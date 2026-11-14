৫ হাজাৰ টকাৰে ব্যৱসায়ৰ আৰম্ভণি, আজি সফল উদ্যমী গুৱাহাটীৰ আকাংক্ষা দাস
বেংগালুৰুৰ চাকৰি এৰি ৫ হাজাৰ টকাৰে ‘বাটাৰ বে’ আৰম্ভ কৰি ১১টা ফ্লেভাৰৰ মাখনেৰে স্বাৱলম্বী হৈছে এগৰাকী যুৱতী । কুলগীতা সাউদৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : November 14, 2026 at 6:05 PM IST
গুৱাহাটী: সপোন পূৰণ কৰিবলৈ মনত যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তেন্তে কম মূলধনেৰেও সফলতাৰ শিখৰত উপনীত হ'ব পাৰি । এই কথা গুৱাহাটীৰ এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত যুৱতী আকাংক্ষা দাসে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে । নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ফেশ্বন টেকন'লজি (এনআইএফটি)-ৰ স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী আকাংক্ষাই কেইবাটাও আগশাৰীৰ কৰ্পৰেট প্ৰতিষ্ঠানত ৫-৬ বছৰ ধৰি চাকৰি কৰিছিল ।
কিন্তু বেংগালুৰুৰ বিলাসী জীৱন আৰু আকৰ্ষণীয় চাকৰি এৰি তেওঁ নিজৰ গৃহ চহৰ গুৱাহাটীলৈ উভতি আহে । উভতি আহি মাত্ৰ ৫ হাজাৰ টকাতকৈও কম মূলধনেৰে ঘৰৰ পাকঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰা তেওঁৰ 'বাটাৰ বে' নামৰ মাখন ব্ৰেণ্ডটোৱে আজি তেওঁক এগৰাকী সফল তথা স্বাৱলম্বী উদ্যমী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ।
কৰ্প'ৰেট জীৱনৰ ব্যস্ততাৰ পৰা মাখন বনোৱাৰ ধাৰণালৈ
খাদ্যৰ প্ৰতি সৰুৰে পৰা বিশেষ আগ্ৰহ থকা আকাংক্ষাই মাকক ঘৰতে বিভিন্ন ফ্লেভাৰ মিহলাই মাখন বনোৱা দেখিছিল । আকাক্ষাই জনোৱা অনুসৰি যেতিয়া তেওঁ বেংগালুৰুত কৰ্প'ৰেট জগতত কাম কৰি আছিল, তেতিয়া পুৱাৰ আহাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ তেওঁৰ হাতত বিশেষ সময় নাছিল । সেই ব্যস্ত সময়ছোৱাত তেওঁ ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰা ফ্লেভাৰযুক্ত মাখনেৰে ব্ৰেড বা কণী ভাজি খাই কামলৈ গৈছিল ।
আকাংক্ষাই উপলব্ধি কৰিছিল যে আজিৰ ব্যস্ত জীৱনত মানুহক এনে কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন যিবোৰ কম সময়তে বনাই খাব পাৰি আৰু লগতে সোৱাদতো নতুনত্ব থাকে । মানুহৰ এই চাহিদা আৰু নিজে কিবা এটা স্বতন্ত্ৰভাৱে কৰাৰ হেঁপাহে তেওঁক ফেশ্বন জগতৰ পৰা খাদ্য ব্যৱসায়লৈ লৈ আহে ।
প্ৰত্যাহ্বান নেওচি পাকঘৰৰ পৰা ব্যৱসায়ৰ আৰম্ভণি
ফেশ্বন ডিজাইনিঙৰ ছাত্ৰী হৈ খাদ্য উদ্যোগত ভৰি দিয়াটো আকাংক্ষাৰ বাবে প্ৰথম অৱস্থাত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক আৰু কিছু ভয়লগা আছিল । কোনো আনুষ্ঠানিক ৰন্ধন প্ৰশিক্ষণ নথকা সত্ত্বেও তেওঁ মাকৰ পৰা শিকা কৌশলকে মূলধন হিচাপে লৈ আগবাঢ়ে ।
চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত তেওঁ মাত্ৰ ৫ হাজাৰতকৈও কম টকা খৰচ কৰি ঘৰৰ পাকঘৰতে ম'হৰ ক্ৰীমৰ পৰা মাখন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰে । প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ নিজৰ ভনীয়েকৰ কেফেত গ্ৰাহকসক এই মাখনৰ সোৱাদ ল'বলৈ দিছিল । গ্ৰাহকৰ পৰা লাভ কৰা অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি আৰু প্ৰশংসাই তেওঁক এই কামটো বহল ভিত্তিত আগবঢ়াই নিবলৈ সাহস যোগায় ।
'বাটাৰ বে'-ৰ ১১টা ভিন্ন ফ্লেভাৰ আৰু গ্ৰাহকৰ পছন্দ
প্ৰথম অৱস্থাত মাত্ৰ ৫টা ফ্লেভাৰেৰে আৰম্ভ কৰা 'বাটাৰ বে'ত বৰ্তমান মিঠা আৰু নিমখীয়াকে ধৰি মুঠ ১১টা আকৰ্ষণীয় সোৱাদৰ মাখন উপলব্ধ । এই সন্দৰ্ভত আকাংক্ষাই কয়,"গ্ৰাহকে যাতে পুৱা, দুপৰীয়া আৰু নিশাৰ আহাৰত এই মাখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ফ্লেভাৰসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।"
তেওঁ কয়,"ইয়াৰ ভিতৰত 'কোৰিয়ান চিলি অইল বাটাৰ' আৰু 'ছান ড্ৰাইড টমেটো বাটাৰ'ৰ চাহিদা বজাৰত সৰ্বাধিক । ইয়াৰ উপৰি মিঠা খাই ভালপোৱা লোকসকলৰ বাবে বিশেষভাৱে 'ছল্টেড কেৰামেল বাটাৰ' প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।"
সকলো শ্ৰেণীৰ গ্ৰাহকৰ বাবে উপলব্ধ পেকেট আৰু মূল্য
নতুন গ্ৰাহকে যাতে কম খৰচতে বিভিন্ন ফ্লেভাৰৰ সোৱাদ ল'ব পাৰে, তাৰ বাবে আকাংক্ষাই মাখনসমূহ তিনিটা পৃথক আকাৰত বজাৰত মুকলি কৰিছে—
- ট্ৰায়েল পেক: ইয়াত যিকোনো ৩টা ফ্লেভাৰৰ সৰু পেকেট থাকে, যাৰ মূল্য মাত্ৰ ৩২০ টকা ।
- ১৫০ গ্ৰাম : ইয়াৰ মূল্য ৩৮০ টকা ।
- ফেমিলি পেক: পৰিয়ালৰ বাবে উপযোগী এই ডাঙৰ পেকেটটোৰ মূল্য ৬৫০ টকা ।
তেওঁৰ এই সামগ্ৰীবোৰ বৰ্তমান গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰদৰ্শনীবোৰত বিক্ৰী কৰাৰ লগতে ইষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তেই অনলাইন অৰ্ডাৰ লাভ কৰে ।
ভৱিষ্যতৰ সপোন আৰু লক্ষ্য:
আকাংক্ষা দাসে কয় যে মাহিলী উপাৰ্জনেৰে নিজকে সম্পূৰ্ণ স্বাৱলম্বী কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে । বৰ্তমান তেওঁ মাখন বনাবলৈ প্ৰয়োজনীয় ম'হৰ ক্ৰীম উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ম'হৰ খুটিৰ পৰা পৰা সংগ্ৰহ কৰে যদিও অনাগত দিনত নিজেই ক্ৰীম প্ৰস্তুত কৰাৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে । গুৱাহাটীৰ এটা সৰু পাকঘৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা 'বাটাৰ বে' ব্ৰেণ্ডটোক ভৱিষ্যতে ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাই হৈছে এইগৰাকী অসমীয়া যুৱতীৰ মূল লক্ষ্য ।
'বাটাৰ বে' আজি আকাংক্ষা দাসৰ আত্মনিৰ্ভৰতাৰ পৰিচয় । তেওঁৰ এই যাত্ৰাই, সফলতাৰ বাবে সদায় বৃহৎ মূলধনৰ প্ৰয়োজন নহয় সেই কথা সদৰী কৰিছে । ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন মাথোঁ নতুন চিন্তা, আত্মবিশ্বাস আৰু কাম কৰাৰ সাহস ।
শৰৎ শৰ্মাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত...