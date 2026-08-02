ETV Bharat / state

আগন্তুক পাঁচ দিন ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা, সতৰ্কতা জাৰি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ

বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পুনৰ সতৰ্কতা জাৰি, ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷

GUWAHATI NEWS
ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 2, 2026 at 7:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমবাসীৰ বাবে পুনৰ বেয়া খবৰ ৷ বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পুনৰ সতৰ্কতা জাৰি ৷ আগন্তুক পাঁচ দিনত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিজুলী-ঢেৰেকনিৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আগন্তুক পাঁচ দিনত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যত বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৷

দেওবাৰে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি, আগন্তুক পাঁচ দিনত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজুলী-ঢেৰেকনিৰ লগতে ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পূৰ্বানুমান অনুসৰি, দেওবাৰৰ পৰা আগন্তুক ৫ দিনলৈ সমগ্ৰ অসমতে বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব । বিশেষকৈ দেওবাৰ আৰু ৪ আগষ্টত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত প্ৰৱলৰ পৰা অতি প্ৰৱল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ৷

GUWAHATI NEWS
ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ উপৰিও তিনি, পাঁচ আৰু ছয় আগষ্টত ৰাজ্যৰ বহু ঠাইত মজলীয়া বৰষুণ আৰু কিছু অঞ্চলত বিজুলী-ঢেৰেকনিৰ সৈতে প্ৰৱল বৰষুণ হ'ব পাৰে ৷ আগন্তুক ৫ দিনলৈকে অসমৰ বেছিভাগ অঞ্চলতে মজলীয়া বৰষুণ আৰু কিছু ঠাইত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সৈতে বজ্ৰপাত হ’ব পাৰে বুলি সতৰ্ক প্ৰদান কৰিছে ।

আনহাতে, গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ পাশ্বৱৰ্তী অঞ্চলবোৰত অহা ৭ দিনলৈ মহানগৰীৰ আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব । এই দিনকেইটাত গুৱাহাটীত বিজুলী ঢেৰেকনিসহ বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে । মহানগৰীৰ সৰ্বাধিক উষ্ণতা ৩২°ৰ পৰা ৩৪° চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন উষ্ণতা ২৫°ৰ পৰা ২৬° চেলচিয়াছৰ ভিতৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

উল্লেখ্য যে, অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ অত্যাধিক মাত্ৰাত হোৱা বৰষুণৰ বাবে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাটত ভয়াবহ বানৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ যাৰ বাবে আজিও উচুপি আছে বন্যাৰ্তই ৷

লগতে পঢ়ক: অখিল গগৈৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিয়ে চৰকাৰে : মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা

TAGGED:

বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ
গুৱাহাটী মহানগৰ
আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ
GUWAHATI NEWS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.