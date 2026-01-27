আমিনগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে ৯.৫১ কোটি টকীয়া নতুন ঘৰ ! অখিল গগৈ হতভম্ব

আমিনগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে ৯.৫১ কোটি টকীয়া নতুন ঘৰ ! অখিল গগৈ হতভম্ব
মাহে ৭০০০ টকা জনমূৰি আয়, অসমৰ ধাৰ হ’লগৈ ১,৭৭,০০০ কোটি টকা ৷ তাতে আকৌ নতুন ঘৰ এটা কিয় ? বুজা নাই অখিল গগৈয়ে ৷
গুৱাহাটী : অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে নিৰ্মিত হ’ব এক বিলাসী বাসভৱন । মুঠ ২৫ হেজাৰ বৰ্গফুটৰ প্ৰাসাদোপম অট্টালিকাটোত থাকিব শাৰী শাৰী সুশোভিত আলংকাৰিক গছ-গছনি ৷ কৰিড'ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো অংশই হ’ব অত্যাধুনিক শীত-তাপ নিয়ন্ত্ৰিত । মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বাবে থাকিব সকলো অত্যাধুনিক সা-সুবিধা ।
ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে ৰাজধানী দিছপুৰৰ জনতা ভৱন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা বৰ্তমান প্ৰায় ১৯ কিলোমিটাৰ দূৰৈত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া প্ৰস্তাৱিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নতুন প্ৰাসাদটিয়ে ৷
উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে নিৰ্মাণ হ’ব ‘ৰাজমহল’ সদৃশ ৯ কোটি ৫১ লাখ টকাৰ এক বাসগৃহ । আমিনগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আবাস নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰাজ্যৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগে । দিছপুৰৰ পৰিৱৰ্তে ১৫ মাহৰ ভিতৰত আমিনগাঁৱত নিৰ্মাণ হ’ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিবাস । বাসভৱনটি নিৰ্মাণৰ বাবে লোকনিৰ্মাণ বিভাগে আহ্বান পৰা নিবিদাক লৈ সূত্ৰপাত ঘটিছে বিতৰ্কৰ ৷
বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে যে
- অসমৰ দৰে এখন আৰ্থিক দিশত স্বাৱলম্বী নোহোৱা, বিশাল ঋণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৰাজ্যত কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাসৰ বাবে ইমান টকা খৰচ কৰা উচিতনে ?
- ৰাজধানী দিছপুৰৰ পৰা প্ৰায় ১৯ কিলোমিটাৰ দূৰৈত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাস কিয় ? (অৱশ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নতুন দলং উদ্বোধন হ’লে দূৰত্ব ৮-৯ কিঃমিঃ হ্ৰাস পাব)
দিছপুৰৰ পৰা আমিনগাঁৱলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰিব নেকি ?
আমিনগাঁৱত ৯ কোটি ৫১ লাখ ৫১ হাজাৰ ৪০৬ টকা ব্যয়েৰে প্ৰস্তাৱিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী আৱাসগৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিল্ডিং শাখাৰ মুখ্য অভিযন্তাই শেহতীয়াভাৱে আহ্বান কৰিছে নিবিদা ৷ অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ৭ তাৰিখে এই নিবিদা মুকলি হ'ব ৷ নিবিদাত কোৱা হৈছে যে ১৫ মাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ শেষ কৰিব লাগিব ৷ তাৰে দুমাহ প্লেনিং, ডিজাইন আৰু অনুমোদনৰ বাবে দিয়া হ’ব ৷ অৰ্থাৎ ১৩ মাহত যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে নিৰ্মাণ হ’ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নতুন ভৱনটি ।
তীব্ৰ বিৰোধিতা বিৰোধী বিধায়ক অখিল গগৈৰ
নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নতুন বাসভৱনটোক লৈ কেতবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিৰোধী বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৷ সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰায় ৪০ মিনিটজোৰা লাইভত সোমবাৰে নিশা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰস্তাৱিত নতুন বিলাসী বাসভৱন নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতা কৰে । লগতে দাঙি ধৰে এলানি যুক্তি ৷
বিৰোধী বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়, “মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে এটা নতুন আৱাস ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শৰাইঘাট দলং পাৰ হৈ আমিনগাঁৱত নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছে ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনেকুৱা কেইবাটাও ঘৰ আছিল । কইনাধৰা পাহাৰত কংগ্ৰেছৰ তৰুণ গগৈৰ দিনত বহু চৰকাৰী ধন ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, বিজেপি চৰকাৰ আহি কইনাধৰাৰ আৱাসটো বন্ধ কৰি দিলে । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য চাব পৰাকৈ বিজেপিৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত উজানবজাৰৰ সতী ৰাধিকা উদ্যান পাৰ হৈ খাৰঘূলিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আবাসগৃহ বনালে । তাৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত তেওঁ কইনাধৰালৈয়ো নগ’ল আৰু খাৰঘূলিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ গেষ্ট হাউছলৈয়ো নগ’ল । এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ ওচৰতে থাকিম বুলি কৈ জনতা ভৱনৰ কাষতেই তিনিজন মন্ত্ৰীৰ আবাস গৃহ ভাঙি-ছিঙি বহু কোটি টকা খৰচ কৰি এক বিলাসী আৰু আহল-বহল আৱাস নিৰ্মাণ ল’লে ৷ এইবাৰ আকস্মিকভাৱে নিবিদা দি কোৱা হ’ল যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী আৱাস ভৱনটি আমিনগাঁৱলৈ লৈ যোৱা হ’ব ৷ এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চতুৰ্থ বাসভৱন ।”
নিবিদাৰ আধাৰত কেৱল 'Structure'-টো নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে ৯.৫ কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ বিপৰীতে ইণ্টেৰিয়’ৰ ডেক’ৰেচন বেলেগ হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, “প্ৰস্তাৱিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আমিনগাঁৱৰ বিলাসী বাসভৱনটোৰ কেৱল 'Structure'-টো নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে ৯ কোটি ৫১ লাখ ৫১ হাজাৰ ৪০৬ টকা ৷ এইটো ৰাইজৰ ধনেৰে নিৰ্মিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চতুৰ্থ বাসভৱন ৷”
নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনটো মুঠ ২৫,০০০ বৰ্গফুটৰ হ’ব বুলি উল্লেখ কৰি অখিল গগৈয়ে লগতে কয়, “প্ৰস্তাৱিত তিনিমহলীয়া বিল্ডিংটোৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত ৯,৮০০ বৰ্গফুট, প্ৰথম মহলাত ৮,৫০০ বৰ্গফুট আাৰু দ্বিতীয় মহলাটো ৬,৮০০ বৰ্গফুটেৰে নিৰ্মাণ কৰিব খোজা হৈছে ৷ সৰ্বমুঠ প্ৰায় ২৫,০০০ বৰ্গফুটৰ বিলাসী প্ৰাসাদ নিৰ্মাণ কৰিব খোজা হৈছে ।”
মাহে এজন অসমীয়াই মাত্ৰ ৭,০০০ টকা উপাৰ্জন কৰা অসমৰ দৰে এখন ৰাজ্যত তিনিটা বাস ভৱন থকাৰ পিছতো চতুৰ্থটো বাসভৱন নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ অখিল গগৈৰ ৷ গগৈৰ মন্তব্য, “য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে তিনিটা বাস ভৱন থকাৰ পিছতো অসমৰ দৰে এখন ৰাজ্যত চতুৰ্থটো বাসভৱন নিৰ্মাণ কৰিব খোজা হৈছে, য’ত বছৰেকীয়া জনমূৰি আয় শেহতীয়া হিচাবত মাত্ৰ ৮৫,০০০ টকা ৷ ইয়াত টাটা, আদানি-আম্বানীৰ কোম্পানীয়েও আয় কৰাটো সোমাই আছে । চাহ কোম্পানী, বহিৰাগত বণিয়াৰ উপাৰ্জনো সোমাই আছে ইয়াত ৷ এই সকলো ধৰিহে এজন অসমীয়াৰ বছৰি আয় মাত্ৰ ৮৫,০০০ টকা ৷ এই অনুসৰি এজন অসমীয়া মানুহৰ এমাহৰ ইনকাম হ’ব মাত্ৰ ৭,০০০ টকা ।”
“ৰিজাৰ্ভ বেংকে ১১ ডিচেম্বৰৰ দিনা প্ৰকাশ কৰিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ বহুমাত্ৰিক দৰিদ্ৰতাৰ সূচকাংকত ভাৰতৰ ভিতৰত অসম চাৰি নম্বৰত আছোঁ । দৰিদ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাৰি নম্বৰত আছোঁ ।... তেনে এখন ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনৰ নম্বৰটো হ’ব চাৰি নম্বৰ ৷” অখিল গগৈয়ে কয় ।
“মুখ্যমন্ত্ৰীজন আমিনগাৱঁৰ পৰা দিছপুৰৰ জনতা ভৱনলৈ ইমান দূৰৈৰ পৰা অহা-যোৱাটো সুচল হ’বনে ?” লগতে অখিল গগৈৰ প্ৰশ্ন ।
চৰকাৰৰ ঋণৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, “স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনলৈ ৪২,০০০ কোটি টকা ঋণ আছিল । যোৱা ১১ ডিচেম্বৰত ৰিজাৰ্ভ বেংক অব ইণ্ডিয়াই হিচাব দিছে যে ৩১ মাৰ্চ ২০২৫ লৈকে অসমৰ ধাৰ হ’লগৈ ১ লাখ ৭৭ হাজাৰ কোটি টকা ৷ মোৰ ধাৰণা অহা মাৰ্চ মাহলৈ এই ধাৰৰ পৰিমাণ হ’বগৈ ২ লাখ ২০ৰ পৰা ৩০ হাজাৰ কোটি টকা । মুকলি বজাৰৰ পৰা ইমান ধাৰ লোৱাৰ পিছত, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে তিনিটাকৈ বাসভৱন থকাৰ পিছত, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে আকৌ এটা বাসভৱন নিৰ্মাণ কৰাটো প্ৰয়োজন আছেনে ?”