্ৰুত সম্প্ৰসাৰণে বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীক ধাৰণ কৰাৰ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ সংস্কাৰ ঘটিলেও অসমে এতিয়াও উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰি আছে । দশম শ্ৰেণীৰ পিছত যিহেতু নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ পৰিসৰৰ বাহিৰলৈ যায়, তাৰ ফলত আৰ্থিক বাধা, কৰ্মক্ষেত্ৰত আগতীয়া প্ৰৱেশ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে সামাজিক বাধা আদি সমস্যাই গা কৰি উঠে । এই বাধাসমূহৰ সৈতে জটিল ভূখণ্ডৰ সংমিশ্ৰণে শিক্ষাৰ অগ্ৰগতি আৰু অধিক কঠিন কৰি তোলে ।
