নিৰ্বাচনী কৰ্তব্যত ফৰেষ্ট গাৰ্ডক নিয়োগ; অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দিয়া নিৰ্দেশ উঠাই ল'বলৈ অস্বীকাৰ এনজিটিৰ

নিৰ্বাচনী কৰ্তব্যত ফৰেষ্ট গাৰ্ডক নিয়োগ; অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দিয়া নিৰ্দেশ উঠাই ল'বলৈ অস্বীকাৰ এনজিটিৰ
২ এপ্ৰিলৰ নিৰ্দেশত এনজিটিৰ পূৰ্বোত্তৰ মণ্ডলৰ বিচাৰপীঠে উল্লেখ কৰিছিল যে আবেদনত 'পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন' উত্থাপন কৰা হৈছে ।
By PTI
Published : April 8, 2026 at 9:10 PM IST
নতুন দিল্লী : নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণৰ সিদ্ধান্ত । ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অসমৰ প্ৰায় ১৬০০ অসম বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱান মোতায়েন কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছিল । কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত ৰখাৰ বাবে ২ এপ্ৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল । মঙলবাৰে এনজিটিয়ে সেই নিৰ্দেশ উঠাই লোৱাৰ কোনো ভিত্তি নাই বুলি পুনৰ প্ৰকাশ কৰে ।
উল্লেখ্য যে ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ ১২৬ টা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ।
ন্যায়িক সদস্য অৰুণ কুমাৰ ত্যাগী আৰু বিশেষজ্ঞ সদস্য ঈশ্বৰ সিঙৰ বিচাৰপীঠে কয়, "আমাৰ এই মত যে অসম চৰকাৰৰ বিবাদিত আদেশ স্পষ্টভাৱে বে-আইনী...।"
বিচাৰপীঠখনে লগতে কয়, "ওপৰৰ কথাখিনিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ২০২৬ চনৰ ২ এপ্ৰিলত প্ৰদান কৰা অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশ উঠাই লোৱা বা সংশোধন কৰাৰ বাবে কোনো নিৰ্দিষ্ট কাৰণ সৃষ্টি হোৱা নাই আৰু বৰ্তমানৰ মূল আবেদনৰ সিদ্ধান্ত নোহোৱালৈকে অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশ বাহাল থাকিব ।"
উল্লেখ্য যে, ২ এপ্ৰিলৰ নিৰ্দেশত এনজিটিৰ পূৰ্বোত্তৰ মণ্ডলৰ বিচাৰপীঠে উল্লেখ কৰিছিল যে আবেদনত 'পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন' উত্থাপন কৰা হৈছে, বিশেষকৈ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ সম্পৰ্কীয় আইনী বিষয় সন্দৰ্ভত । ন্যায়ালয়ে অসম চৰকাৰলৈ জাননী জাৰি কৰি পৰৱৰ্তী শুনানিৰ বাবে ৬ এপ্ৰিলৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰে ।
এই আবেনখন দিল্লীস্থিত অধিবক্তা গৌৰৱ কুমাৰ বানছালে এনজিটিৰ ওচৰত দাখিল কৰিছিল । আবেদনত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসম আৰক্ষীক সহায় কৰিবৰ বাবে এএফপিএফ জোৱানক নিয়োগ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে ১৯ মাৰ্চত জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছিল । আবেদনখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, এনেধৰণৰ স্থানান্তৰকৰণে অসমৰ বন, বন্যপ্ৰাণী আৰু পৰিৱেশতন্ত্ৰ সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুতৰভাৱে আপোচ কৰা হ'ব ।
পৰিৱেশতান্ত্ৰিক বিপদাশংকাৰ কথা উল্লেখ কৰি আবেদনকাৰীয়ে যুক্তি দৰ্শাই যে এনেধৰণৰ বৃহৎ মাত্ৰাত সুৰক্ষাকৰ্মীক স্থানান্তৰকৰণে চোৰাংচিকাৰৰ দৰে বে-আইনী কাৰ্যকলাপক গুৰুতৰভাৱে উদগনি যোগাব । আদেশত এই কথা লিপিবদ্ধ কৰা হয় যে অসমৰ বন সুৰক্ষাৰ বাবে নিৰন্তৰ চোৱাচিতা আৰু পৰ্যবেক্ষণৰ প্ৰয়োজন । লগতে ইমানসংখ্যক আগশাৰীৰ সুৰক্ষাকৰ্মীৰ অনুপস্থিতিয়ে পৰিৱেশৰ প্ৰতি বিপদাশংকাৰ সৃষ্টি কৰিব ।