শেখৰজ্যোতি গোস্বামী অসুস্থ ! পুৱাই কোনে বিয়পালে উৰাবাতৰি ?

শেখৰজ্যোতি গোস্বামী অসুস্থ ! পুৱাই কোনে বিয়পালে উৰাবাতৰি ?
কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ স্পষ্টীকৰণ- একো হোৱা নাই শেখৰজ্যোতিৰ ৷ অনলাইনযোগে জুবিন গাৰ্গ হত্যাকাণ্ড গোচৰৰ শুনানি চলি থাকোতেই এই খবৰ ওলোৱাৰ ৰহস্য কি ?
Published : November 13, 2026 at 2:32 PM IST
হাফলং : প্ৰখ্যাত সংগীতশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ অন্যতম পাঁচ অভিযুক্তৰ ভিতৰত এজন হৈছে তেওঁৰ এসময়ৰ সহশিল্পী তথা বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী । আনহাতে, শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু সন্দীপন গাৰ্গ হৈছে আন চাৰি মূল অভিযুক্ত ।
অৱশ্যে ইয়াৰে ভিতৰত অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু সন্দীপন গাৰ্গে জামিন লাভ কৰি ইতিমধ্যে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও বাকী তিনিজন এতিয়াও কাৰাবন্দী ।
বৰ্তমান হাফলং উপ-কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে শেখৰজ্যোতি গোস্বামী । আনহাতে, বাক্সাৰ নিকাচী কাৰাগাৰত বন্দী শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা । কিন্তু ইয়াৰ মাজতে শুকুৰবাৰে পুৱা হঠাতে খবৰ বিয়পি পৰে যে হাফলং কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা শেখৰজ্যোতি গোস্বামী অসুস্থ হৈ পৰিছে । অৱশ্যে শেখৰজ্যোতি গোস্বামী অসুস্থ হৈ পৰাৰ বাতৰিক সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন বুলি স্পষ্ট কৰিছে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই ।
শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগতে শেখৰজ্যোতি গোস্বামী হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰা বুলি এক খবৰ বিয়পি পৰে । এই খবৰক লৈ বিভিন্ন মহলত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় । কিন্তু হাফলং উপ-কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক দিগন্ত দত্তই এই বাতৰি সম্পূৰ্ণৰূপে অস্বীকাৰ কৰিছে ।
তেওঁ জানিবলৈ দিয়া মতে, শেখৰজ্যোতি গোস্বামী অসুস্থ হৈ পৰাৰ খবৰ সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন । তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাক লৈ কোনো ধৰণৰ উদ্বেগৰ কাৰণ নাই বুলিও কৰ্তৃপক্ষৰ বক্তব্য ।
উল্লেখ্য যে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি ৰুজু হোৱা হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত শেখৰজ্যোতি গোস্বামী অন্যতম অভিযুক্ত । বৰ্তমান তেওঁ হাফলং উপ-কাৰাগাৰত বিচাৰাধীন বন্দী হিচাপে আছে । এই গোচৰটোক লৈ সমগ্ৰ অসমতে ব্যাপক চৰ্চা অব্যাহত আছে ।
ইয়াৰ মাজতে শুকুৰবাৰে জুবিন গাৰ্গ হত্যাকাণ্ড গোচৰৰ শুনানি অনলাইনযোগে অনুষ্ঠিত হৈছে । শুনানিৰ দিনটোতে শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ অসুস্থতাৰ খবৰ বিয়পি পৰাত বিষয়টোৱে নতুনকৈ চৰ্চা লাভ কৰে ।
অৱশ্যে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই এই বাতৰি অস্বীকাৰ কৰাৰ পিছত বিষয়টোক লৈ সৃষ্টি হোৱা জল্পনা-কল্পনাৰ অৱসান ঘটিছে । কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ স্পষ্টীকৰণ অনুসৰি, শেখৰজ্যোতি গোস্বামী অসুস্থ হৈ পৰা বুলি প্ৰচাৰিত খবৰ সত্য নহয় ।
উল্লেখ্য যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা শেখৰজ্যোতি গোস্বামী বিগত ২০২৫ চনৰ ১৭ অক্টোবৰৰ পৰা হাফলং উপ-কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে । আনহাতে, ৯ অক্টোবৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে আৰু ১৩ অক্টোবৰত হাফলং কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তিলাভ কৰে । একেদৰে জামিন লাভৰ পিছত সন্দীপন গাৰ্গো যোৱা ১৯ অক্টোবৰত বাক্সা কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহে ।
ইফালে অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু সন্দীপন গাৰ্গে জামিন লাভ কৰাৰ পিছত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । আনহাতে, জুবিন গাৰ্গ হত্যা গোচৰৰ এই দুই অন্যতম অভিযুক্তই জামিন লাভ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে অসম চৰকাৰ তথা বিশেষ তদন্তকাৰী দল অৰ্থাৎ এছআইটি ।