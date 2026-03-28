দীৰ্ঘদিন অভিশাপ হৈ থকা মথাউৰিয়ে বঢ়মপুৰলৈ আনিছে আশাৰ বতৰা

দীৰ্ঘদিন অভিশাপ হৈ থকা মথাউৰিয়ে বঢ়মপুৰলৈ আনিছে আশাৰ বতৰা
গাৰুখুন্দা পঞ্চায়ত অধীনত প্ৰায় ১৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ অত্যাধুনিক মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । অঞ্চলটোক বানৰ পৰা সুৰক্ষিত ৰাখিব বুলি আশা প্ৰকাশ ৰাইজৰ ।
Published : March 28, 2026 at 11:48 PM IST
বঢ়মপুৰ : নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত গৰুবাট মৌজাৰ গাৰুখুন্দা পঞ্চায়তৰ প্ৰেমাজানত মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি সমগ্ৰ কপিলীপৰীয়া ৰাইজৰ মাজলৈ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে । বিগত সময়বোৰত এই প্ৰেমাজানৰ মথাউৰি ছিগি কামপুৰ অঞ্চলত ভয়াৱহ বানে সংহাৰীৰূপ লৈছিল । কিন্তু এই প্ৰেমাজানক ভেটিবৰ বাবেই অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ হৈ আছে এটা মথাউৰি । এই মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'লেই কামপুৰবাসীক বানৰ পৰা সুৰক্ষিত ৰাখিব বুলি স্থানীয় ৰাইজে আশা প্ৰকাশ কৰিছে । এইক্ষেত্ৰত কপিলীপৰীয়াবাসীয়ে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ লগতে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে এটা সময়ত ৰহা বিধানসভাৰ অন্তৰ্গত আছিল এই গাৰুখুন্দা পঞ্চায়ত । কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত উক্ত পঞ্চায়ত বঢ়মপুৰ বিধানসভাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় । বঢ়মপুৰ বিধানসভাৰ লগত চামিল হোৱাৰ পিছতেই বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ লৈ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ তৎপৰতাত কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত চাংচকীৰ পৰা বকুলগুৰিলৈ প্ৰায় ১৫ কিলোমিটাৰ সামৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উন্নতমানৰ মথাউৰিটো । এই মথাউৰি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লে কামপুৰ অঞ্চলক বানৰ পৰা মুক্ত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
এই সম্পৰ্কত অদিষ্ট ৰংপি নামৰ এজন স্থানীয় লোকে কয়, "আগতে আমি ৰহা সমষ্টিৰ আছিলোঁ । কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত আমি ৰহা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'লো । ৰহা সমষ্টিত থাকোতে বানপানী হ'লে চাংচকীৰ পৰা গাৰুখুন্দালৈ আমি পানীত ডুবিব লাগে । কিন্তু বৰ্তমান বঢ়মপুৰ সমষ্টিত সোমোৱাৰ লগে লগেই আমাৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ নেতৃত্বত আৰু অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ নেতৃত্বত তেওঁৰ বিভাগৰ পৰা এই মথাউৰিটো দিয়া হৈছে । বঢ়মপুৰ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ লগে লগে চাংচকীৰ পৰা গাৰুখুন্দালৈ যিমান মানুহ আছে সকলোৱে অত্যন্ত সুখী । এতিয়াও আমি জিতু গোস্বামীক ভোট দি পোৱাই নাই । তথাপিও তেওঁ চাংচকীৰ পৰা গাৰুখুন্দালৈ এনে মথাউৰিৰ কাম কৰি দিছে । এই মথাউৰি ভৱিষ্যতে লেখত ল'বলগীয়া হ'ব ।"
গাৰুখুন্দা পঞ্চায়তৰ ৭ নং ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড সদস্য উত্তম চন্দ্ৰ বৰাই কয়, "প্ৰেমাজানৰ মথাউৰিটো আগতে অত্যাধুনিক হিচাপে বনোৱা হোৱা নাছিল । কেৱল মাটিৰ বস্তা দি থৈছিল । কিন্তু বৰ্তমান বি জে পি চৰকাৰে অত্যাধুনিক পদ্ধতিৰে মথাউৰি বনাইছে । মথাউৰি নিৰ্মাণ হোৱাৰ বাবে গাৰুখুন্দাৰ এটা বৃহৎ অঞ্চল নিৰাপদে থাকিব পাৰিব ।" নিশ্চিতভাৱে এই মথাউৰিটোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লে কামপুৰ অঞ্চলক বানৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব বুলি ৰাইজে আশা কৰিছে ।
