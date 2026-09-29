ETV Bharat / state

দেশত মৌলবাদীৰ শিপা বিস্তাৰ: নিয়াই অসমত ৬ টা, পশ্চিম বংগত ৩ টা জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ, ভয়ংকৰ তথ্য উন্মোচিত

জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাই ভাৰতৰ মাটিত নিষিদ্ধ সংগঠনটোৰ কু-অভিসন্ধি প্ৰচাৰৰ বাবে আই এম কে স্থাপন কৰিছিল ।

NIA arrests jihadi
দেশত মৌলবাদীৰ শিপা বিস্তাৰৰ চক্ৰান্ত (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : September 29, 2026 at 8:11 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমত পুনৰ খোপনি পুতিছে মৌলবাদী সংগঠনে ৷ অসমৰ লগতে পশ্চিম বংগ আৰু কেৰালামত ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা চমুকৈ NIA ই চলোৱা এক অভিযানত এই কথা পোহৰলৈ আহে ৷ অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাটোৱে অসমৰ বৰপেটা জিলাৰ পৰা জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ছজনকৈ লোকক ৷ এই লোককেইজনে জেহাদীৰ কাম-কাজ চলোৱাৰ লগতে ইছলামিক মৌলবাদী সংগঠনত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে যুৱক-যুৱতীসকলক প্ৰলোভিত কৰা বুলি মঙলবাৰে NIA ৰ বিষয়াসকলে কয় ।

সন্ত্ৰাস বিৰোধী সংস্থাটোৱে সোমবাৰে নিশা হাউলী, বৰপেটা ৰোড আৰু সৰভোগ থানাৰ অধীনস্থ অঞ্চলত তালাচী আৰম্ভ কৰিছিল বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে । অভিযানৰ সময়ত NIA ই সৰভোগ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলৰ পৰা তিনিজনক, বৰপেটা ৰোডৰ পৰা দুজন আৰু হাউলীৰ পৰা এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

NIA arrests six men in Assam's Barpeta for 'jihadi' activities, trying to radicalise youths
বৰপেটাত জেহাদৰ জাল (ETV Bharat)

গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকসকল হৈছে সৰভোগৰ ফাৰুক আব্দুল্লাহ, জাকিৰ হুছেইন আৰু চান্দবৰ আলী; বৰপেটা ৰোডৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমান; নিশুকাৰ ইয়াকুব আলী আৰু হাউলীৰ জাশীহাটিপাৰা গাঁৱৰ ৰকিবুল ইছলাম

কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকসকলৰ পৰা লেপটপ আৰু মোবাইল ফোনকে ধৰি কেইবাটাও ইলেক্ট্ৰনিক যন্ত্ৰ আৰু নথি-পত্ৰ জব্দ কৰে বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে । এই লোকসকলৰ নিষিদ্ধ জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশৰ শাখা ইমাম মাহমুদাৰ কাফিলা (আই এম কে)ৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে বুলি অভিযোগ উঠিছে ।

NIA arrests six men in Assam's Barpeta for 'jihadi' activities, trying to radicalise youths
NIA ৰ জালত জেহাদী (ETV Bharat)

এখন কাপোৰৰ দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী মুস্তাফিজুৰ ৰহমানক মাৰ্চ মাহত অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ টাস্ক ফ’ৰ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তিনি মাহৰ পিছত জামিনত মুকলি কৰি দিছিল । NIA ৰ জোৱানে তেওঁক নিজা বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডাপৰিজোত হাঁহ-কুকুৰাৰ ব্যৱসায়ত নিয়োজিত ৰকিবুল ইছলাম ১৫ দিন পূৰ্বে ঘৰলৈ আহিছিল । ৰকিবুলৰ পিতৃ আলী মাহমুদে দাবী কৰে যে NIA ই প্ৰদান কৰা নথিখনত ​​ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ‘টেলিগ্ৰাম’ত ‘পূৰ্ব আকাশ’ (পূব আকাশ) নামৰ এটা গোটৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি উল্লেখ আছে ।

অসমৰ লগতে পশ্চিমবংগ আৰু কেৰালামৰ ১৬ টা স্থানত ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থাই তালাচী চলায় । ১৬ টা স্থানৰ ভিতৰত ১০ টা স্থান অসমত, ৫ টা বংগত আৰু এটা কেৰালামত আছে ।

NIA arrests six men in Assam's Barpeta for 'jihadi' activities, trying to radicalise youths
বৰপেটাত গ্ৰেপ্তাৰ মৌলবাদী (ETV Bharat)

ইমাম মাহমুদাৰ কাফিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত ১১ জন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰাৰ তিনি মাহৰ পাছত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ পিছতে গুৱাহাটীস্থিত NIA ৰ বিশেষ আদালতত দাখিল কৰা অভিযোগনামাত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩ আৰু বেআইনী কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) আইন, ১৯৬৭ৰ বিভিন্ন ধাৰাত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰা হয় ।

NIA ৰ তদন্তত পশ্চিম বংগ, অসম আৰু ত্ৰিপুৰাকে ধৰি উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহত সন্ত্ৰাসবাদী মতাদৰ্শ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে আই এম কেৰ ষড়যন্ত্ৰৰ সৈতে অভিযুক্তসকল সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত থকাৰ কথা প্ৰকাশ পাইছিল ।

NIA arrests six men in Assam's Barpeta for 'jihadi' activities, trying to radicalise youths
জেহাদত জড়িত যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat)

এই ষড়যন্ত্ৰৰ ভিতৰত আছিল সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ এজেণ্ডাৰ প্ৰচাৰ, আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল যুৱক-যুৱতীক সন্ত্ৰাসবাদী গোটত অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ, ভাৰতত সংগঠনটোৰ নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰণ আদি ।

পশ্চিম বংগৰ বংশীহাৰী থানাৰ সহযোগত দক্ষিণ দিনাজপুৰৰ কুশকৰি মুণ্ডেহাৰ গাঁৱৰ মুজিবুৰ ৰহমানৰ ঘৰত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জামাত-উল-মুজাহিদীনৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ সন্দেহ কৰি তদন্তকাৰীয়ে অভিযান চলায় ।

ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থাকি অধ্যয়ন কৰি থকা মুজিবুৰৰ পিতৃ মিজানুৰ ৰহমানে কয় যে জানুৱাৰী মাহত আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈ মুজিবুৰৰ ফোন জব্দ কৰিছিল । তেতিয়াৰ পৰাই মুজিবুৰ পলাতক হৈ আছে আৰু সম্প্ৰতি তেওঁৰ অৱস্থান বা কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে কোনেও অৱগত হোৱা নাই ।

NIA arrests six men in Assam's Barpeta for 'jihadi' activities, trying to radicalise youths
বৰপেটাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা জেহাদী (ETV Bharat)

NIA ৰ সূত্ৰ অনুসৰি মুজিবুৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । অৱশ্যে অভিযুক্তৰ পৰিয়াল আৰু বাসিন্দাসকলে কয় যে তেওঁ উচ্চশিক্ষাৰ সমান্তৰালকৈ ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিল ।

যদিও যোৱা জানুৱাৰী মাহলৈকে তেওঁ ঘৰতে আছিল, তথাপিও তাৰ পিছৰ পৰা তেওঁৰ কোনো সন্ধান নাই । স্থানীয় সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি প্ৰায় সাত-আঠ মাহ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বাসগৃহত তালাচী চলাইছিল ।

NIA ৰ তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাই ভাৰতৰ মাটিত নিষিদ্ধ সংগঠনটোৰ কু-অভিসন্ধি প্ৰচাৰৰ বাবে আই এম কে স্থাপন কৰিছিল ।

NIA arrests six men in Assam's Barpeta for 'jihadi' activities, trying to radicalise youths
শ্বেখ জুম্মান হুছেইন (ETV Bharat)

NIA ৰ বিষয়াসকলে জানিব পাৰে যে ১১ জন অভিযুক্তই গোপন সভা, ধৰ্মীয় তত্ত্ব প্ৰদান কাৰ্যসূচী, উগ্ৰবাদী তথ্য প্ৰচাৰ আৰু আই এম কে/জে এম বিৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰচাৰ কৰি ভাৰত বিৰোধী অপপ্ৰচাৰৰ বাবে ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে ভাৰতত আই এম কে/জে বি এমৰ উপস্থিতি বৃদ্ধি কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল ।

ইয়াৰে দুজন মূল অভিযুক্ত হৈছে অসমত আই এম কেৰ কাৰ্যকলাপৰ নেতৃত্ব দিয়া নাচিমুদ্দিন আৰু ত্ৰিপুৰাত সংগঠনটোৰ নেতৃত্ব দি থকা জাগীৰ মিঞা ।

NIA arrests six men in Assam's Barpeta for 'jihadi' activities, trying to radicalise youths
বৰপেটাত মৌলবাদী (ETV Bharat)

তদন্তৰ সময়ছোৱাত NIA ই অভিযোগনামা দাখিল কৰা নথি-পত্ৰ, ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ আৰু ডিজিটেল ৰেকৰ্ডৰ যোগসূত্ৰ উন্মোচন কৰিছে, এই তথ্যৰ সহায়ত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰটো আগুৱাই নিয়া হয় ।

চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত পশ্চিম বংগ আৰক্ষীৰ বিশেষ টাস্ক ফ’ৰ্চৰ (এছ টি এফ) চোৰাংচোৱাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল হামিদ মণ্ডল নামৰ এজন যুৱকক ৷ তেওঁৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জৈছ-ই-মহম্মদ (জেএম)ৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ লগতে পাকিস্তানস্থিত সন্ত্ৰাসবাদী-অপৰাধী গোট শ্বাহজাদ ভাট্টি নেটৱৰ্ক (এছ বি এন)ৰ সৈতেও সম্পৰ্ক থকা বুলি তথ্য লাভ কৰিছিল অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাই ।

NIA arrests six men in Assam's Barpeta for 'jihadi' activities, trying to radicalise youths
ইমাম পিয়াৰ মহম্মদ শ্বেখ (ETV Bharat)

ইফালে পশ্চিম বংগৰ মংগলকোটৰ এটা মছজিদৰ পৰা NIA ই ইমাম পিয়াৰ মহম্মদ শ্বেখক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ ইমামজনক প্ৰথমে আটক কৰি মংগলকোট থানাত সোধা-পোছা কৰা হয় ৷ তাৰ পাছতেই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়

পিয়াৰৰ পৰা NIA ই বিভিন্ন নথি-পত্ৰ, ইলেক্ট্ৰনিক সৰঞ্জাম, বাংলাদেশৰ একাধিক নম্বৰৰ সৈতে যোগাযোগৰ তথ্য উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ সেই নথিৰ ভিতৰত অসমৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সংগঠনৰো নথি-পত্ৰ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

আনহাতে বজবজ আৰু চিংড়িপোতা অঞ্চলত অভিযান চলাই শ্বেখ জুম্মান হুছেইন আৰু মহম্মদ শ্বাহাৰুল পুৰকাইত নামৰ আন দুজন ব্যক্তিক NIA ই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক:

অসমৰ নাচিমুদ্দিন, ত্ৰিপুৰাৰ জাগীৰ মিঞাই মূল: জে এম বিৰ বিৰুদ্ধে অসমসহ তিনি ৰাজ্যত 'নিয়া'ৰ অভিযান

এইবাৰ জেহাদীকাণ্ডত ‘পূৰ্ব আকাশ’ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ: বৰপেটাৰ পৰা ধৃত ছজনেই গ্ৰুপটোৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগ

TAGGED:

মৌলবাদী
জেহাদী
ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা
ISLAMIC FUNDAMENTALIST ORGANISATION
JIHADI ARREST IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.