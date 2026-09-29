এইবাৰ জেহাদীকাণ্ডত ‘পূৰ্ব আকাশ’ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ: বৰপেটাৰ পৰা ধৃত ছজনেই গ্ৰুপটোৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগ
বৰপেটাত এনআইএৰ অভিযান ৷ হাউলী, বৰপেটাৰোড আৰু সৰভোগৰ পৰা জেহাদী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ছজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ ৷
Published : September 29, 2026 at 3:26 PM IST
বৰপেটা : বৰপেটা জিলাৰ হাউলী, বৰপেটাৰোড আৰু সৰভোগ আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ কেইবাটাও অঞ্চলত ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা চমুকৈ এনআইএ (NIA) অভিযান চলাই জেহাদী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ছজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
সোমবাৰে নিশাৰ পৰা চলোৱা অভিযানত সৰভোগ আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ অঞ্চলৰ পৰা তিনিজন, বৰপেটাৰোডৰ পৰা দুজন আৰু হাউলীৰ পৰা এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
সৰভোগৰ পৰা ফাৰুক আব্দুল্লা, জাকিৰ হুছেইন আৰু চান্দবৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে বৰপেটাৰোডৰ আজাদ নগৰৰ পৰা মুস্তাফিজুৰ ৰহমান আৰু নিছুকাৰ পৰা য়াকুব আলীক এনআইএ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । আনহাতে, হাউলীৰ যশিহাটীপাৰা গাঁৱৰ পৰা ৰকিবুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
অভিযোগ অনুসৰি, ৰকিবুল ইছলাম ‘পূৰ্ব আকাশ’ নামৰ এটা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ সৈতে জড়িত আছিল । এই গোটটোৰ জৰিয়তে ধৃত লোকসকলে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
ৰকিবুল ইছলাম দীৰ্ঘদিন ধৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দাপৰিজুত থাকি মুৰ্গীৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত আছিল । প্ৰায় ১৫ দিন পূৰ্বে তেওঁ নিজগৃহলৈ উভতি আহিছিল ।
মঙলবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩ বজাত এনআইএৰ দলে হাউলীৰ যশিহাটীপাৰাৰ নিজ বাসগৃহৰ পৰা ৰকিবুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । অভিযানকালত ৰকিবুলৰ পৰা তিনিটা মোবাইল ফোন জব্দ কৰে । পুৱতি নিশাৰ পৰা দুপৰীয়ালৈ হাউলী আৰক্ষী থানাত জেৰা চলোৱাৰ পাছত এনআইএৰ দলে ৰকিবুলক গুৱাহাটীলৈ লৈ যায় ।
ইফালে, ৰকিবুলৰ পিতৃ আলী মামুদে কয় যে তেওঁৰ পুত্ৰক কি কাৰণত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেই বিষয়ে তেওঁ স্পষ্টকৈ অৱগত নহয় । অৱশ্যে এনআইএৰ পৰা দিয়া কাগজত ‘পূৰ্ব আকাশ’ নামৰ এটা মৌলবাদী সংগঠনৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত ৰকিবুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা উল্লেখ আছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।
তেওঁ কয়, "পুৱা ৩.৩০ বজাত ঘৰলৈ আৰক্ষী গৈছে । আমি চক খাই উঠিছোঁ । তেওঁলোক ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে । ল'ৰাই কি কৰিছিল সেইটো আমি নাজানো । অৰুণাচলৰ মুৰ্গীৰ গুদামত আছিল । ৫-৬ হাজাৰমান টকা দিম বুলি কৈ লৈ গৈছিল । ১৫-২০ দিনমান হ'ল ঘৰলৈ অহা । আমাক একো সোধা নাই । তাক পাইছে, আমাৰ ঘৰটোত তালাচী চলাইছে । একো পোৱা নাই । খালী দুটা ভঙা মোবাইল আৰু ল'ৰাটোৰ মোবাইলটো পাইছে ।"
উল্লেখ্য যে জামাত-উল-মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)ৰ অসম মডিউলৰ ইমাম মাহমুদৰ কাফিলা (আইএমকে)ৰ সৈতে জড়িত এক সন্ত্ৰাসবাদী ষড়যন্ত্ৰৰ গোচৰত অসম, পশ্চিমবংগ আৰু কেৰালামৰ ১৬টা স্থানত ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্ত সংস্থাই অভিযান চলায় ।
এই ১৬টা স্থানৰ ভিতৰত অসমত ১০টা, পশ্চিমবংগত ৫টা আৰু কেৰালামত এটা স্থানত তালাচী চলোৱা হয় । আইএমকেৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সন্ত্ৰাসবাদী ষড়যন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত ১১ জন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰাৰ তিনি মাহৰ পাছত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয় ।