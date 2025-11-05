খৰাং সহনশীল ধানৰ বীজ উদ্ভাৱন অসমৰ কৃষি বিজ্ঞানীৰ
অসম ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰত কৃষক দিৱসত মুকলি নতুন ধানৰ বীজ 'অৰুণ'।
Published : November 5, 2025 at 11:47 AM IST
যোৰহাট : অসমৰ খেতিয়কসকলৰ বাবে এক সুখবৰ । এতিয়াৰে পৰা খৰাং বতৰতো বিশেষ অসুবিধা নোহোৱাকৈ কৰিব পাৰিব ধান খেতি । ৰাজ্য়খনৰেই এগৰাকী কৃষি বিজ্ঞানীয়ে শেহতীয়াভাৱে উদ্ভাৱন কৰিছে এবিধ খৰাং সহনশীল ধানৰ বীজ ।
কৃষি বিজ্ঞানী ড৹ অৰুণ পাঠকে এইবিধ ধানৰ বীজ উদ্ভাৱন কৰিছে । তিতাবৰৰ ধান গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ কৃষি বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে নিজৰ নামৰে নামকৰণ কৰিছে বীজবিধৰ । 'অৰুণ' নামৰ ধানৰ বীজটো খৰাং বতৰ সহনশীল হোৱা বাবে এই উদ্ভাৱনে কৃষক সকলক বিশেষভাৱে উপকৃত কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।
খৰাং সহনশীল 'অৰুণ' মুকলি :
তিতাবৰৰ ধান গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত মঙলবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় 'কৃষক দিৱস'। কৃষিমন্ত্ৰী বৰাই গৱেষণা কেন্দ্ৰত নতুনকৈ উদ্ভাৱন কৰা খৰাং সহনশীল 'অৰুণ' নামৰ ধানৰ বীজ এবিধ মুকলি কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৃষক বন্ধু আৰু কৃষি বিভাগৰ বিপণন ক্ষেত্ৰ উদ্বোধন কৰে । ভাষণ প্ৰসংগত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই 'অৰুণ' নামৰ ধানৰ বীজটোৰ লগতে বিজ্ঞানীগৰাকীক প্ৰশংসা কৰি কয়, "কৃষি বিজ্ঞানী অৰুণ পাঠকে নিজ নামৰে অৰুণ নামৰ ধান বীজটো নামকৰণ কৰে । তেওঁ উদ্ভাৱন কৰা এই বীজটো খৰাং সহনশীল আৰু এই উদ্ভাৱনে কৃষক সকলক বিশেষ ভাৱে উপকৃত কৰিব ।"
কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "এই ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰটো ১৯৩০ চনতে স্থাপিত হৈছিল । এই গৱেষণা কেন্দ্ৰটোত বহু উন্নত ধানৰ বীজ উদ্ভাৱন হোৱাৰ লগতে বহু বীজৰ গৱেষণা হৈছে । এই গৱেষণা কেন্দ্ৰটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ।" আনহাতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "বতৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত আমি খাপ খাই আগবাঢ়িব যাব লাগিব । সেয়েহে এনে উদ্ভাৱনে কৃষক সকলক উপকৃত কৰিব । বতৰৰ লগত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে কৃষক সকলৰ মাজত সহস্ৰাধিক পামো বিতৰণ কৰা হৈছে ।"
প্ৰগতিশীল কৃষকক সম্বৰ্ধনা :
ইয়াৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজিত কৃষক মেলাতেই ৰাজ্যৰ বহু কেইগৰাকী প্ৰগতিশীল কৃষকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় । এই কৃষক সকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই । কৃষক দিৱসত কৃষিমন্ত্ৰীৰ উপৰি কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচা, বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য বিদ্যুৎ চন্দন ডেকাৰ লগতে ৰাজ্যৰ শতাধিক কৃষক উপস্থিত থাকে ।