আপোচ কৰা নহ’ব, এইখন নতুন অসম : বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী
অসমৰ কাছাৰ, ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ জিলা চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ সৈতে ২৬৭.৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত সংযোজিত হৈ আছে ৷
Published : October 28, 2026 at 1:10 PM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ সীমামুৰীয়া জিলা ধুবুৰীত পুনৰ নটাকৈ অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ ৷ দীৰ্ঘদিনৰে পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে অবৈধভাৱে অসমত প্ৰৱেশ কৰা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷ অৱশ্যে সুৰুঙা পালেই আইনৰ পৰিধি ভাঙি এইসকল লোকে অসমত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাই আহিছে ৷
এনেদৰে অসমত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলোৱা বহু বাংলাদেশী নাগৰিকক নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰি আহিছে ৷ শেহতীয়াকৈ অবৈধভাৱে আহি অসমৰ ধুবুৰী জিলাত প্ৰৱেশ কৰা নজনকৈ বাংলাদেশী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ সম্প্ৰতি এই নজনীয়া দলটোক সীমান্ত সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা বিএছএফক গতাই দিয়া হৈছে ৷
Last stop: Dhubri. Next step: expulsion. Nine illegal infiltrators have been handed over to @BSF_India for expulsion through the India-Bangladesh border. The message is simple: cross illegally, face the law. Firm borders. Zero compromise. Yeh Naya Assam hai. https://t.co/dnTnOIQ6s6— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 27, 2026
ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে নিশা এই সম্পৰ্কে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এক পোষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ পোষ্টটোত এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায় হৈছে এই দলটোক ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ খেদি পঠিওৱা ৷
ইতিমধ্যে তেওঁলোকক সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ অধীনলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে ৷ এই সুৰক্ষা বাহিনীয়ে দলটোক ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰে দেশৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই পঠিওৱাৰ ৰাস্তা দেখুৱাব ৷ অৱশ্যে এই ঘটনা ধুবুৰী জিলাৰ কোনটো অঞ্চলৰ সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই পোষ্টটোত এই কথাও উল্লেখ কৰে, ‘‘এয়া এক স্পষ্ট বাৰ্তা ৷ অবৈধভাৱে সীমান্ত পাৰ হ’লে আইনৰ সন্মুখীন হ'ব । সীমা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ স্থিতি, কোনোধৰণৰ আপোচ কৰা নহ’ব ৷ এয়াই নতুন অসম ৷’’
উল্লেখ্য যে, অসমৰ কাছাৰ, ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ জিলাই চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ সৈতে ২৬৭.৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত সংযোজিত হৈ আছে ৷
ৰাজ্যখনৰ শ্ৰীভূমিৰ সূতাৰকান্দি অঞ্চলত এটা সংহত চেকপোষ্ট (আইচিপি) আছে । উত্তৰ-পূব ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত এনেধৰণৰ মুঠ তিনিটাকৈ সংহত চেকপোষ্ট আছে ৷ বাকী দুটা মেঘালয়ৰ ডাউকী আৰু ত্ৰিপুৰাৰ আখৌৰাত অৱস্থিত । বাকী থকা চেকপোষ্টটো অসমৰে ভাৰত-ভূটান সীমান্তৰ তামুলপুৰ জিলাৰ দৰঙাত আছে ৷
লগতে পঢ়ক: মণিপুৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দুটাকৈ সফল অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, বিস্ফোৰক জব্দ