বিহালী স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ নৱ-নিৰ্মিত ভৱন উদ্বোধন মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰৰ

বিহালী স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ নৱ-নিৰ্মিত ভৱন উদ্বোধন মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰৰ
৭ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে দুটা ছাত্ৰাবাসৰ আধাৰশিলা স্থাপন ।
Published : July 12, 2026 at 10:57 AM IST
বিশ্বনাথ : বিহালী স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ নৱ-নিৰ্মিত ভৱন উদ্বোধন কৰাৰ লগতে দুটা ছাত্ৰাবাসৰ শিলান্যাস কৰা হয় । সাংসদ পুঁজি আৰু আনটাইড ফাণ্ডৰ অধীনত নিৰ্মিত ভৱনটো শ্ৰেণীকোঠা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব । অসম অনুসূচীত জাতি সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত মহাবিদ্যালয়খনত এটা ছাত্ৰৰ বাবে আৰু আনটো ছাত্ৰীৰ বাবে মুঠ ৭ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে দুটা আবাস নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।
মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰে শনিবাৰে নৱ-নিৰ্মিত ভৱন উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । ইয়াৰ পিচতে বিহালী স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ড৹ ৰমেন বৰাই আদৰণি ভাষণ আগবঢ়োৱা এখন সভাত মন্ত্ৰী সৰকাৰে ভাষণত কয়, "সামাজিক দায়বদ্ধতা নাথাকিলে মানুহ শিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষিত হৈ লাভ নাই । আমি লাভ কৰা শিক্ষাৰে সমাজৰ ভাল কাম আৰু ভাল চিন্তা কৰিব পাৰিলেহে জীৱন ধন্য হ'ব ।" মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "২০১১ চনত মোক ৰাজনীতিলৈ অনা ব্যক্তি হৈছে ৰঞ্জিৎ দত্ত । তেওঁ মোৰ অভিভাৱক আৰু ভাতৃৰ দৰে । গতিকে, তেওঁৰ সমষ্টিৰ বাবে কিবা এটা আগবঢ়াব পাৰিলে মই সুখী হ'ম ।"
সভাত সাংসদ ৰঞ্জিৎ ভাষণত কয়, "১৯৮৯ চনতে বিহালীৰ একমাত্ৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান বিহালীবাসীৰ সহায়-সহযোগিতা তথা দান-বৰঙণিৰে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল । জাতি-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে বহু শুভাকাংক্ষী, সেই সময়ৰ শিক্ষকসকলৰ ত্যাগ আৰু কষ্টৰ ফলত মহাবিদ্যালয়খনে আজিৰ এই অৱস্থাত উপনীত হৈছে । মহাবিদ্যালয়খনৰ বাবে আমাৰ বহু কৰিবলগা আছে । অনুসূচীত জাতি সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত অনুমোদন লাভ কৰা দুটা ছাত্ৰাবাস তদানীন্তন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ যথেষ্ট সহযোগিতা আছে ।"
বিহালীৰ বিধায়ক মুনীন্দ্ৰ দাসে ভাষণত কয়," বিহালী স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ অনুসূচীত জাতিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে দুটা সুকীয়া ছাত্ৰাবাস মোৰ কাৰ্যকালত অনুমোদন হোৱাটো মোৰেই সৌভাগ্য । অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত সাংসদ ৰঞ্জিৎ দত্তৰ বহুখিনি অৰিহণা আছে বুলি উল্লেখ কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত বিহালী স্নাতক মহাবিদ্যালয়ত এটা দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ অনুমোদনৰ বাবে মন্ত্ৰী সৰকাৰক অনুৰোধ জনায় ।
সভাত অসম অনুসূচীত জাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালক ড৹ কুলশ্ৰী নাথে কয়, "মুঠ দুহেজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এই দুয়োটা ছাত্ৰাবাস ব্যৱহৃত হ'ব । এই ছাত্ৰাবাস অনুমোদনৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, শোণিতপুৰৰ সাংসদ ৰঞ্জিৎ দত্ত আৰু মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে ।" অনুষ্ঠানটো পৰিচালনা কৰে বিহালী স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ ড৹ বিনোদ চুবেদীয়ে ।
লগতে পঢ়ক:বিশেষজ্ঞৰ বৈজ্ঞানিক পৰামৰ্শ মানি বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণ নকৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ
ৰাজ্যত নিবনুৱা যিমান, চৰকাৰী খণ্ডত নাই সিমান সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা : আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা