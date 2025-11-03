চিকিৎসা সজুলি একাষৰীয়া কৰি পথলৈ ওলাল চিকিৎসক-নাৰ্ছ

চিকিৎসা সজুলি একাষৰীয়া কৰি পথলৈ ওলাল চিকিৎসক-নাৰ্ছ
এন এইচ এম কৰ্মচাৰী সন্থাৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ব্য়াহত স্বাস্থ্য়সেৱা ।
Published : November 3, 2025 at 7:37 PM IST
লখিমপুৰ: ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন ঠাইত এন এইচ এম কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ । অচল হ'ল স্বাস্থ্য় সেৱা । চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্য কেন্দ্র এৰি হাতৰ পৰা চিকিৎসাৰ সঁজুলি দলিয়াই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল চিকিৎসক, নাৰ্ছ আদি । সমকামৰ সমদৰমহা প্ৰদান কৰাৰ শ্লোগানেৰে উত্তাল ৰাজ্য় । সোমবাৰে এন এইচ এম কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদত কঁপিল লখিমপুৰ । অচল হৈ পৰিল স্বাস্থ্য সেৱা ।
দৰাচলতে সোমবাৰে এন এইচ এম কৰ্মচাৰী সন্থাই ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । আন জিলাৰ লগতে লখিমপুৰতো শ শ এন এইচ এম কৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহে । তেওঁলোকে ৰাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য অভিযান, অসমৰ অধীনত কর্মৰত সকলোধৰণৰ কৰ্মচাৰীলৈ পে স্কেল ব্যৱস্থা কার্যকৰী কৰি বেতন সুৰক্ষাসহ দৰমহা আয়োগৰ মতে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায় (Verdict No. 213 of 2013) অনুসৰি সমকামৰ সমদৰমহা তথা সমঅধিকাৰ প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনায় ।
ৰাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য অভিযান, অসমৰ অধীনত কৰ্মৰত সকলো ধৰণৰ কৰ্মচাৰীলৈ ২০২১ চনৰ Assam Gazette Notification, No: HLA.409/2020/Pt/55 সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীৰ সমহাৰত গ্রেচুইটি, সমহাৰত পেঞ্চন আৰু পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত সুস্থিৰ নির্দেশনা প্রকাশ কৰি অতি শীঘ্রেই কাৰ্যকৰী কৰাৰো দাবী জনায় ।
কর্মচাৰীসকলক স্বাস্থ্য বিভাগত খালী হৈ থকা পদত পোনপটীয়াকৈ নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে ৰাজ্যত নতুনকৈ স্থাপিত স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানসমূহত নতুন পদ সৃষ্টি কৰি এন এইচ এম কৰ্মচাৰীক নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা, কৰ্মচাৰীৰ কৰ্মৰত অৱস্থাত মৃত্যু হ'লে পৰিয়ালত যদি যোগ্য ব্যক্তি থাকে নিযুক্তি ব্যৱস্থা কৰা অন্যথা মৃত কৰ্মচাৰীজনৰ ৬০ বছৰ বয়সলৈকে কর্মজীৱনৰ সম্পূৰ্ণ দৰমহা পৰিয়ালক প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ উপৰি সামাজিক সুৰক্ষা আইনৰ আওঁতাত কর্মচাৰীসকলক ই পি এফ বা ডি পি এফ (Employees/Contributory Provident Fund) ৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবী জনায় । এই সন্দৰ্ভত জিলা আচনি বিষয়া দেবাংগ বিকাশ গগৈ, সন্থাৰ জিলা সভাপতি চৈতন্য বৰাই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী অধিক তীব্রতৰ কৰি তোলাৰ ব্যৱস্থা কৰা হব বুলি সকীয়াই দিয়ে ।
নগাঁৱত ৰাষ্ট্ৰীয় মিছন অভিযানৰ কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ
প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰি প্ৰতিবাদত নামিল স্বাস্থ্যকৰ্মী । ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ অধীনত নিয়োজিত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ লগতে কাৰিকৰী কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে । উপযুক্ত দৰমহাৰ লগতে নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীৰ সকলো সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগত সোমবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ কৰ্মবিৰতি পালন কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ।
এই সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ এজন কৰ্মীয়ে কয়, "ৰাজ্য তথা দেশ এখনৰ উন্নয়নৰ মূলত স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়ন । স্বাস্থ্য খণ্ডতে নিয়োজিত চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কৰ্মীসকলেই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে । নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীৰ দৰেই দায়িত্ব পালন কৰিও নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীৰ সমানে দৰমহা লাভ কৰা নাই ।"
ওদালগুৰিত প্ৰতিবাদ :
সদৌ অসম স্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী কল্যাণ সন্থা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান কৰ্মচাৰী সন্থা অসমৰ যৌথ উদ্যোগত ৰাজ্যিক ভিত্তিত এন এইছ এম অসমৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলে আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কৰ্মবিৰতি আৰু অৱস্থান ধৰ্মঘট ৰূপায়ণ কৰে ওদালগুৰি জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকালয়ৰ সম্মুখত ।