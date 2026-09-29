ETV Bharat / state

এইবাৰ জেহাদীকাণ্ডত ‘পূৰ্ব আকাশ’ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ: বৰপেটাৰ পৰা ধৃত ছজনেই গ্ৰুপটোৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগ

বৰপেটাত এনআইএৰ অভিযান ৷ হাউলী, বৰপেটাৰোড আৰু সৰভোগৰ পৰা জেহাদী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ছজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ ৷

Barpeta Jihadi arrested
বৰপেটাৰ পৰা জেহাদী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ছজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2026 at 3:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা : বৰপেটা জিলাৰ হাউলী, বৰপেটাৰোড আৰু সৰভোগ আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ কেইবাটাও অঞ্চলত ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা চমুকৈ এনআইএ (NIA) অভিযান চলাই জেহাদী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ছজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।

সোমবাৰে নিশাৰ পৰা চলোৱা অভিযানত সৰভোগ আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ অঞ্চলৰ পৰা তিনিজন, বৰপেটাৰোডৰ পৰা দুজন আৰু হাউলীৰ পৰা এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।

বৰপেটাৰ পৰা জেহাদী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ছজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)

সৰভোগৰ পৰা ফাৰুক আব্দুল্লা, জাকিৰ হুছেইন আৰু চান্দবৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে বৰপেটাৰোডৰ আজাদ নগৰৰ পৰা মুস্তাফিজুৰ ৰহমান আৰু নিছুকাৰ পৰা য়াকুব আলীক এনআইএ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । আনহাতে, হাউলীৰ যশিহাটীপাৰা গাঁৱৰ পৰা ৰকিবুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।

Barpeta Jihadi arrested
বৰপেটাৰ পৰা জেহাদী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ছজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)
Barpeta Jihadi arrested
বৰপেটাৰ পৰা জেহাদী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ছজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)

অভিযোগ অনুসৰি, ৰকিবুল ইছলাম ‘পূৰ্ব আকাশ’ নামৰ এটা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ সৈতে জড়িত আছিল । এই গোটটোৰ জৰিয়তে ধৃত লোকসকলে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

ৰকিবুল ইছলাম দীৰ্ঘদিন ধৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দাপৰিজুত থাকি মুৰ্গীৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত আছিল । প্ৰায় ১৫ দিন পূৰ্বে তেওঁ নিজগৃহলৈ উভতি আহিছিল ।

Barpeta Jihadi arrested
বৰপেটাৰ পৰা জেহাদী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ছজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)

মঙলবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩ বজাত এনআইএৰ দলে হাউলীৰ যশিহাটীপাৰাৰ নিজ বাসগৃহৰ পৰা ৰকিবুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । অভিযানকালত ৰকিবুলৰ পৰা তিনিটা মোবাইল ফোন জব্দ কৰে । পুৱতি নিশাৰ পৰা দুপৰীয়ালৈ হাউলী আৰক্ষী থানাত জেৰা চলোৱাৰ পাছত এনআইএৰ দলে ৰকিবুলক গুৱাহাটীলৈ লৈ যায় ।

Barpeta Jihadi arrested
বৰপেটাৰ পৰা জেহাদী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ছজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)
Barpeta Jihadi arrested
বৰপেটাৰ পৰা জেহাদী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ছজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)

ইফালে, ৰকিবুলৰ পিতৃ আলী মামুদে কয় যে তেওঁৰ পুত্ৰক কি কাৰণত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেই বিষয়ে তেওঁ স্পষ্টকৈ অৱগত নহয় । অৱশ্যে এনআইএৰ পৰা দিয়া কাগজত ‘পূৰ্ব আকাশ’ নামৰ এটা মৌলবাদী সংগঠনৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত ৰকিবুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা উল্লেখ আছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।

তেওঁ কয়, "পুৱা ৩.৩০ বজাত ঘৰলৈ আৰক্ষী গৈছে । আমি চক খাই উঠিছোঁ । তেওঁলোক ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে । ল'ৰাই কি কৰিছিল সেইটো আমি নাজানো । অৰুণাচলৰ মুৰ্গীৰ গুদামত আছিল । ৫-৬ হাজাৰমান টকা দিম বুলি কৈ লৈ গৈছিল । ১৫-২০ দিনমান হ'ল ঘৰলৈ অহা । আমাক একো সোধা নাই । তাক পাইছে, আমাৰ ঘৰটোত তালাচী চলাইছে । একো পোৱা নাই । খালী দুটা ভঙা মোবাইল আৰু ল'ৰাটোৰ মোবাইলটো পাইছে ।"

Barpeta Jihadi arrested
বৰপেটাৰ পৰা জেহাদী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ছজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে জামাত-উল-মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)ৰ অসম মডিউলৰ ইমাম মাহমুদৰ কাফিলা (আইএমকে)ৰ সৈতে জড়িত এক সন্ত্ৰাসবাদী ষড়যন্ত্ৰৰ গোচৰত অসম, পশ্চিমবংগ আৰু কেৰালামৰ ১৬টা স্থানত ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্ত সংস্থাই অভিযান চলায় ।

এই ১৬টা স্থানৰ ভিতৰত অসমত ১০টা, পশ্চিমবংগত ৫টা আৰু কেৰালামত এটা স্থানত তালাচী চলোৱা হয় । আইএমকেৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সন্ত্ৰাসবাদী ষড়যন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত ১১ জন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰাৰ তিনি মাহৰ পাছত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক :অসমৰ নাচিমুদ্দিন, ত্ৰিপুৰাৰ জাগীৰ মিঞাই মূল: জে এম বিৰ বিৰুদ্ধে অসমসহ তিনি ৰাজ্যত 'নিয়া'ৰ অভিযান
লগতে পঢ়ক :অৰুণাচলৰ চাংলাঙত উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ এম্বুছ: অসম ৰাইফলছৰ এজন জোৱাত নিহত

TAGGED:

NIA JIHADI OPERATION BARPETA
বৰপেটাত জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰ
বৰপেটাত এনআইএৰ অভিযান
এনআইএৰ জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান
BARPETA JIHADI ARRESTED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.