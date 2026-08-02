আগন্তুক পাঁচ দিন ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা, সতৰ্কতা জাৰি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ
বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পুনৰ সতৰ্কতা জাৰি, ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷
Published : August 2, 2026 at 7:10 PM IST
গুৱাহাটী : অসমবাসীৰ বাবে পুনৰ বেয়া খবৰ ৷ বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পুনৰ সতৰ্কতা জাৰি ৷ আগন্তুক পাঁচ দিনত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিজুলী-ঢেৰেকনিৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আগন্তুক পাঁচ দিনত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যত বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৷
দেওবাৰে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি, আগন্তুক পাঁচ দিনত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজুলী-ঢেৰেকনিৰ লগতে ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পূৰ্বানুমান অনুসৰি, দেওবাৰৰ পৰা আগন্তুক ৫ দিনলৈ সমগ্ৰ অসমতে বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব । বিশেষকৈ দেওবাৰ আৰু ৪ আগষ্টত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত প্ৰৱলৰ পৰা অতি প্ৰৱল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ৷
ইয়াৰ উপৰিও তিনি, পাঁচ আৰু ছয় আগষ্টত ৰাজ্যৰ বহু ঠাইত মজলীয়া বৰষুণ আৰু কিছু অঞ্চলত বিজুলী-ঢেৰেকনিৰ সৈতে প্ৰৱল বৰষুণ হ'ব পাৰে ৷ আগন্তুক ৫ দিনলৈকে অসমৰ বেছিভাগ অঞ্চলতে মজলীয়া বৰষুণ আৰু কিছু ঠাইত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সৈতে বজ্ৰপাত হ’ব পাৰে বুলি সতৰ্ক প্ৰদান কৰিছে ।
আনহাতে, গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ পাশ্বৱৰ্তী অঞ্চলবোৰত অহা ৭ দিনলৈ মহানগৰীৰ আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব । এই দিনকেইটাত গুৱাহাটীত বিজুলী ঢেৰেকনিসহ বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে । মহানগৰীৰ সৰ্বাধিক উষ্ণতা ৩২°ৰ পৰা ৩৪° চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন উষ্ণতা ২৫°ৰ পৰা ২৬° চেলচিয়াছৰ ভিতৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
উল্লেখ্য যে, অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ অত্যাধিক মাত্ৰাত হোৱা বৰষুণৰ বাবে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাটত ভয়াবহ বানৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ যাৰ বাবে আজিও উচুপি আছে বন্যাৰ্তই ৷
লগতে পঢ়ক: অখিল গগৈৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিয়ে চৰকাৰে : মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা