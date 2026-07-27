নলবাৰীৰ এটা ইটাভাতা আৰু শিলৰ কুৱেৰী বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ সেউজ ন্যায়াধীকৰণৰ

নলবাৰীৰ এটা ইটাভাতা আৰু শিলৰ কুৱেৰী বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ সেউজ ন্যায়াধীকৰণৰ
নলবাৰী জিলাৰ চেংনৈস্থিত জেপিআইএছ ইটাভাতা আৰু পাছা (PASA) শিলৰ কুৱেৰীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্দেশনা ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণৰ ৷
By PTI
Published : July 27, 2026 at 4:01 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণে অসমৰ নলবাৰী জিলাত এটা ইটাভাতা আৰু এটা শিলৰ কুৱেৰী বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে ৷ দুয়োটা স্থানতে সকলোধৰণৰ বাধ্যতামূলক বিধিগত অনুমোদন নোপোৱালৈকে আৰু পৰিৱেশৰ নীতি-নিয়ম মানি নচলালৈকে কাম-কাজ চলোৱাত বাধা আৰোপ কৰিছে ন্যায়াধিকৰণে ।
শেহতীয়াকৈ কলকাতাস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণৰ পূব মণ্ডলৰ বিচাৰপীঠে ন্যায়িক সদস্য ন্যায়াধীশ অৰুণ কুমাৰ ত্যাগী আৰু বিশেষজ্ঞ সদস্য ঈশ্বৰ সিঙে গৃহীত কৰে এই নিৰ্দেশ ।
ন্যায়াধিকৰণে নিৰ্দেশ দিয়ে যে নলবাৰী জিলাৰ চেংনৈস্থিত জেপিআইএছ ইটাভাতা আৰু পাছা (PASA) শিলৰ কুৱেৰীয়ে অসম ৰাজ্যিক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ পৰা বৈধ কনচেণ্ট টু অপাৰেটকে ধৰি সকলো প্ৰয়োজনীয় বিধিগত অনুমতি লাভ নকৰালৈকে আৰু কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ড আৰু ৰাজ্যিক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে জাৰি কৰা পৰিৱেশ নিৰ্দেশনা মানি নোলোৱালৈকে কাম বন্ধ ৰাখিব লাগিব ৷
অভিযোগকাৰীসকলে পাগলাদিয়া নদীৰ পাৰত পৰিবেশৰ নীতি-নিয়ম উলংঘা কৰি প্ৰস্তাৱিত ইটাভাতা আৰু শিলৰ কুৱেৰী স্থাপনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ এই ইটাভাতা আৰু শিলৰ কুৱেৰী স্থাপনে নদীৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ, স্থানীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্য, জনস্বাস্থ্য আৰু বনৰীয়া হাতীৰ বিচৰণৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতে এই বিষয়টো ন্যায়াধিকৰণৰ ওচৰ পায় ।
যৌথ সমিতি, অসম ৰাজ্যিক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ড আৰু জিলা প্ৰশাসনে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত ন্যায়াধিকৰণে লক্ষ্য কৰে যে পৰিদৰ্শনৰ সময়ত দুয়োটা ইউনিটৰ কোনোটোৱেই কাৰ্যক্ষম নাছিল । ইয়াৰ উপৰিও পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে যে জেপিআইএছৰ ইটা উৎপাদন ইউনিটক পূৰ্বে প্ৰদান কৰা কনচেণ্ট টু এষ্টেবলিষ্ট ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ।
ন্যায়াধিকৰণে অসম ৰাজ্যিক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডক দুয়োটা ইউনিটে প্ৰযোজ্য স্থান নিৰ্ধাৰণৰ মাপকাঠী, পৰিৱেশ নিৰ্দেশনা আৰু বিধিগত সন্মতিৰ সৈতে জড়িত চৰ্তসমূহ মানি চলিছে নে নাই সেয়া পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে যে ইউনিটসমূহে সকলো আইনী আৰু পৰিৱেশগত প্ৰয়োজনীয়তা সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰণ কৰিলেহে ব’ৰ্ডে কনচেণ্ট টু অপাৰেট প্ৰদান কৰিব লাগে ৷ নলবাৰীৰ জিলা দণ্ডাধীশক উক্ত অঞ্চলটো হস্তী কৰিড’ৰ হিচাপে দাবী উত্থাপন কৰা সন্দৰ্ভত আপত্তি পৰীক্ষা কৰি আইন অনুসৰি উপযুক্ত নিৰ্দেশ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় ।
ন্যায়াধিকৰণে নিৰ্দেশ দিয়ে যে জেপিআইএছ ইটাভাতা বা পাছা শিলৰ কুৱেৰীয়ে প্ৰয়োজনীয় আপত্তিবিহীন প্ৰমাণপত্ৰ, বৈধ চিটিঅ’ আৰু কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ড আৰু ৰাজ্যিক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ নিৰ্দেশনা আৰু অন্যান্য পৰিৱেশ নীতিৰ সম্পূৰ্ণ অমান্য কৰি কাম কৰিব নালাগে ।
তদুপৰি জিলা দণ্ডাধীশ আৰু নলবাৰীৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকক কোনো এটা ইউনিটে যাতে অবৈধভাৱে কাম নকৰে তাৰ বাবে কঠোৰ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ ন্যায়াধিকৰণে নিৰ্দেশ দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটী আই আই টিত অধ্যয়নৰত বি-টেকৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ এজন ছাত্ৰ মৃত্যু