খৰাং সহনশীল ধানৰ বীজ উদ্ভাৱন অসমৰ কৃষি বিজ্ঞানীৰ

অসম ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰত কৃষক দিৱসত মুকলি নতুন ধানৰ বীজ 'অৰুণ'।

New drought resistant variety of rice developed by agricultural scientist
খৰাং সহণশীল ধানৰ বীজ উদ্ভাৱন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 5, 2025 at 11:47 AM IST

2 Min Read
যোৰহাট : অসমৰ খেতিয়কসকলৰ বাবে এক সুখবৰ । এতিয়াৰে পৰা খৰাং বতৰতো বিশেষ অসুবিধা নোহোৱাকৈ কৰিব পাৰিব ধান খেতি । ৰাজ্য়খনৰেই এগৰাকী কৃষি বিজ্ঞানীয়ে শেহতীয়াভাৱে উদ্ভাৱন কৰিছে এবিধ খৰাং সহনশীল ধানৰ বীজ ।

কৃষি বিজ্ঞানী ড৹ অৰুণ পাঠকে এইবিধ ধানৰ বীজ উদ্ভাৱন কৰিছে । তিতাবৰৰ ধান গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ কৃষি বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে নিজৰ নামৰে নামকৰণ কৰিছে বীজবিধৰ । 'অৰুণ' নামৰ ধানৰ বীজটো খৰাং বতৰ সহনশীল হোৱা বাবে এই উদ্ভাৱনে কৃষক সকলক বিশেষভাৱে উপকৃত কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

তিতাবৰৰ ধান গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা (ETV Bharat Assam)

খৰাং সহনশীল 'অৰুণ' মুকলি :

তিতাবৰৰ ধান গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত মঙলবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় 'কৃষক দিৱস'। কৃষিমন্ত্ৰী বৰাই গৱেষণা কেন্দ্ৰত নতুনকৈ উদ্ভাৱন কৰা খৰাং সহনশীল 'অৰুণ' নামৰ ধানৰ বীজ এবিধ মুকলি কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৃষক বন্ধু আৰু কৃষি বিভাগৰ বিপণন ক্ষেত্ৰ উদ্বোধন কৰে । ভাষণ প্ৰসংগত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই 'অৰুণ' নামৰ ধানৰ বীজটোৰ লগতে বিজ্ঞানীগৰাকীক প্ৰশংসা কৰি কয়, "কৃষি বিজ্ঞানী অৰুণ পাঠকে নিজ নামৰে অৰুণ নামৰ ধান বীজটো নামকৰণ কৰে । তেওঁ উদ্ভাৱন কৰা এই বীজটো খৰাং সহনশীল আৰু এই উদ্ভাৱনে কৃষক সকলক বিশেষ ভাৱে উপকৃত কৰিব ।"

FARMERS DAY 2025 CELEBRATED IN TITABOR
তিতাবৰৰ ধান গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা (ETV Bharat Assam)

কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "এই ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰটো ১৯৩০ চনতে স্থাপিত হৈছিল । এই গৱেষণা কেন্দ্ৰটোত বহু উন্নত ধানৰ বীজ উদ্ভাৱন হোৱাৰ লগতে বহু বীজৰ গৱেষণা হৈছে । এই গৱেষণা কেন্দ্ৰটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ।" আনহাতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "বতৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত আমি খাপ খাই আগবাঢ়িব যাব লাগিব । সেয়েহে এনে উদ্ভাৱনে কৃষক সকলক উপকৃত কৰিব । বতৰৰ লগত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে কৃষক সকলৰ মাজত সহস্ৰাধিক পামো বিতৰণ কৰা হৈছে ।"

FARMERS DAY 2025 CELEBRATED IN TITABOR
তিতাবৰৰ ধান গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা (ETV Bharat Assam)

প্ৰগতিশীল কৃষকক সম্বৰ্ধনা :

ইয়াৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজিত কৃষক মেলাতেই ৰাজ্যৰ বহু কেইগৰাকী প্ৰগতিশীল কৃষকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় । এই কৃষক সকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই । কৃষক দিৱসত কৃষিমন্ত্ৰীৰ উপৰি কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচা, বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য বিদ্যুৎ চন্দন ডেকাৰ লগতে ৰাজ্যৰ শতাধিক কৃষক উপস্থিত থাকে ।

