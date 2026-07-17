ETV Bharat / state

মোবাইল মেডিকেল ইউনিটেৰে শোণিতপুৰৰ দুৰ্গম অঞ্চলত স্বাস্থ্য সেৱা; প্ৰতিমাহে ৫০টা স্বাস্থ্য শিবিৰ

নিয়মীয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ সহজে উপলব্ধ নোহোৱা অঞ্চলসমূহত স্বাস্থ্য সেৱা উপলব্ধ কৰোৱাৰ লক্ষ্যৰে বিশেষ পদক্ষেপ জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ ।

Sonitpur NHM health service
মোবাইল মেডিকেল ইউনিটেৰে শোণিতপুৰৰ দুৰ্গম অঞ্চলত স্বাস্থ্য সেৱা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 17, 2026 at 8:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : শোণিতপুৰ জিলাৰ দূৰৱৰ্তী গাঁও, বনাঞ্চল আৰু চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলৰ দুৱাৰমুখলৈ মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেৱা কঢ়িয়াই নিয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান চমুকৈ এনএইছএমৰ মোবাইল মেডিকেল ইউনিটে চমুকৈ এমএমইউ এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । নিয়মীয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ সহজে উপলব্ধ নোহোৱা অঞ্চলসমূহত স্বাস্থ্য সেৱা উপলব্ধ কৰোৱাৰ লক্ষ্যৰে এই সেৱা অব্যাহত ৰখা হৈছে বুলি জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে জানিবলৈ দিয়ে ।

বৰ্তমান শোণিতপুৰ জিলাত দুটা মোবাইল মেডিকেল ইউনিটে কাৰ্য সম্পাদন কৰি আছে । প্ৰতিটো ইউনিটে প্ৰতিমাহে ২৫টা কৈ স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ ফলত জিলাখনত মুঠ ৫০টা স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয় । নিৰ্ধাৰিত সূচী অনুসৰি এই শিবিৰসমূহ দূৰৱৰ্তী গাঁও, চাহ বাগিচা আৰু বনাঞ্চলৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।

Sonitpur NHM health service
মোবাইল মেডিকেল ইউনিটেৰে শোণিতপুৰৰ দুৰ্গম অঞ্চলত স্বাস্থ্য সেৱা (ETV Bharat ASsam)

প্ৰতিটো মোবাইল মেডিকেল ইউনিটত এজন চিকিৎসা বিষয়া, এগৰাকী জিএনএম নাৰ্ছ, এজন পৰীক্ষাগাৰ প্ৰযুক্তিবিদ, এজন চকু চিকিৎসা সহায়ক, এজন ফাৰ্মাচিষ্ট আৰু অন্যান্য স্বাস্থ্যকৰ্মী নিয়োজিত থাকে । এই দলসমূহে প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য সেৱা, স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, ৰোগ চিনাক্তকৰণ, স্বাস্থ্য শিক্ষা আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ৰোগীক ৰেফাৰেল সেৱা আগবঢ়ায় ।

মোবাইল মেডিকেল ইউনিটৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ অ'পিডি চিকিৎসা, মাতৃ আৰু শিশু স্বাস্থ্য সেৱা, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, টীকাকৰণ, মেলেৰিয়া, যক্ষ্মা, উচ্চ ৰক্তচাপ, ডায়েবেটিছ আদি ৰোগৰ পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসা, প্ৰাথমিক পৰীক্ষাগাৰ সেৱা, চকুৰ পৰীক্ষা, অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধ বিতৰণ আৰু স্বাস্থ্য পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা হয় ।

Sonitpur NHM health service
মোবাইল মেডিকেল ইউনিটেৰে শোণিতপুৰৰ দুৰ্গম অঞ্চলত স্বাস্থ্য সেৱা (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ উপৰি স্বাস্থ্য বিভাগে বিভিন্ন এলেকাত স্বাস্থ্য সজাগতা কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰি আহিছে । যক্ষ্মা, মাতৃ আৰু শিশু স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি, টীকাকৰণ, কুষ্ঠৰোগ, অনা সংক্ৰামক ৰোগ, বাহকজনিত ৰোগ, জননী সুৰক্ষা যোজনা, জননী শিশু সুৰক্ষা কাৰ্যসূচী আদি বিষয়ত সজাগতা সৃষ্টি কৰা হয় ।

এই স্বাস্থ্য শিবিৰসমূহে বিশেষকৈ গৰ্ভৱতী মহিলা, শিশু, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক আৰু দুৰ্গম অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে স্বাস্থ্য সেৱা অধিক সহজলভ্য কৰি তুলিছে । ইয়াৰ ফলত চিকিৎসাৰ বাবে দূৰলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন কমাৰ লগতে ব্যক্তিগত ব্যয় হ্ৰাস, আগতীয়াকৈ ৰোগ চিনাক্তকৰণ আৰু সময়মতে চিকিৎসা লাভ কৰাত সহায় হৈছে ।

Sonitpur NHM health service
মোবাইল মেডিকেল ইউনিটেৰে শোণিতপুৰৰ দুৰ্গম অঞ্চলত স্বাস্থ্য সেৱা (ETV Bharat Assam)

জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে জানিবলৈ দিয়া মতে, শোণিতপুৰৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে যাতে ভৌগোলিক অসুবিধাৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় স্বাস্থ্য সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, সেই লক্ষ্যৰে মোবাইল মেডিকেল ইউনিট কাৰ্যসূচী অধিক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ।

লগতে পঢ়ক :লখিমপুৰত ভুৱা এছচি প্ৰমাণ-পত্ৰৰে চাকৰি লাভ কৰা চিকিৎসকৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ বাতিল
লগতে পঢ়ক :পথাৰতে কৃষি আৰু কৃষকৰ সমস্যাৰ সমাধান দিব বিজ্ঞানীয়ে

TAGGED:

শোণিতপুৰত মোবাইল মেডিকেল ইউনিট
ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান
মোবাইল মেডিকেল ইউনিট
ইটিভি ভাৰত অসম
SONITPUR NHM HEALTH SERVICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.