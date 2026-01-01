ETV Bharat / state

আধ্যাত্মিকতা আৰু আৱেগৰ সংমিশ্ৰণ : ইংৰাজী নৱবৰ্ষত মন্দিৰ-দেৱালয়ৰ লগতে জুবিন ক্ষেত্ৰত মানুহৰ ভিৰ

ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনত ডিমৰীয়া মন্দিৰ-দেৱালয় আৰু জুবিন ক্ষেত্ৰত ভক্ত-অনুৰাগীৰ লানি নিচিঙা সোঁত বোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷

জুবিন ক্ষেত্ৰত মানুহৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 1, 2026 at 3:18 PM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী : ন-আশা, ন-প্ৰত্যাশা, ন-উদ্যমেৰে সকলোৱে শুভাম্ভণি কৰিছে আকৌ এটা নতুন বৰ্ষক ৷ আজি ইংৰাজী ২০২৬ বৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন । পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষকৈ নামঘৰ, মন্দিৰ আদিত মানুহৰ ভিৰ ৷ পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ লগতে ২০২৬ বৰ্ষটো ভালে-কুশলে যোৱাৰ কামনা কৰি নেদেখাজনৰ শ্ৰীচৰণত সকলোৱে জনাইছে সেৱা ৷

কেৱল নামঘৰ, মন্দিৰ আদিতে নহয় বিভিন্ন পাৰ্ক বা তেনে কোনো স্থানটো বহুতকে আপোনজনৰ লগত সময় কটোৱা দেখা গৈছে ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উপকণ্ঠ ডিমৰীয়াৰ আকাশ-বতাহো মুখৰিত হৈ পৰিছে নৱবৰ্ষক আদৰাৰ আনন্দ । কিন্তু এই উলহ-মালহৰ মাজতো পৰিলক্ষিত হৈছে এক গভীৰ আধ্যাত্মিকতা আৰু হৃদয়স্পৰ্শী আৱেগ । সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰতো পুৱাৰে পৰা মানুহৰ সোঁত বোঁৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

ন-আশা, ন-প্ৰত্যাশা, ন-উদ্যমেৰে সকলোৱে শুভাম্ভণি কৰিছে আকৌ এটা নতুন বৰ্ষক (ETV Bharat Assam)
  • ক্ষেত্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়ত ভক্তৰ ভিৰ

বছৰটোৰ প্ৰথমটো দিনত সকলোৱে মংগল কামনাৰ্থে ডিমৰীয়াৰ ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়ত পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ লানি নিচিঙা সোঁত বোৱা দেখা গৈছে ।

মন্দিৰ-দেৱালয়ত ভক্তৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam)

মা কামাখ্যাৰ চৰণত ধূপ-বন্তি জ্বলাই, শৰাই আগবঢ়াই ভক্তসকলে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে, যাতে এই বৰ্ষৰ আগন্তুক দিনবোৰত কাকো কোনো বিপদ-বিঘিনীয়ে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে । এক পবিত্ৰ পৰিৱেশত সকলোৱে বিচাৰিছে শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ আশীৰ্বাদ ।

ক্ষেত্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়ত ভক্তৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam)
  • জুবিন ক্ষেত্ৰত অনুৰাগীৰ চকুলো আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

মন্দিৰ-দেৱালয়ৰ দৰেই আজি আন এক বিশেষ স্থানত পৰিলক্ষিত হৈছে অভূতপূৰ্ব ভিৰ । সেয়া হৈছে সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰ । 'গানৰ জুবিন, প্ৰাণৰ জুবিন'ৰ স্মৃতি বিজড়িত এই ক্ষেত্ৰত আজি হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীৰ সমাগম ঘটিছে ।

জুবিন ক্ষেত্ৰত মানুহৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam)

উজনিৰ পৰা নামনিলৈ- প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ ঢাপলি মেলিছে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক এবাৰ স্মৰণ কৰিবলৈ । কেৱল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাই নহয়, নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনত বহু অনুৰাগীৰ চকুৰ কোণতো দেখা গৈছে এবুকু বেদনা । আজিও অনুৰাগীৰ কণ্ঠে কণ্ঠে কেৱল এটাই প্ৰশ্ন - "জুবিনে কেতিয়া পাব উচিত ন্যায় ?"

জুবিন ক্ষেত্ৰত মানুহৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam)
  • হৃদয়ত জুবিন সদায় চিৰপ্ৰৱাহমান"

গোলাঘাটৰ পৰা সপৰিয়ালে অহা এগৰাকী অনুৰাগীয়ে আবেগিক হৈ কয়, "আমি তেওঁক জীৱিত কালতো চাইছিলো, কাষৰ পৰা পাইছিলো । আজি তেওঁ আমাৰ মাজত শাৰীৰিকভাৱে নাই যদিও আমাৰ অনুভৱ আৰু অনুভূতিত তেওঁ সদায় জীয়াই থাকিব । আজি বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত তেওঁক সেৱা এটা জনাবলৈকে গোলাঘাটৰ পৰা ল’ৰা-ছোৱালী লৈ ইয়ালৈ আহিছো । মাথোঁ এটাই আশা - ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া যেন ত্বৰান্বিত হয় আৰু আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে অতি সোনকালে উচিত ন্যায় পায় ।"

জুবিন ক্ষেত্ৰ (ETV Bharat Assam)

নৱবৰ্ষৰ এই আৰম্ভণিৰ দিনটোৱে এফালে যদি আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াইছে, আনফালে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ এই দৃশ্যই প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ হৃদয় ক্ষন্তেকৰ বাবে হ’লেও মৰ্মাহত কৰি তুলিছে । সকলোৰে এটাই কামনা -২০২৬ বৰ্ষটোৱে যেন সমাজখনলৈ কঢ়িয়াই আনে শান্তি, প্ৰগতি আৰু কাংক্ষিত ন্যায় ।

নতুনক আদৰাৰ লগতে ২০২৬ বৰ্ষটো ভালে-কুশলে যোৱাৰ কামনা কৰি নেদেখাজনৰ শ্ৰীচৰণত সকলোৱে জনাইছে সেৱা (ETV Bharat Assam)

