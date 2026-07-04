শাৰীৰিক অক্ষমতা নেওচি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰত জিলিকিল নিবিড় শ্ববনম মালাং

শাৰীৰিক অক্ষমতা নেওচি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰত জিলিকিল নিবিড় শ্ববনম মালাং
শাৰীৰিক অক্ষমতা কেতিয়াও সপোনৰ হেঙাৰ নহয় । মৰিগাঁৱৰ এগৰাকী কন্যাৰ অন্যন্য সফলতা ।
Published : July 4, 2026 at 8:02 PM IST
মৰিগাঁও: অদম্য মনোবল, কঠোৰ সাধনা আৰু আত্মবিশ্বাস থাকিলে শাৰীৰিক অক্ষমতাও জীৱন পথৰ হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে, এই কথাষাৰকে যেন প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে মৰিগাঁও জিলাৰ কন্যা নিবিড় শ্ববনম মালাঙে ।
মৰিগাঁও জিলাৰ বাছনাঘাটৰ জিকেবি কলেজৰ প্ৰবক্তা বিজু কোঁৱৰ আৰু ভাগ্যশ্ৰী দাসৰ কন্যা নিবিড়ে উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুৰকীত ২৬ৰ পৰা ২৮ জুনলৈ অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় যোগাসন প্ৰতিযোগিতাত অসাধাৰণ কৃতিত্ব দেখুৱাই ৰূপৰ পদক লাভ কৰে । দেশৰ ২২খন ৰাজ্যৰ ৭০০ৰো অধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাৰ নাম উজ্বলাই তোলাত নিবিড় সক্ষম হৈছে ।
শাৰীৰিক অক্ষমতা তেওঁৰ পৰিচয় নহয়, তেওঁৰ প্ৰকৃত পৰিচয় হৈছে অদম্য সাহস, অক্লান্ত অধ্যৱসায় আৰু অসীম আত্মবিশ্বাস । প্ৰতিটো পদক্ষেপে তেওঁ দেখুৱাইছে সীমাবদ্ধতা শৰীৰত থাকিব পাৰে, কিন্তু সপোন আৰু সংকল্পৰ কোনো সীমা নাথাকে ।
যোগাসনতেই নহয়, সংগীত আৰু অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰতো নিজৰ প্ৰতিভাৰ উজ্জ্বল ৰাখি নিবিড়ে বহুজনৰ হৃদয় জয় কৰি আহিছে । তেওঁৰ বহুমুখী প্ৰতিভাই নতুন প্ৰজন্মক অধ্যৱসায়, শৃংখলা আৰু আত্মবিশ্বাসৰ এক অনন্য শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে ।
নিবিড়ৰ এই গৌৰৱোজ্জ্বল সফলতাত মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন দল-সংগঠন, শুভাকাংক্ষী আৰু সচেতন নাগৰিকে আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । নিবিড়ৰ ইয়াতেই শেষ নহয় সফলতাৰ যাত্ৰা । এই উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শনৰ বাবে নিবিড় শ্ববনম মালাংএ অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহত থাইলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগাসন প্ৰতিযোগিতাত ভাৰত তথা অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে । এয়া কেৱল নিবিড়ৰ ব্যক্তিগত সফলতা নহয়, সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত ।
মৰিগাঁৱৰ এই সাহসী কন্যাই এতিয়া শাৰীৰিক অক্ষমতা সপোন দেখা ল'ৰা-ছোৱালীৰ বাবে আশাৰ দীপশিখা । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চতো তেওঁ একে ধৰণে দেশ আৰু ৰাজ্যৰ গৌৰৱ বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশাবাদী মৰিগাঁওবাসী ।