বলীয়া বানৰ পৰা কিহে ৰক্ষা কৰিলে লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলা ?

বলীয়া বানৰ পৰা কিহে ৰক্ষা কৰিলে লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলা ?
এনএইচপিচিয়ে ৰক্ষা কৰিলে লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলা । নদীবান্ধৰ সমৰ্থনত মুখ্যমন্ত্ৰী ।
Published : July 24, 2026 at 10:09 PM IST
গুৱাহাটী: উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলা বৰ্তমানো পানীৰ তলত । ভয়াৱহ বানে বহুতৰ সপোনৰ ঘৰ-দুৱাৰ তচনচ কৰিছে । বিশেষকৈ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটৰ ৰাইজ এই বলীয়া বানত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে অহা বানত লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছিল যদিও শেহতীয়া বানৰ কৱলৰ পৰা লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলা বৰ্তমানলৈ ৰক্ষা পৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুক্ৰবাৰে দিছপুৰত এই ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতো লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলা ৰক্ষা পৰাৰ কাৰণ দৰ্শালে ।
One key reason Lakhimpur and Dhemaji have avoided the full force of the #AssamFloods is the NHPC reservoir, which has played a vital role in holding back an enormous volume of floodwater. pic.twitter.com/xIVrDdB06s— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 24, 2026
সংবাদমেলযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "বিগতকেইদিনৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতো লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলা ৰক্ষা পৰাৰ দিশত এনএইচপিচিয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ৷"
যিসময়ত এনএইচপিচিৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন দল-সংগঠনে বিৰোধিতা কৰি আহিছে সেই সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি কয়,"এইবাৰ আপোনালোকৰ ধাৰণাটোৰ বিপৰীতে কওঁ, এনএইচপিচি হোৱাৰ কাৰণেহে লখিমপুৰ, ধেমাজি জিলা এইবাৰ বাছি গ'ল । যিমান পানী আহিছিল তাত কৃত্ৰিম জলাশয়টোৱে ধৰি ৰাখিলে ।"
তেওঁ কয়,"ইমানদিনে কোৱা হৈছিল যে এনএইচপিচিয়ে জলবোমা আনিব, কিন্তু গোটেই লখিমপুৰ জিলাখন ক্ষতি নোহোৱাৰ কাৰণটোৱেই হ'ল যে কৃত্ৰিম জলাশয়টোত গোটেই পানী সোমাই থাকিল । এইটো বহুত ডাঙৰ কৃত্ৰিম জলাশয়, ৫০ বছৰ চলিব । সমস্যাটো আহিব ৪৫তম বছৰত । এতিয়া নাহে আৰু তেতিয়ালৈকে বহুত প্ৰযুক্তি ওলাই যাব ।"
উল্লেখ্য় যে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই দাবীৰ বিপৰীতে চলিত মাহতে এনএইচপিচিয়ে সোৱণশিৰি বান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত লখিমপুৰত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
প্ৰকল্পটোৰ পৰা অত্যধিক পৰিমাণে পানী মোকলাই দিয়াৰ ফলত লখিমপুৰত বানৰ বিভীষিকা দেখা গৈছিল । চাৰিওফালে কেৱল সাগৰসদৃশ পৰিস্থিতি দেখা গৈছিল । হঠাৎ অহা বানৰ বাবে পথাৰৰ পৰা হাল এৰি ঢপলিয়াই আহিবলগীয়া হৈছে খেতিয়ক । এই বাতৰি সবিষ্টাৰে যোৱা ১৩ জুলাইত ইটিভি ভাৰতত প্ৰকাশ পাইছিল ।
শেহতীয়া বানত ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ ঠিৰাং কৰিব পৰা নাই যদিও তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান ৰাজ্যৰ ২৫ খনকৈ জিলাৰ প্ৰায় ১৮০০০ ৰো অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে ৷ প্ৰভাৱিত হৈছে কমেও ৯ লাখ লোক ৷ এই বলিয়া বানত চৰকাৰী তথ্য মতে প্ৰায় অৰ্ধ শতকৰ ওচৰত লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে ৷
আনহাতে সন্ধানহীন হৈ আছে কমেও ৭০ গৰাকী লোক । হাজাৰ হাজাৰ পশুধন বানে উটুৱাই নিছে ৷ এয়া অৱশ্যে চৰকাৰী তথ্য ৷ কিন্তু বহুতেই দাবী কৰা মতে বানত প্ৰাণ হেৰুওৱা আৰু সন্ধানহীন হোৱা লোকৰ সংখ্যাই শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে ৷