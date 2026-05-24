ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে জলাকলা খুৱাইছে হাজাৰ হাজাৰ পথচাৰীক, ক্ষোভিত দল-সংগঠন

বৰষুণ দিলে বান, ৰ'দ দিলে ধূলিময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি দুৰ্ভোগ ভুগিছে পথচাৰীয়ে ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে জ্বলাকলা খুৱাইছে হাজাৰ হাজাৰ পথচাৰীক (ETV Bharat Assam)
Published : May 24, 2026 at 3:10 PM IST

টীয়ক: ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাই জলাকলা খুৱাইছে পথচাৰীক ৷ অভিযোগ অনুসৰি, যোৰহাট বাইপাছৰ পৰা জাঁজী পৰ্যন্ত চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা নিৰ্মাণৰ এবছৰ নৌহওঁতেই ধ্বংসপ্ৰায় হৈ পৰিছে ৷ বৰষুণ দিলে বানপানী আৰু ৰ'দ দিলে ধূলিময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় এই স্থানত । স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি, পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে নিতৌ সৰু-বৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ফলত বহু নিৰীহ ব্যক্তি নিহত তথা বহু লোক চিৰদিনৰ বাবে ঘূণীয়া হৈছে ।

কিন্তু ইমানৰ পাছতো জিলা প্ৰশাসন, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথ প্ৰাধিকৰণে কোনে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । কাক ক'লে দীৰ্ঘদিনীয়া এই সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব, সেয়া ভাবি ৰাইজ এতিয়া বিপাঙত পৰিছে । এফালে একেটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এটা অংশত মৰাণত বিমান উৰুৱাই চৰকাৰে ক্ৰেডিট লোৱাৰ সময়ত টীয়কৰ পথত এখন মটৰ চাইকেল যাবলৈও অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে । সেয়ে উপায়ন্তৰ হৈ ৰাইজে ঠিকাদাৰ, চৰকাৰৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে এই নিম্নমানৰ কাম হোৱা বুলি ক্ষোভ উজাৰিছে ৷

এই ক্ষেত্ৰত আছুৰ প্ৰতিনিধিয়ে কয়, "১০ বছৰে যেনে তেনে পথটোত গাড়ী চলিব পৰা কৰিলে যদিও আজিও আমাৰ পথটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই । নলাৰে পানী নাযায়, লাইটবোৰ নজ্বলে । আমি বহুবাৰ জিলা প্ৰশাসন, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক স্মাৰক পত্ৰ দি আহিছো যদিও একাংশ ঠিকাদাৰ গাফিলতিৰ ফলতে পথটোৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে । নিতৌ দুৰ্ঘটনা হৈছে ।"

আছু নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, "এফালে মৰাণত যুদ্ধ বিমান চলিব পৰা হৈছে আমাৰ ইয়াত গাড়ী এখনেই যাব নোৱাৰে । ইপিনে গাড়ীৰ পৰা টোল টেক্স লৈছে কিন্তু পথটো মেৰামতিৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা কোনেও নলয় । মাত্ৰ আমি দেখুৱাই দিয়া গাঁতবোৰ দুটামান শিলগুটিৰে পুতি দায়িত্ব সামৰি আহিছে । এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এনে অৱস্থা সঁচাই লজ্জাজনক । সেয়ে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ তথা উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি ৰাইজক উপকৃত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"

