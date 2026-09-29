দেশত মৌলবাদীৰ শিপা বিস্তাৰ: নিয়াই অসমত ৬ টা, পশ্চিম বংগত ৩ টা জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ, ভয়ংকৰ তথ্য উন্মোচিত

দেশত মৌলবাদীৰ শিপা বিস্তাৰ: নিয়াই অসমত ৬ টা, পশ্চিম বংগত ৩ টা জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ, ভয়ংকৰ তথ্য উন্মোচিত
জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাই ভাৰতৰ মাটিত নিষিদ্ধ সংগঠনটোৰ কু-অভিসন্ধি প্ৰচাৰৰ বাবে আই এম কে স্থাপন কৰিছিল ।
By PTI
Published : September 29, 2026 at 8:11 PM IST
গুৱাহাটী: অসমত পুনৰ খোপনি পুতিছে মৌলবাদী সংগঠনে ৷ অসমৰ লগতে পশ্চিম বংগ আৰু কেৰালামত ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা চমুকৈ NIA ই চলোৱা এক অভিযানত এই কথা পোহৰলৈ আহে ৷ অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাটোৱে অসমৰ বৰপেটা জিলাৰ পৰা জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ছজনকৈ লোকক ৷ এই লোককেইজনে জেহাদীৰ কাম-কাজ চলোৱাৰ লগতে ইছলামিক মৌলবাদী সংগঠনত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে যুৱক-যুৱতীসকলক প্ৰলোভিত কৰা বুলি মঙলবাৰে NIA ৰ বিষয়াসকলে কয় ।
সন্ত্ৰাস বিৰোধী সংস্থাটোৱে সোমবাৰে নিশা হাউলী, বৰপেটা ৰোড আৰু সৰভোগ থানাৰ অধীনস্থ অঞ্চলত তালাচী আৰম্ভ কৰিছিল বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে । অভিযানৰ সময়ত NIA ই সৰভোগ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলৰ পৰা তিনিজনক, বৰপেটা ৰোডৰ পৰা দুজন আৰু হাউলীৰ পৰা এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকসকল হৈছে সৰভোগৰ ফাৰুক আব্দুল্লাহ, জাকিৰ হুছেইন আৰু চান্দবৰ আলী; বৰপেটা ৰোডৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমান; নিশুকাৰ ইয়াকুব আলী আৰু হাউলীৰ জাশীহাটিপাৰা গাঁৱৰ ৰকিবুল ইছলাম ।
কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকসকলৰ পৰা লেপটপ আৰু মোবাইল ফোনকে ধৰি কেইবাটাও ইলেক্ট্ৰনিক যন্ত্ৰ আৰু নথি-পত্ৰ জব্দ কৰে বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে । এই লোকসকলৰ নিষিদ্ধ জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশৰ শাখা ইমাম মাহমুদাৰ কাফিলা (আই এম কে)ৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
এখন কাপোৰৰ দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী মুস্তাফিজুৰ ৰহমানক মাৰ্চ মাহত অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ টাস্ক ফ’ৰ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তিনি মাহৰ পিছত জামিনত মুকলি কৰি দিছিল । NIA ৰ জোৱানে তেওঁক নিজা বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডাপৰিজোত হাঁহ-কুকুৰাৰ ব্যৱসায়ত নিয়োজিত ৰকিবুল ইছলাম ১৫ দিন পূৰ্বে ঘৰলৈ আহিছিল । ৰকিবুলৰ পিতৃ আলী মাহমুদে দাবী কৰে যে NIA ই প্ৰদান কৰা নথিখনত ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ‘টেলিগ্ৰাম’ত ‘পূৰ্ব আকাশ’ (পূব আকাশ) নামৰ এটা গোটৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি উল্লেখ আছে ।
অসমৰ লগতে পশ্চিমবংগ আৰু কেৰালামৰ ১৬ টা স্থানত ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থাই তালাচী চলায় । ১৬ টা স্থানৰ ভিতৰত ১০ টা স্থান অসমত, ৫ টা বংগত আৰু এটা কেৰালামত আছে ।
ইমাম মাহমুদাৰ কাফিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত ১১ জন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰাৰ তিনি মাহৰ পাছত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ পিছতে গুৱাহাটীস্থিত NIA ৰ বিশেষ আদালতত দাখিল কৰা অভিযোগনামাত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩ আৰু বেআইনী কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) আইন, ১৯৬৭ৰ বিভিন্ন ধাৰাত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰা হয় ।
NIA ৰ তদন্তত পশ্চিম বংগ, অসম আৰু ত্ৰিপুৰাকে ধৰি উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহত সন্ত্ৰাসবাদী মতাদৰ্শ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে আই এম কেৰ ষড়যন্ত্ৰৰ সৈতে অভিযুক্তসকল সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত থকাৰ কথা প্ৰকাশ পাইছিল ।
এই ষড়যন্ত্ৰৰ ভিতৰত আছিল সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ এজেণ্ডাৰ প্ৰচাৰ, আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল যুৱক-যুৱতীক সন্ত্ৰাসবাদী গোটত অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ, ভাৰতত সংগঠনটোৰ নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰণ আদি ।
পশ্চিম বংগৰ বংশীহাৰী থানাৰ সহযোগত দক্ষিণ দিনাজপুৰৰ কুশকৰি মুণ্ডেহাৰ গাঁৱৰ মুজিবুৰ ৰহমানৰ ঘৰত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জামাত-উল-মুজাহিদীনৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ সন্দেহ কৰি তদন্তকাৰীয়ে অভিযান চলায় ।
ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থাকি অধ্যয়ন কৰি থকা মুজিবুৰৰ পিতৃ মিজানুৰ ৰহমানে কয় যে জানুৱাৰী মাহত আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈ মুজিবুৰৰ ফোন জব্দ কৰিছিল । তেতিয়াৰ পৰাই মুজিবুৰ পলাতক হৈ আছে আৰু সম্প্ৰতি তেওঁৰ অৱস্থান বা কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে কোনেও অৱগত হোৱা নাই ।
NIA ৰ সূত্ৰ অনুসৰি মুজিবুৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । অৱশ্যে অভিযুক্তৰ পৰিয়াল আৰু বাসিন্দাসকলে কয় যে তেওঁ উচ্চশিক্ষাৰ সমান্তৰালকৈ ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিল ।
যদিও যোৱা জানুৱাৰী মাহলৈকে তেওঁ ঘৰতে আছিল, তথাপিও তাৰ পিছৰ পৰা তেওঁৰ কোনো সন্ধান নাই । স্থানীয় সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি প্ৰায় সাত-আঠ মাহ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বাসগৃহত তালাচী চলাইছিল ।
NIA ৰ তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাই ভাৰতৰ মাটিত নিষিদ্ধ সংগঠনটোৰ কু-অভিসন্ধি প্ৰচাৰৰ বাবে আই এম কে স্থাপন কৰিছিল ।
NIA ৰ বিষয়াসকলে জানিব পাৰে যে ১১ জন অভিযুক্তই গোপন সভা, ধৰ্মীয় তত্ত্ব প্ৰদান কাৰ্যসূচী, উগ্ৰবাদী তথ্য প্ৰচাৰ আৰু আই এম কে/জে এম বিৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰচাৰ কৰি ভাৰত বিৰোধী অপপ্ৰচাৰৰ বাবে ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে ভাৰতত আই এম কে/জে বি এমৰ উপস্থিতি বৃদ্ধি কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল ।
ইয়াৰে দুজন মূল অভিযুক্ত হৈছে অসমত আই এম কেৰ কাৰ্যকলাপৰ নেতৃত্ব দিয়া নাচিমুদ্দিন আৰু ত্ৰিপুৰাত সংগঠনটোৰ নেতৃত্ব দি থকা জাগীৰ মিঞা ।
তদন্তৰ সময়ছোৱাত NIA ই অভিযোগনামা দাখিল কৰা নথি-পত্ৰ, ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ আৰু ডিজিটেল ৰেকৰ্ডৰ যোগসূত্ৰ উন্মোচন কৰিছে, এই তথ্যৰ সহায়ত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰটো আগুৱাই নিয়া হয় ।
চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত পশ্চিম বংগ আৰক্ষীৰ বিশেষ টাস্ক ফ’ৰ্চৰ (এছ টি এফ) চোৰাংচোৱাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল হামিদ মণ্ডল নামৰ এজন যুৱকক ৷ তেওঁৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জৈছ-ই-মহম্মদ (জেএম)ৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ লগতে পাকিস্তানস্থিত সন্ত্ৰাসবাদী-অপৰাধী গোট শ্বাহজাদ ভাট্টি নেটৱৰ্ক (এছ বি এন)ৰ সৈতেও সম্পৰ্ক থকা বুলি তথ্য লাভ কৰিছিল অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাই ।
ইফালে পশ্চিম বংগৰ মংগলকোটৰ এটা মছজিদৰ পৰা NIA ই ইমাম পিয়াৰ মহম্মদ শ্বেখক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ ইমামজনক প্ৰথমে আটক কৰি মংগলকোট থানাত সোধা-পোছা কৰা হয় ৷ তাৰ পাছতেই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷
পিয়াৰৰ পৰা NIA ই বিভিন্ন নথি-পত্ৰ, ইলেক্ট্ৰনিক সৰঞ্জাম, বাংলাদেশৰ একাধিক নম্বৰৰ সৈতে যোগাযোগৰ তথ্য উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ সেই নথিৰ ভিতৰত অসমৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সংগঠনৰো নথি-পত্ৰ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
আনহাতে বজবজ আৰু চিংড়িপোতা অঞ্চলত অভিযান চলাই শ্বেখ জুম্মান হুছেইন আৰু মহম্মদ শ্বাহাৰুল পুৰকাইত নামৰ আন দুজন ব্যক্তিক NIA ই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক:
অসমৰ নাচিমুদ্দিন, ত্ৰিপুৰাৰ জাগীৰ মিঞাই মূল: জে এম বিৰ বিৰুদ্ধে অসমসহ তিনি ৰাজ্যত 'নিয়া'ৰ অভিযান
এইবাৰ জেহাদীকাণ্ডত ‘পূৰ্ব আকাশ’ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ: বৰপেটাৰ পৰা ধৃত ছজনেই গ্ৰুপটোৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগ