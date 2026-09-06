বিশ্বনাথ আৰক্ষীৰ জালত ৯ অবৈধ বাংলাদেশী, অসম অবৈধ নাগৰিকৰ বাসভূমি নহয় : আৰক্ষী

বিশ্বনাথ আৰক্ষীৰ জালত ৯ অবৈধ বাংলাদেশী, অসম অবৈধ নাগৰিকৰ বাসভূমি নহয় : আৰক্ষী
৯ গৰাকী অবৈধ নাগৰিকক আটক ৷ প্ৰয়োজনীয় আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ঘোষণা বিশ্বনাথ আৰক্ষীৰ ৷
Published : September 6, 2026 at 8:22 PM IST
বিশ্বনাথ : অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ বিশ্বনাথ আৰক্ষীয়ে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত চলোৱা অভিযানত ৯ গৰাকী বিদেশী বুলি ঘোষিত লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, আটকাধীন লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰে পৰা বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ চলা গোচৰ/নথি আছিল ৷
আৰক্ষীৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, আটকাধীন লোকসকলৰ ভিতৰত আছে চুলিবৰিৰ চুংলিবিল গাঁৱৰ নাবিজাল খাতুন ৷ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে BNC/D/411/2016 নম্বৰৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন আছে আৰু D/Full C. No. Tzp(B)/06/164, তাৰিখ 09.01.2006ৰ নথি আছে ।
উত্তৰ জিনজিয়া গাঁৱৰ চাহাৰা খাতুনক আটক কৰা হৈছে ৷ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে BNC/FT/861/2016 নং গোচৰ আৰু FT C/No. 206/10 নম্বৰৰ নথি আছে । একেদৰে বিজুলী জাৰণি গাঁৱৰ মামণি বেগম আটক ৷ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে BNC/FT/565/2016 নং গোচৰ আৰু FT C/No. 476/07 নম্বৰৰ নথি আছে ।
মৰাণ গাঁৱৰ ৰহিমা বেগম নামৰ মহিলাক আটক ৷ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে BNC/D/1556/2016 নং গোচৰ আৰু D/Full C/No. Tzp(B)/98/1276, তাৰিখ 27/11/1998ৰ নথি আছে । আনহাতে নিজ বাঘমাৰীৰ পৰা চম্পাফুল খাতুনক আটক ৷ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে BNC/D/428/2016 নং গোচৰ আৰু D/Full C/No. Tzp(B)/06/413 তাৰিখ 30/01/2006ৰ নথি আছে ।
চুংলিবাৰী/গুটিবাৰী (বৰ্তমান জিনজিয়া) পৰা আটক কৰা হৈছে ফাতেমা খাতুন ওৰফে ফাতেমা খাতুনক ৷ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে BNC/FT/729/16 নং গোচৰ আৰু FT C/No. 337/10 নম্বৰৰ নথি আছে । ঠিক একেদৰে গুটিবাৰী গাঁৱৰ আকবৰ আলী ওৰফে আকবৰ আলীক আটক ৷ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে BNC/FT/939/2016 নং গোচৰ আৰু FT C/No. 36/10 নম্বৰৰ নথি আছে ।
বৰজাৰণি গাঁৱৰ নুৰজামাল শ্বেখ নামৰ ব্যক্তিজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে BNC/FT/451/2016 নং গোচৰ আৰু FT C/No. 1165/10 নম্বৰৰ নথি আছে। একেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিৰ চাহিদা খাতুনক আটক ৷ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে D.C C/No. 715/2012 আৰু S.P. C/No. 986/98 নম্বৰৰ নথি আছে ।
দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ওপৰত উল্লেখ কৰা আটাইকেইগৰাকী বিদেশী হিচাপে চিহ্নিত ব্যক্তি । তেওঁলোকক আটক কৰাৰ পাছত প্ৰয়োজনীয় আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰে ।
বিশ্বনাথ জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক আছিফ আহমেদে কয়, "আটকাধীন লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচলিত আইন অনুসৰি পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । অবৈধ বিদেশী আৰু আইনবিৰোধী কাৰ্যকলাপ আৰু জিলাখনত সন্দেহজনকভাৱে বসবাস কৰা লোকসকলৰ নথি-পত্ৰ আৰু নাগৰিকত্বৰ তথ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজন অনুসৰি অধিক অভিযান চলোৱা হ'ব ৷"
উল্লেখ্য যে, শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ সকলো জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে অনুষ্ঠিত বৈঠকত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছিল । ইয়াৰ পিছতে বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষীয়েও জিলাখনত অবৈধ বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।
লগতে পঢ়ক: মৎস্য উৎপাদনত আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ দিশে অসম : যোৱাবছৰ ৫.৪৯ লাখ মেট্ৰিক টন মাছৰ উৎপাদন