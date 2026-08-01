নিশাৰী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে নগাঁৱৰ কঠীয়াতলী-কামপুৰ

নিশাৰী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে নগাঁৱৰ কঠীয়াতলী-কামপুৰ
১০-১৫ দিনে বানত বুৰি আছে নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলী, কামপুৰ আদি এলেকা ৷
Published : August 1, 2026 at 5:17 PM IST
বঢ়মপুৰ : নিশাৰী নৈৰ বাঢ়নী পানীত বিগত ১০-১৫ দিনে বুৰি আছে নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলী, কামপুৰ আদি এলেকা ৷ শনিবাৰে নৈখনৰ পানী কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পালেও বিপদ আঁতৰা নাই কৃষকৰ ।
উল্লেখ্য যে, চাৰি বছৰৰ পূৰ্বে বানে ছিগি নিয়া বঢ়মপুৰৰ ভেলেউগুৰী পঞ্চায়তৰ সাত নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ (৪৮নং ব্লক) এটা পথ আজিও মেৰামতি নোহোৱাত বহু অঞ্চললৈ হোৰাহোৰে নিশাৰী নৈৰ পানী সোমাইছে । যাৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজ ৷
স্থানীয় ৰাইজে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ভগ্ন মথাউৰিৰে পানী সোমাই কঠীয়াতলী আৰু ভেলেগুৰী পঞ্চায়তৰ বৃহৎ এলেকাৰ কৃষিভূমি নষ্ট কৰিছে । চাৰিবছৰৰ পূৰ্বে নিশাৰী নৈৰ বানে ৪৮ নং ব্লক নামৰ গাঁওখনৰ মূল পথটোক খহাই গাঁওখনক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছিল ৷ বৰ্তমান অতি বিপদজনকভাবে ৰাইজে পাৰাপাৰ কৰিব লাগে ৷ বৰ্তমান নিশাৰীৰ পানী হোৰাহোৰে সোমাই থকাত সৰুপথাৰৰ পৰা কঠীয়াতলীৰ গৰুবন্ধালৈ কৃষিভূমি পানীৰে উপচি পৰিছে ৷ যাৰ বাবে শাওন মাহত মূৰে-কপালে হাত দিছে কৃষকে ।
স্থানীয় ৰাইজে কয়,"মথাউৰি ছিগা চাৰি-পাঁচ বছৰ হ'ল । তেনেকৈয়ে পৰি আছে । মানুহৰ বহুত কষ্ট হৈছে । কোনো চৰকাৰী মানুহ অহা নাই । বহুত মানুহৰ ক্ষতি হৈছে । বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে এই সমস্যাটোক গুৰুত্ব নিদিলে ৷ ২০২২ চনত পানীয়ে আমাৰ এই ৰাস্তাটো ছিগি নিয়াৰ পাছতে এতিয়াও ৰাইজৰ সমস্যালৈ গুৰুত্ব দিয়া নাই ৷"
আন এগৰাকী লোকে কয়, "নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জিতু গোস্বামী আহিছিল । তেখেতে কৈছিলে মথাউৰিটো বনাই দিব বুলি । কিন্তু আজিলৈকে কোনো মেৰামতি হোৱা নাই । আমাৰ ইয়াত বহুত ক্ষয়-ক্ষতি হৈ আছে । খেতি-পথাৰ নষ্ট হৈ আছে । কাৰোবাৰ বেমাৰ হ'লে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় ৷ মানুহে সাঁতুৰি সাঁতুৰি পাৰ হ'ব লাগে ৷"
লগতে পঢ়ক : এইবাৰ ধেমাজিত বানৰ ধ্বংসলীলা: চকুৰ সন্মুখতে উটি গ'ল সপোনৰ ঘৰখন