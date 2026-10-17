আলফা (স্বাধীন)ৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাসহ ৫ জনৰ বিৰুদ্ধে NIAৰ অভিযোগনামা
গুৱাহাটীত ১৫ আগষ্টত সংঘটিত হোৱা আই ই ডি উদ্ধাৰৰ গোচৰৰ সন্দৰ্ভত এই অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে ।
Published : October 17, 2026 at 10:31 AM IST|
Updated : October 17, 2026 at 11:33 AM IST
হায়দৰাবাদ : আলফা (স্বাধীন)ৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাসহ ৫ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চমুকৈ এন আই এই অভিযোগনামা দাখিল কৰে ।
এন আই এৰ তথ্য অনুসৰি ২০২৪ চনৰ ১৫ আগষ্টত গুৱাহাটীৰ পানবজাৰৰ মতিলাল নেহৰু পথত এই বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই গোচৰত গুৱাহাটীৰ বিশেষ আদালতত অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে ।
National Investigation Agency tweets, "5 Charged in recovery of IED planted by ULFA at Panbazar, Guwahati Case" https://t.co/8NJALZc2im— ANI (@ANI) October 17, 2026
ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ বিভিন্ন ধাৰা, অবৈধ কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) আইন, বিস্ফোৰক পদাৰ্থ আইন আদিৰ অধীনত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ২০২৪ চনৰ ১৬ আগষ্টত গুৱাহাটীৰ পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হোৱা এই গোচৰটো পৰৱৰ্তী সময়ত ২০২৫ চনৰ ২৭ ফেব্ৰুৱাৰীত এন আই এই তদন্তৰ দায়িত্ব লয় ।
এক চৰকাৰী বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে নিষিদ্ধঘোষিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আলফা (স্বাধীনৰ)ৰ অধ্যক্ষ তথা স্বঘোষিত মুখ্য সেনাধ্যক্ষ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ এন আই এৰ বিশেষ আদালতত অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে ।
বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা অনুসৰি আলফা (স্বাধীন)ৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ লগতে কনক চন্দ্ৰ গগৈ ওৰফে আইচেং অসম, জাহ্নু বৰুৱা, ভাৰ্গব গগৈ আৰু চুমু গগৈৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে ।
তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে অভিযোগ কৰিছে যে ভাৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ চলোৱাৰ লক্ষ্যৰে এই ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছে । এই বিস্ফোৰণৰ পৰিকল্পিতভাৱে প্ৰাণহানি, সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতি, ভাৰতৰ ঐক্য, অখণ্ডতা, নিৰাপত্তা আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা, জনসাধাৰণৰ মাজত সন্ত্ৰাস সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যৰে কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
এই গোচৰৰ অধিক তদন্ত অব্যাহত আছে বুলি তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে জানিবলৈ দিয়ে ।