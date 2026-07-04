ETV Bharat / state

শাৰীৰিক অক্ষমতা নেওচি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰত জিলিকিল নিবিড় শ্ববনম মালাং

শাৰীৰিক অক্ষমতা কেতিয়াও সপোনৰ হেঙাৰ নহয় । মৰিগাঁৱৰ এগৰাকী কন্যাৰ অন্যন্য সফলতা ।

Nibir Shwabonam Malang won the silver medal in National Yoga Championship
শাৰীৰিক অক্ষমতা নেওচি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰত জিলিকিল নিবিড় শ্ববনম মালাং (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 4, 2026 at 8:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: অদম্য মনোবল, কঠোৰ সাধনা আৰু আত্মবিশ্বাস থাকিলে শাৰীৰিক অক্ষমতাও জীৱন পথৰ হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে, এই কথাষাৰকে যেন প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে মৰিগাঁও জিলাৰ কন্যা নিবিড় শ্ববনম মালাঙে ।

মৰিগাঁও জিলাৰ বাছনাঘাটৰ জিকেবি কলেজৰ প্ৰবক্তা বিজু কোঁৱৰ আৰু ভাগ্যশ্ৰী দাসৰ কন্যা নিবিড়ে উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুৰকীত ২৬ৰ পৰা ২৮ জুনলৈ অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় যোগাসন প্ৰতিযোগিতাত অসাধাৰণ কৃতিত্ব দেখুৱাই ৰূপৰ পদক লাভ কৰে । দেশৰ ২২খন ৰাজ্যৰ ৭০০ৰো অধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাৰ নাম উজ্বলাই তোলাত নিবিড় সক্ষম হৈছে ।

শাৰীৰিক অক্ষমতা নেওচি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰত জিলিকিল নিবিড় শ্ববনম মালাং (ETV Bharat Assam)

শাৰীৰিক অক্ষমতা তেওঁৰ পৰিচয় নহয়, তেওঁৰ প্ৰকৃত পৰিচয় হৈছে অদম্য সাহস, অক্লান্ত অধ্যৱসায় আৰু অসীম আত্মবিশ্বাস । প্ৰতিটো পদক্ষেপে তেওঁ দেখুৱাইছে সীমাবদ্ধতা শৰীৰত থাকিব পাৰে, কিন্তু সপোন আৰু সংকল্পৰ কোনো সীমা নাথাকে ।

যোগাসনতেই নহয়, সংগীত আৰু অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰতো নিজৰ প্ৰতিভাৰ উজ্জ্বল ৰাখি নিবিড়ে বহুজনৰ হৃদয় জয় কৰি আহিছে । তেওঁৰ বহুমুখী প্ৰতিভাই নতুন প্ৰজন্মক অধ্যৱসায়, শৃংখলা আৰু আত্মবিশ্বাসৰ এক অনন্য শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে ।

নিবিড়ৰ এই গৌৰৱোজ্জ্বল সফলতাত মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন দল-সংগঠন, শুভাকাংক্ষী আৰু সচেতন নাগৰিকে আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । নিবিড়ৰ ইয়াতেই শেষ নহয় সফলতাৰ যাত্ৰা । এই উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শনৰ বাবে নিবিড় শ্ববনম মালাংএ অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহত থাইলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগাসন প্ৰতিযোগিতাত ভাৰত তথা অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে । এয়া কেৱল নিবিড়ৰ ব্যক্তিগত সফলতা নহয়, সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত ।

মৰিগাঁৱৰ এই সাহসী কন্যাই এতিয়া শাৰীৰিক অক্ষমতা সপোন দেখা ল'ৰা-ছোৱালীৰ বাবে আশাৰ দীপশিখা । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চতো তেওঁ একে ধৰণে দেশ আৰু ৰাজ্যৰ গৌৰৱ বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশাবাদী মৰিগাঁওবাসী ।

লগতে পঢ়ক: বিদ্যালয়ৰ শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ নামত দুৰ্নীতি কৰিছে কোনে ?

জিএমচিএইছত ভয়ংকৰ কাণ্ড : নাৰ্ছে জ্বৰ হোৱা ৰোগীক দিলে বৃক্ক ৰোগৰ বেজী

TAGGED:

ৰাষ্ট্ৰীয় যোগাসন প্ৰতিযোগিতা
নিবিড় শ্ববনম মালাং
মৰিগাঁও
ইটিভি ভাৰত অসম
NATIONAL YOGA CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.