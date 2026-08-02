বানপীড়িতৰ বাবে ২১ কোটি টকাৰ অনুদান নীতা আম্বানীৰ; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ
উজনি অসমৰ বানপীড়িতৰ সহায়ৰ বাবে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্বনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক নীতা আম্বানীয়ে আগবঢ়ালে ২১ কোটি টকা ।
Published : August 2, 2026 at 1:56 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ উজনিৰ বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে । বহু স্থানত পানী কমিছে । অৱশ্যে এতিয়াও হাজাৰ হাজাৰ লোকে নিজৰ ঘৰখনলৈ যাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । বহুতৰ ঘৰ এতিয়াও পানীৰ তলত থকাৰ বিপৰীতে পলস আৰু মাটিয়ে পুতি পেলোৱা ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই বানাক্ৰান্তই । বানাক্ৰান্তই পুনৰ আগৰ অৱস্থা পাবলৈ সংগ্ৰাম কৰি থকাৰ সময়তে বিভিন্নজনে সাহায্য়ও আগবঢ়াইছে ।
অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিদিনে বহু লোকে উজনিৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষলৈ গৈছে আৰু যিধৰণে পাৰে সহায় কৰিছে । একেদৰে ৰাজ্য চৰকাৰকো এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত সহায়ৰ বাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, প্ৰতিষ্ঠান তথা ব্যক্তিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ অনুদান আগবঢ়াইছে ।
এইবাৰ অসমৰ বানপীড়িত ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্বনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা অধ্যক্ষ নীতা আম্বানীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ ২১ কোটি টকা আগবঢ়াইছে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত বিশিষ্ট উদ্যোগপতিগৰাকীৰ এই মহানুভৱতাৰ প্ৰশংসা কৰিছে ।
Smt. Nita Ambani, Founder and Chairperson of @ril_foundation, has always stood by the people of Assam whenever our State has faced difficult times. I fondly remember her unwavering support during the COVID-19 pandemic, when the Reliance Foundation extended timely assistance to…— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 2, 2026
এক্সৰ সমান্তৰালকৈ ফেচবুকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা অধ্যক্ষ নীতা আম্বানী ডাঙৰীয়ানীয়ে অসমৰ ৰাইজে কঠিন সময়ৰ সন্মুখীন হ'লেই সদায় আমাৰ ৰাজ্যবাসীৰ কাষত থিয় দি আহিছে । ক'ভিড-১৯ মহামাৰীৰ কঠিন সময়তো অসমবাসীৰ কাষত থিয় দি আগবঢ়োৱা তেখেতৰ অকুণ্ঠ সহযোগিতাৰ কথা আমি আজিও কৃতজ্ঞতাৰে স্মৰণ কৰোঁ ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে লিখিছে, "কালিও তেখেতে পুনৰ এবাৰ সেই সহমৰ্মিতা আৰু দায়বদ্ধতাৰ পৰিচয় দি শেহতীয়া বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ সহায়ৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ ২১ কোটি টকা আগবঢ়াইছে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ দলসমূহে বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত অক্লান্তভাৱে কাম কৰি ৰাইজক খাদ্য, জনস্বাস্থ্য সেৱা, জৰুৰীকালীন আশ্ৰয় আৰু পশুধনৰ যত্নৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় সহায় আগবঢ়াইছে । অসমবাসীৰ প্ৰতি দেখুওৱা এই সহমৰ্মিতা, সদিচ্ছা আৰু অকুণ্ঠ সহায়ৰ বাবে নীতা আম্বানী ডাঙৰীয়ানী আৰু ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনলৈ আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে শেহতীয়াভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ অসমৰ লগতে বহিঃৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট উদ্যোগতি তথা ব্যৱসায়ীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াইছে ।
লগতে পঢ়ক :
৩-৫ আগষ্টৰ ভিতৰত বন্যাৰ্তই পাব ১৫ হাজাৰকৈ টকা; সামাজিক মাধ্যম যোগে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ