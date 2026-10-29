কাজিৰঙাৰ মাজত নৈশ বাছত প্ৰসৱ বেদনা, দেৱদূতৰ ৰূপত চালক-যাত্ৰী
চলন্ত নৈশ বাছত প্ৰসৱ বেদনা হোৱা মহিলাক চালক আৰু যাত্ৰীয়ে সুকলমে কৰালে প্ৰসৱ । চিকিৎসালয়লৈ পঠিওৱাৰ লগতে কৰিলে আৰ্থিক সহায় ।
Published : October 29, 2026 at 6:14 PM IST
যোৰহাট: চলন্ত নৈশ বাছত হঠাতে এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ প্ৰসৱ বেদনা! মাজনিশা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নাই কোনো হাস্পতাল, নাই কোনো চিকিৎসক । চাৰিওফালে কেৱল নিস্তব্ধতা । তেনে এক জটিল সংকটৰ সময়ত বাছৰ চালক, কৰ্মচাৰী আৰু সহ-যাত্ৰীসকলে অনন্য মানৱতা দেখুৱালে।
দেৱদূত সাজি তেওঁলোকে নৈশ বাছৰ ভিতৰতে সুকলমে মহিলাগৰাকীৰ সন্তান প্ৰসৱ কৰালে। কাজিৰঙাত সংঘটিত এই হৃদয়স্পৰ্শী ঘটনাই মানৱতা যে এতিয়াও জীয়াই আছে সেই কথা পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে ।
ঘটনাৰ বিৱৰণি মতে, 'আইদেউজান' নামৰ এখন নৈশ বাছ গুৱাহাটীৰ পৰা যাত্ৰী লৈ ডিব্ৰুগড় অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল । জাগীৰোডৰ পৰা মাৰ্জিনা বেগম আৰু তেওঁৰ স্বামী এই বাছখনত উঠিছিল । নিশা সকলো যাত্ৰী যেতিয়া গভীৰ টোপনিত মগ্ন আছিল, ঠিক তেনে সময়তে কাজিৰঙা অঞ্চল সোমোৱাৰ পাছতে মাৰ্জিনা বেগমৰ তীব্ৰ প্ৰসৱ বেদনা আৰম্ভ হয় । পত্নীৰ আৰ্তনাদ দেখি স্বামী কিং কৰ্তব্যবিমূঢ় হৈ পৰে ।
পৰিস্থিতিৰ গুৰুত্ব বুজি উঠি বাছখনৰ চালকজনে পলম নকৰি গাড়ীখন এক নিৰাপদ স্থানত ৰখাই দিয়ে । ইয়াৰ পিছতে বাছৰ চালক, কৰ্মচাৰী আৰু সহ-যাত্ৰীসকলে তৎপৰতা দেখুৱাই বাছৰ ভিতৰতে সন্তান প্ৰসৱৰ বাবে এক উপযুক্ত পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰি দিয়ে ।
সকলোৰে উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টা আৰু সহায়ত ক্ষন্তেক সময়ৰ ভিতৰতে নৈশ বাছখনৰ ভিতৰতে মাৰ্জিনা বেগমে এটি সন্তান প্ৰসৱ কৰে । সম্প্ৰতি নৱজাতক আৰু মাতৃ দুয়োগৰাকীৰে স্বাস্থ্য সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
অৱশ্যে প্ৰসৱৰ পিছতেই নৱজাতক আৰু মাতৃগৰাকীক জৰুৰীকালীন প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন আছিল । মাজনিশা হাবিৰ মাজত কেনেকৈ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব, তাক লৈ বাছৰ কৰ্মচাৰীসকল প্ৰথমতে কিছু বিপাঙত পৰিছিল যদিও চালক আৰু হেণ্ডিমেনজনৰ তৎপৰতাত লগে লগে এখন এম্বুলেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । দুয়োকে সুৰক্ষিতভাৱে ওচৰৰে এখন চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
কেৱল সেয়াই নহয়, মানৱতাৰ এক চূড়ান্ত নিদৰ্শন দাঙি ধৰি বাছখনৰ চালক, কৰ্মচাৰী আৰু যাত্ৰীসকলে মিলি এটা পুঁজি সংগ্ৰহ কৰে আৰু নৱজাতকৰ ভৱিষ্যতৰ মংগলৰ বাবে নগদ ৫ হাজাৰ টকা আৰ্থিক সহায় হিচাপে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ হাতত তুলি দিয়ে । বিপদৰ সময়ত 'আইদেউজান' বাছখনৰ কৰ্মচাৰী আৰু যাত্ৰীসকলে দেখুওৱা এই ক্ষিপ্ৰতা, উদাৰতা আৰু মানৱীয়তাই এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তীব্ৰ চৰ্চা আৰু প্ৰশংসা লাভ কৰিছে ।