ETV Bharat / state

আলফা (স্বাধীন)ৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাসহ ৫ জনৰ বিৰুদ্ধে NIAৰ অভিযোগনামা

গুৱাহাটীত ১৫ আগষ্টত সংঘটিত হোৱা আই ই ডি উদ্ধাৰৰ গোচৰৰ সন্দৰ্ভত এই অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে ।

ULFA I chief Paresh Baruah
আলফা (স্বাধীন)ৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাসহ ৪ জনৰ বিৰুদ্ধে NIAৰ অভিযোগনামা (Source : ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 17, 2026 at 10:31 AM IST

|

Updated : October 17, 2026 at 11:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : আলফা (স্বাধীন)ৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাসহ ৫ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চমুকৈ এন আই এই অভিযোগনামা দাখিল কৰে ।

এন আই এৰ তথ্য অনুসৰি ২০২৪ চনৰ ১৫ আগষ্টত গুৱাহাটীৰ পানবজাৰৰ মতিলাল নেহৰু পথত এই বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই গোচৰত গুৱাহাটীৰ বিশেষ আদালতত অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে ।

ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ বিভিন্ন ধাৰা, অবৈধ কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) আইন, বিস্ফোৰক পদাৰ্থ আইন আদিৰ অধীনত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ২০২৪ চনৰ ১৬ আগষ্টত গুৱাহাটীৰ পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হোৱা এই গোচৰটো পৰৱৰ্তী সময়ত ২০২৫ চনৰ ২৭ ফেব্ৰুৱাৰীত এন আই এই তদন্তৰ দায়িত্ব লয় ।

এক চৰকাৰী বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে নিষিদ্ধঘোষিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আলফা (স্বাধীনৰ)ৰ অধ্যক্ষ তথা স্বঘোষিত মুখ্য সেনাধ্যক্ষ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ এন আই এৰ বিশেষ আদালতত অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে ।

বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা অনুসৰি আলফা (স্বাধীন)ৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ লগতে কনক চন্দ্ৰ গগৈ ওৰফে আইচেং অসম, জাহ্নু বৰুৱা, ভাৰ্গব গগৈ আৰু চুমু গগৈৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে ।

তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে অভিযোগ কৰিছে যে ভাৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ চলোৱাৰ লক্ষ্যৰে এই ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছে । এই বিস্ফোৰণৰ পৰিকল্পিতভাৱে প্ৰাণহানি, সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতি, ভাৰতৰ ঐক্য, অখণ্ডতা, নিৰাপত্তা আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা, জনসাধাৰণৰ মাজত সন্ত্ৰাস সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যৰে কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে ।

এই গোচৰৰ অধিক তদন্ত অব্যাহত আছে বুলি তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে জানিবলৈ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক : আলফা স্বাধীন আৰু চৰকাৰৰ শান্তি আলোচনাত মধ্যস্থতাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ জোৰামথাংগাৰ

আলফা স্বাধীনৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগত আটক অবৈধ অস্ত্ৰ ব্যৱসায়ী, জব্দ মাৰণাস্ত্ৰ

আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত মোক্ষম আঘাত, আলফা(স্বা)ৰ জ্যেষ্ঠ কেডাৰৰ আত্মসমৰ্পণ

Last Updated : October 17, 2026 at 11:33 AM IST

TAGGED:

আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ
পৰেশ বৰুৱা
ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা
IED BLASTS CONSPIRACY IN ASSAM
ULFA I CHIEF PARESH BARUAH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.