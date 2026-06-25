ETV Bharat / state

উত্তৰ-পূৰ্বত প্ৰথমবাৰলৈ চিনাক্ত ছেলভিয়া মিছেলা নামৰ এবিধ গছ

কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় (স্বতন্ত্ৰ)ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিশেষ সফলতা ৷ মহাবিদ্যলয়খনৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ স্নাতক শাখাৰ পাঁচগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ এটা দলে চিনাক্ত কৰিলে এবিধ উদ্ভিদ ৷

SALVIA MISELLA
উত্তৰ-পূৰ্বত প্ৰথমবাৰলৈ চিনাক্ত ছেলভিয়া মিছেলা নামৰ এবিধ গছ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 25, 2026 at 3:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰূপজ্যোতি গোস্বামী

কলিয়াবৰ: মধ্য অসমৰ অন্য়তম উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় (স্বতন্ত্ৰ)ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ড৹ দীপাংকৰ বৰাৰ তত্বাৱধানত মহাবিদ্যালয়খনৰ গুড়ীয়া ভাৱাল, হিয়া দাস, জনিয়াৰ তিচ’, প্ৰসেনজিৎ মাহাতো, দীপাংকৰ দাসে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত চিনাক্ত কৰিলে 'ছেলভিয়া মিছেলা' নামৰ এবিধ গছ ।

ইতিমধ্যে এই বিশেষ গছবিধৰ বিষয়ে গৱেষণা পত্ৰিকা 'জাৰ্নেল অৱ ইকনমিক টক্সনমিক ব'টানি' (Journal of Economic and Taxonomic Botany)ত দলটোৱে প্ৰস্তুত কৰা 'FIRST REPORT OF SALVIA MISELLA (LAMIACEAE) FROM NORTHEAST INDIA' শীৰ্ষক এক গৱেষণা প্ৰতিবেদনত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ।

উত্তৰ-পূৰ্বত প্ৰথমবাৰলৈ চিনাক্ত ছেলভিয়া মিছেলা নামৰ এবিধ গছ (ETV Bharat)

মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদতে এই গছবিধ চিনাক্ত কৰাৰ পিছত ইয়াৰ বিস্তাৰৰ বিষয়ে কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন স্থানত জৰীপ কৰা হৈছিল । কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ শ্ৰীশ্ৰীকামাখ্যা দেৱালয়ৰ পথত এই গছবিধৰ সম্প্ৰসাৰণ দলটোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত এই ছেলভিয়া মিছেলা নামৰ গছবিধ থকাতো নিশ্চিত হৈ পৰে ।

এই সন্দৰ্ভত শিক্ষাৰ্থীৰ দলটোৱে এই উদ্ভিদবিধৰ চিনাক্তকৰণৰ উপক্ৰম বৰ্ণনা কৰে । এই দলটোৰ অন্যতম সদস্য গুড়ীয়া ভাৱালে জনোৱা মতে, ‘‘যোৱা বছৰৰ পৰাই আমি কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত যিমানবোৰ গছ আছে সেইবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিছোঁ । তেতিয়াই আমাৰ এই গছজোপা চকুত পৰিল, যিজোপা আমাৰ স্থানীয় গছতকৈ পৃথক । বিষয়টো আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সহ অধ্যাপক ড০ দীপাংকৰ বৰা ছাৰক অৱগত কৰিলোঁ । তেতিয়া ছাৰে বিষয়টোত কেনেদৰে আগবাঢ়িব পাৰি তাৰ দিহা দিলে । ছাৰৰ দিহা মতে, আমি গছজোপা চিনাক্ত কৰিলোঁ যে, গছবিধ আমেৰিকান-মেক্সিকান প্ৰজাতিৰ বিদেশী গছ । যিবিধ গছ ভাৰতত প্ৰথমতে কেৰালাত চিনাক্ত কৰা হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত পশ্চিম বংগ, ওড়িশাৰ পিছতেই আমি অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত এই গছবিধৰ উপস্থিতি আমি চিনাক্ত কৰিলোঁ । এই বিষয়ে আমি কৰা কামৰ বিষয়ে এক প্ৰতিবেদনো প্ৰকাশ পাইছে । গছবিধৰ নাম হ'ল – ছেলভিয়া মিছেলা ।’’

উদ্ভিদবিধৰ শ্ৰেণী বিন্যাসৰ বিষয়ে প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা মতে – একেঠাইতে গজি উঠা, উৰ্ধ্বমুখী উদ্ভিদ, ইয়াৰ গড় উচ্চতা প্ৰায় ১.৫ মিটাৰ । গছৰ মূল শাখাবহুল, চতৰ্ভুজাকাৰ, কঁপনি আৰু ৰোদ-মৰে ঢকা, গ্রন্থিমুক্ত, সেউজীয়া; তন্তুক মূলৰ দৈর্ঘ্য ১.৫–১৩.৬ ছেঃমিঃ । পাত সংক্ষেপে পেটিয়োলযুক্ত, বিপৰীত-কৰ্মৰূপ; পাতৰ আকাৰ ২.৬–৭.০ × ১.৮–৩.৫ ছেঃমিঃ, আণ্ডাকৃতিৰ ৷ তলৰ অংশ চাৰমূদ্ৰীয়া, দাঁতৰ দৰে তীক্ষ্ণ, ঝিলমিলিয়া, পাৰ্শ্বীয় শিৰা ৫–৬ জোৰা, দুয়োখন তলত দৰণি কঁপনিৰে ঢকা । ফুলৰ গোট উৰ্ধ্বমুখী আৰু চক্ৰাকৃতি, ১৫–২০ ছেঃমিঃ দীঘল, প্ৰতিটো চক্ৰত ৫–৬ ফুল; ফুলৰ দণ্ড ২.৫–৩ ছেঃ মিঃ দীঘল, গ্রন্থিযুক্ত নোমময়; আৱৰণ ২ টা, অসমান, তীক্ষ্ণ, সেউজীয়া ।

'ছেলভিয়া মিছেলা' অসমৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰৰ বাবে আশীৰ্বাদ নে অভিশাপ ?

এই চিনাক্তকৰণৰ আনন্দৰ লগতে এয়া অসমৰ প্ৰকৃতিৰ বাবে এক ডাঙৰ সতৰ্কবাণীও কঢ়িয়াই আনিছে । কাৰণ, এই উদ্ভিদৰ প্ৰজাতি মূলতঃ দক্ষিণ আমেৰিকাৰ দেশসমূহৰ লগতে মেক্সিকো আদি দেশতহে পোৱা যায়।

ভাৰতবৰ্ষত ইয়াৰ পূৰ্বে কেৱল ২০১৪ চনত কেৰালামত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই গছজোপা দেখা পোৱা গৈছিল । এই বিদেশী উদ্ভিদে ভৱিষ্যতে অসমৰ থলুৱা উদ্ভিদৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে । বৰ্তমান সময়ত এই উদ্ভিদবিধ কলিয়াবৰত কম পৰিমাণে থাকোতেই যদি বন বিভাগ আৰু প্ৰশাসনে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেন্তে অনাগত সময়ত এই 'ছেলভিয়া মিছেলা'ৰ বাবেই অসমৰ চহকী জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য বিপন্ন হৈ পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ।

আনহাতে, কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ে স্বতন্ত্ৰ মৰ্যাদা লাভ কৰাৰ পিছতেই বিজ্ঞানৰ স্নাতক মহলা স্নাতকোত্তৰ মহলালালৈ উন্নীত কৰা হ'ব । য'ত উদ্ভিদ বিজ্ঞন বিষয়টোও অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব । ইতিমধ্যে বিভিন্ন পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা আৰু গৱেষণাৰ বাবে সকলোধৰণৰ সা-সুবিধাৰ লগতে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষৰ নেতৃত্বত শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰীসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এনেধৰণৰ গৱেষণাৰ প্ৰতি উৎসাহ যোগাই আহিছে ।

বৰ্তমান মহাবিদ্যালয়খনৰ বিজ্ঞান শাখাৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ অগ্ৰণী কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়তে স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ বাবে কলিয়াবৰৰ এক দম্পতীৰ বিশেষ প্ৰয়াস

TAGGED:

কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়
উদ্ভিদ বিজ্ঞান
ছেলভিয়া মিছেলা
ইটিভি ভাৰত
SALVIA MISELLA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.