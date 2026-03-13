প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে নামকৰণ নতুনকৈ আৱিষ্কৃত ফুলৰ প্ৰজাতিৰ
Published : March 13, 2026 at 9:51 PM IST
গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাব নে নাপায় সেই বিষয়ক লৈ ৰাইজৰ মনত চিন্তাৰ উদ্ৰেক চলি থকাৰ মাজতে আহিছে এটা ভাল খবৰ । নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰা এটা ফুলৰ প্ৰজাতিৰ নামকৰণ কৰা হ’ল অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে ৷ মানৱপ্ৰেমী শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে Osbeckia ৰ নতুনকৈ আৱিষ্কৃত এটা প্ৰজাতিক zubeengargiana বুলি নামাকৰণ কৰা হৈছে ।
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপিকা নমিতা নাথ আৰু গৱেষক বৰ্ণালী দাসে কেৰালাৰ এন এছ এছ কলেজৰ ড° প্ৰবোশ পুলপ্ৰাৰ সহযোগত এই উদ্ভিদ প্ৰজাতি আৱিষ্কাৰ কৰে । গৱেষকসকলে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উদ্ভিদবিধ আৱিষ্কাৰ কৰিছে । শনিবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গক নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰা জীৱন্ত গছ এজোপা, গছজোপাৰ ফটো প্ৰদান কৰিব গৱেষকৰ দলটোৱে ।
আনহাতে জুবিন গাৰ্গৰ নামত নতুনকৈ আৱিষ্কৃত গছজোপাৰ নামকৰণ কৰাৰ পিছতে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে সামাজিক মাধ্যমত এই কথা উল্লেখ কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷ নিজৰ পোষ্টত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে লিখিছে- "তেওঁ প্ৰকৃতিৰ সন্তান । প্ৰকৃতিৰ বুকুত তেওঁ ফুল হৈ ফুলি ৰ'ব চিৰদিন । গছ ভালপোৱা, প্ৰকৃতি ভালপোৱা মানুহজনলৈ সু-উচ্চ সন্মান, মৰম, স্বীকৃতি, উপহাৰ, পুৰস্কাৰ... এইয়া প্ৰকৃতিৰ ন্যায় ।"
উল্লেখ্য যে, গছ-গছনি, জীৱ-জন্তু, চৰাই-চিৰিকতিৰ প্ৰতি অগাধ প্ৰেম-ভালপোৱা আছিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ । সেই কথা ইতিমধ্যেই সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিছে ৷ মধুসূদন গাৰ্গ নামৰ বান্দৰটো, উদাসিনী গাৰ্গ নামৰ বগলীজনী, কাকু গাৰ্গ নামৰ কাউৰীজনীৰ কাহিনী প্ৰায় সংখ্যক লোকৰেই জ্ঞাত ৷ এনে এগৰাকী মানৱ দৰদী তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী শিল্পীৰ নামত উদ্ভিদৰ এটা প্ৰজাতিৰ নামকৰণ কৰা কাৰ্যই স্বাভাৱিকতেই আনন্দিতে কৰিছে তেওঁক ভালপোৱা লাখ লাখ অনুৰাগীক ৷