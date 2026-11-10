বন বিভাগৰ দুটা পৃথক অভিযানত নটাকৈ চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ
শেহতীয়াকৈ টীয়কত চাৰিটাকৈ সন্দেহজনক চোৰাং চিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ এই খবৰ বনমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰে ৷
Published : November 10, 2026 at 3:08 PM IST
গুৱাহাটী/তেজপুৰ: ৰাজ্যৰ বনমন্ত্ৰী হিচাপে শাসনভাৰ চম্ভালাৰ দিন ধৰি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই সামাজিক মাধ্যমত সদায়েই সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷ বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰায় প্ৰতিদিনেই বিভাগটোৰ শেহতীয়া খবৰসমূহ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰি আহিছে ৷
শেহতীয়াকৈ টীয়কত চাৰিটাকৈ সন্দেহজনক চোৰাং চিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ এই খবৰ বনমন্ত্ৰী বৰুৱাই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰে ৷
Positive Headline of the Day! Protection of Rhinos Is Our Top Priority: Assam Arrests Four Suspected Poachers in Teok.. Assam is strengthening its commitment to protecting the iconic one-horned rhinoceros, with four suspected rhino poachers arrested in a special operation in the Hatishal area of Teok in Jorhat district. The operation by the Jorhat Forest Division sends a strong message that protecting our precious wildlife remains a top priority. Acting on specific intelligence inputs, forest officials apprehended the four suspects from the dense forests of Barluit. According to preliminary information, one of the arrested men sustained injuries after being attacked by a rhinoceros. Personnel from Teok and Lahdoigarh police stations have also reached the area, while an operation is underway. The four suspects are reportedly from different parts of Assam: Gohpur, Narayanpur and Jajimukh. The Hatishal area and its surrounding landscapes have witnessed the movement of several one-horned rhinoceroses in recent years, making vigilance and effective protection especially important. Every rhino is precious to Assam’s natural heritage. Protecting these magnificent animals requires strong field-level vigilance, timely intelligence, coordinated action and strict measures against wildlife crime. Our forest personnel play a vital role in safeguarding these vulnerable animals and their habitats. We must continue to strengthen conservation efforts and ensure that no attempt to harm our wildlife goes unchecked. At the same time, communities living near rhino habitats can contribute by sharing timely information with forest authorities and supporting responsible wildlife protection. The one-horned rhinoceros is one of Assam’s greatest natural treasures. Its protection is not merely a conservation responsibility; it is our collective duty and a commitment to future generations. Every rhino matters. Every life is worth protecting. The protection of Assam’s rhinos will always remain our top priority. #JayantaMallabaruah— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) November 10, 2026
বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে কয়, ‘‘অসম বিখ্যাত এশিঙীয়া গঁড়ৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসমে নিজৰ দায়বদ্ধতাক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে । এই প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে যোৰহাট জিলাৰ টীয়কৰ হাতীশালত এক বিশেষ অভিযান চলাই চোৰাং চিকাৰীৰ সন্দেহত চাৰিজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । আমাৰ বহুমূলীয়া বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষা আমাৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ হৈ থকা কথাটো পুনৰবাৰ যোৰহাট বন বিভাগে চলোৱা এই অভিযানৰ জৰিয়তে স্পষ্ট হৈ পৰিছে ৷’’
চোৰাংচোৱাৰ পৰা তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত বিভাগে এই অভিযান চলাইছিল ৷ বন বিভাগৰ দলটোৱে বৰলুইতৰ ঘন বনাঞ্চলৰ পৰা এই চাৰিজন সন্দেহযুক্ত লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, ধৃত চাৰিজনীয়া দলটোৰ মাজৰ এজন গঁড়ৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে । টীয়ক আৰু লাহদৈগড় থানাৰ আৰক্ষীও ইতিমধ্যে উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈছে আৰু অধিক তথ্য লাভৰ আশাৰে অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে ৷
তথ্য অনুসৰি, এই চাৰিজন সন্দেহযুক্ত লোক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যেনে - গহপুৰ, নাৰায়ণপুৰ আৰু জাজীমুখৰ বাসিন্দা । শেহতীয়া বছৰবোৰত হাতীশাল অঞ্চলৰ লগতে ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চসমূহতো এশিঙীয়া গঁড়ৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰা হৈছিল ৷ যাৰ বাবে অঞ্চলটোত গঁড়ৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাটো বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পোষ্টটোত উল্লেখ কৰে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে, ‘‘প্ৰতিটো গঁড় অসমৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্যৰ বাবে অমূল্য । এই জীৱ-জন্তুবোৰক সুৰক্ষা দিবলৈ স্থলভাগত সঠিক চোৰাংচোৱাগিৰি, সময়োপযোগী আৰু সঠিক তথ্য, সমন্বিত ব্যৱস্থাৰ লগতে বন্যপ্ৰাণী অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন । আমাৰ বনকৰ্মীসকলে এই বিপন্ন প্ৰাণী আৰু ইহঁতৰ বাসস্থান সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।’’
‘‘আমি সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টাক অধিক শক্তিশালী কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ ক্ষতি হ’ব পৰা যিকোনো প্ৰচেষ্টাৰ বিৰুদ্ধে যাতে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰি, সেয়া নিশ্চিত কৰিব লাগিব । তদুপৰি গঁড়ৰ বাসস্থানৰ ওচৰত বাস কৰা লোকসকলে বন বিষয়াসকলক সময়মতে সঠিক তথ্য প্ৰদানেৰে বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দায়িত্বশীলভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰে ৷’’ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ৷
উল্লেখ্য যে, এশিঙীয়া গঁড় অসমৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ প্ৰাকৃতিক সম্পদ । ইয়াক সুৰক্ষিত কৰাটো কেৱল সংৰক্ষণৰ কথা নহয় ৷ ই আমাৰ সামূহিক কৰ্তব্য আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা । প্ৰতিটো গঁড়েই গুৰুত্বপূৰ্ণ । প্ৰতিটো জীৱন ৰক্ষা কৰিব লাগিব । অসমৰ গঁড়ৰ সুৰক্ষা সদায় আমাৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ হৈ থাকিব বুলি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই পোষ্টটোৰ শেষত উল্লেখ কৰে ।
সোণাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত মাৰণাস্ত্ৰসহ পাঁচটাকৈ সন্দেহযুক্ত চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ
আনহাতে, শোণিতপুৰ জিলাৰ সোণাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যতো বন বিভাগৰ আন এক অভিযান চলে ৷ বিভাগৰ এই অভিযানত অভয়াৰণ্যখনৰ গেলগেলিৰ দুৰ্গম অঞ্চলৰ পৰা মাৰণাস্ত্ৰসহ পাঁচটাকৈ সন্দেহযুক্ত চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হয় ৷
তথ্য অনুসৰি, কালামাটি বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা বনকৰ্মীৰ এটা দলে মঙলবাৰে অভয়াৰণ্যখনত অভিযান চলাই লোককেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । বন বিভাগৰ সূত্ৰ অনুসৰি, দীৰ্ঘদিন ধৰি অভয়াৰণ্যখনৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি এই লোককেইজনে বনৰীয়া জীৱ-জন্তু চিকাৰ কৰি আহিছিল ৷
বন বিভাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোককেইজন ক্ৰমে - হাপন চৰেণ, তালা চৰেণ, মণ্টি মুৰ্মু, চামাটো চৰেণ আৰু মংগল হাছদা ৷ অভিযানকালত বন বিভাগে এটা হস্তনিৰ্মিত বন্দুক আৰু কেইবাটাও চোকা অস্ত্ৰ জব্দ কৰে । জব্দকৃত বন্দুকটো হাপন চৰেণৰ ৷
উল্লেখ্য যে, সোণাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য শোণিতপুৰ জিলাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক সম্পদ । হিমালয়ৰ পাদদেশত অৱস্থিত এই অভয়াৰণ্যখন জৈৱ-বৈচিত্ৰৰ দিশৰ পৰাও বিশেষভাৱে পৰিচিত । প্ৰায় ২২০ বৰ্গকিলোমিটাৰ এলেকাজুৰি বিস্তৃত অভয়াৰণ্যখন হাতী, বাঘ, নাহৰফুটুকী, হৰিণ, বনৰীয়া গাহৰি, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই আৰু আন বহু বন্যপ্ৰাণীৰ বাসস্থান । অসমৰ বনাঞ্চল আৰু বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সোণাই-ৰূপাইৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছে ।
কিন্তু শেহতীয়াকৈ অভয়াৰণ্যখনত বেদখল আৰু চোৰাং চিকাৰৰ অভিযোগে বন বিভাগৰ বাবে নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে । কিছুদিন পূৰ্বে বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই অভয়াৰণ্যখন পৰিদৰ্শন কৰি বেদখলকাৰী আৰু চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সকীয়নি দিছিল । তাৰ কিছুদিন পিছতে বিভাগে অভয়াৰণ্যখনত অভিযান চলাই এই সফলতা লাভ কৰে ৷
আনহাতে, এই ঘটনাৰ পিছতে কালামাটি বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত একাংশ স্থানীয় লোক উপস্থিত হৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে । বন বিভাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আটাইকেইজনকে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । অভয়াৰণ্যখনত বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আৰু চোৰাং চিকাৰ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগৰ পদক্ষেপ এতিয়া বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: কৱচ নিৰ্মাণৰ সময়ত শিল্পীসকল জ্ঞাতই নাছিল যে এইবোৰ তেওঁলোকে ৰামায়ণৰ বাবে কৰি আছে!